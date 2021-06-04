4 июня в подмосковном военно-патриотическом парке «Патриот» военную присягу приняли более 70 новобранцев спортивных рот ЦСКА, дислоцируемых в Балашихе и Ватутинках. Торжественную церемонию посетил Президент ОКР Станислав Поздняков.

Среди тех, кто давал клятву на верность Родине — члены сборных России по олимпийским видам спорта, претендующие, в том числе на поездку на Олимпийские игры в Токио и Пекине.

В качестве почетного гостя на мероприятии присутствовал Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Четырехкратный Олимпийский чемпион по фехтованию, будучи спортсменом, выступал за ЦСКА и является полковником Вооруженных сил РФ.

— ЦСКА — это больше, чем спортивный клуб, — отметил глава ОКР. — Это философия, труд, победы, медали на крупнейших международных соревнованиях, включая Олимпийские игры. Здесь как нигде просматривается связь поколений. Сегодня рядом с вами находятся прославленные олимпийцы, ковавшие победы для нашей страны на Олимпийских играх, чемпионатах мира. В ваших руках наше будущее, будущее российского спорта. Мы уверены, что спортивная честь нашей страны находится в надежных руках. Спорт и военную службу связывает многое — умение справляться с трудностями, железная дисциплина. Уверен, эти навыки помогут вам в дальнейшей службе. От имени Олимпийского комитета России поздравляю вас с принятием воинской присяги и желаю успехов в боевой, политической и, разумеется, спортивной подготовке.

Также с напутствием к армейцам обратились прославленные спортсмены. В их числе четырехкратный Олимпийский чемпион по фехтованию Виктор Кровопусков, Олимпийские чемпионы по спортивной гимнастике Алексей Немов, Ольга Карасева и Владимир Маркелов, Олимпийский чемпион в стрельбе из пневматической винтовки Юрий Федькин, Олимпийский чемпион по стрельбе из пистолета Михаил Неструев, Олимпийский чемпион по боксу Александр Лебзяк.