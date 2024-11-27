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Лос-Анджелес-2028

Сегодня, 19:30

Американцы отказываются финансировать ВАДА. У США теперь отберут Олимпиаду-2028?

США не выплатили в срок взносы в ВАДА из-за дела китайских пловцов
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
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Логотип ВАДА и Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе
США могут лишить права проведения Олимпиады-2028 из-за конфликта с ВАДА.
Фото Global Look Press
Чиновники в Вашингтоне требуют от борцов за чистоту спорта большей прозрачности.

Уходящая администрация Джо Байдена напоследок решила окончательно испортить отношения США и Всемирного антидопингового агентства. Директор Управления по контролю за наркотиками Белого дома Рахул Гупта приостановил отправку в бюджет ВАДА национального взноса в 3,6 миллиона долларов, потребовав большей прозрачности в расходовании средств. Это новый недружественный шаг в конфликте, который продолжается более полугода и теоретически может привести к лишению сборных США права выступать под собственным флагом и запрету на проведение крупных соревнований на территории Соединенных Штатов, в том числе футбольного ЧМ-2026, летней Олимпиады-2028 и зимних ОИ-2034.

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Денежный шантаж

По сообщению газеты The New York Times, поводом для нового витка напряженности между США и ВАДА стал иск о клевете, который всемирное агентство подало в швейцарский суд в адрес Американского антидопингового агентства (USADA). Отношения двух организаций резко испортились в апреле этого года на фоне скандала вокруг оправдания 23 китайских пловцов, пойманных на триметазидине. С тех пор борцы за чистый спорт вылили друг на другу тонны грязи, а USADA еще и попыталось использовать административный ресурс — свои связи в правительстве США.

Теперь Рахул Гупта говорит, что Соединенным Штатам необходимо включить «все имеющиеся в арсенале инструменты, чтобы подтолкнуть всемирное агентство к большей прозрачности». От ВАДА требуют пройти широкомасштабный внешний аудит и гарантировать, что средства американских налогоплательщиков не будут использоваться для подачи исков против учреждений США. Если же Монреаль не откажется от своих намерений судиться, то в бюджете всемирного агентства может образоваться солидная брешь, ведь американцы обычно делают самый щедрый взнос в казну ВАДА.

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Понятное дело, что даже полная блокировка американских выплат не приведет к полному банкротству агентства, общий бюджет которого на 2024 год составляет около 50 миллионов долларов. Но проблема в том, что все эти деньги расписаны заранее и любые задержки для всемирных борцов с допингом крайне неприятны. Особенно с учетом, что ВАДА никак не может дождаться от России выплат в 1,267 миллиона долларов за 2023 год — якобы этот транш завис в банках из-за санкций в отношении нашей страны.

Логотип Всемирного антидопингового агетства
Фото Global Look Press

Последние попытки договориться

Правительство США выражало недовольство недостаточным влиянием на ВАДА еще четыре года назад — в конце первого срока президента Дональда Трампа. В частности, в Вашингтоне были разочарованы тем, что в руководящих органах всемирного агентства нет ни одного американца. В ответ Монреаль выражал обеспокоенность по поводу Закона Родченкова и указывал, что тысячи американских спортсменов выступают в профессиональных лигах и NCAA, не подписавших Всемирный антидопинговый кодекс. В общем, конфликт зрел давно, и сейчас он грозит очень крупными разборками.

Конкретный иск в швейцарский суд связан со сливом в СМИ информации о том, что в результате компьютерного сбоя были утрачены данные как минимум о двух тысячах тестов потенциальных участников Олимпиады-2024. В результате более 900 спортсменов, подозреваемых в нарушении правил, избежали расследования — некоторые из них, возможно, завоевали в Париже медали. Однако предстоящие слушания в суде — это цветочки по сравнению с главным ударом, который способны нанести по американцам чиновники ВАДА.

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5 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдут заседания исполкома и совета учредителей ВАДА. На последнем должен присутствовать Рахул Гупта, от которого ждут шагов по снижению напряженности. В противном случае всемирное агентство может запустить процедуру проверки соответствия США кодексу. Это способно привести к лишению американцев государственного флага на крупнейших соревнованиях и запрету на проведение крупных стартов. В реальность подобных санкций в свете намеченных в Штатах футбольного мундиаля и двух Олимпиад верится с трудом. Однако конфликт зашел так далеко, что поиски мира крайне затруднены и вероятность большого скандала более чем реальна.

Олимпиада
ВАДА
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