ОКР провел Всероссийский форум олимпийских советов.

В Сочи под эгидой Олимпийского комитета России на площадке Российского международного олимпийского университета состоялся Всероссийский форум олимпийских советов.

Участники из 59 субъектов РФ обсудили расширение сотрудничества пои поддержке ОКР в спорте высших достижений и сфере массового спорта, возможности и проблемы региональных спортивных организаций, их дальнейшую интеграцию в глобальные процессы, направленные на развитие спорта в России, в том числе учебно-тренировочные, методические, образовательные, международные, антидопинговые.

Системный подход ОКР

Форум открыл президент ОКР Станислав Поздняков.

- Одной из наших центральных задач в регионах является повышение эффективности взаимодействия олимпийских советов с федеральными и региональными государственными органами, органами местного самоуправления, общественными объединениями и организациями, а самое главное, — с населением, — сказал в своем выступлении глава Олимпийского комитета России. — Актуальность такого подхода отражена в Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года, которая недавно была утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации.

Одна из важнейших идей — это партнерство внутри спортивного сообщества, учет региональных особенностей развития физической культуры и спорта.

Планом мероприятий по реализации Стратегии-2030 предусмотрено, что к 2023 году будет разработана и утверждена «дорожная карта» по совершенствованию мер государственной поддержки региональных спортивных федераций и региональных олимпийских советов в рамках реализации мероприятий по совершенствованию системы управления отраслью и взаимодействия между субъектами физической культуры и спорта.

В этой связи — в рамках совершенствования деятельности олимпийских советов — предлагаю, в частности, активно использовать во взаимодействии с региональными органами исполнительной власти и иными представителями спортивной отрасли наработанный опыт и системный подход ОКР.

К участникам Форума обратился с приветственной речью также ректор РМОУ, профессор Лев Белоусов.

— Наш университет можно смело назвать главным гуманитарным наследием Игр в Сочи. РМОУ существует не так давно, но мы уже добились определенных успехов, — подчеркнул руководитель Олимпийского университета. — Четвертый год подряд университет занимает лидирующие позиции в рейтинге авторитетного британского журнала SportBusiness International. В прошлом году мы стали вторыми в мире по такому важнейшему показателю, как качество образования. За пять лет в рамках Олимпийской образовательной программы обучение прошли почти 6 тысяч человек. Если говорить о российских спортсменах, то дипломы РМОУ уже получили 175 заслуженных мастеров спорта и мастеров спорта международного класса, в том числе 55 олимпийских чемпионов и призеров. Мы постоянно меняемся, адаптируем свои программы под потребности современного спорта и олимпийского движения. Президент ОКР Станислав Поздняков сегодня упомянул о важности антидопингового образования. У нас такой программы раньше не было, но за достаточно короткий срок при поддержке Олимпийского комитета России и РАА «РУСАДА» мы эту задачу решили.

ОКР провел Всероссийский форум олимпийских советов.

Помогли родные стены

После выступления ректора РМОУ Станислав Поздняков поблагодарил Льва Белоусова и всех сотрудников университета за эффективную совместную работу. Президент ОКР вручил ректору РМОУ почетную грамоту ОКР за успешную реализацию олимпийских образовательных программ в 2016-2021 годах.

Генеральный директор ОКР Владимир Сенглеев довел до сведения участников Форума актуальную информацию о ходе подготовки к проведению в Нижнем Новгороде в 2024 году VIII Всемирных игр ТАФИСА «Спорт для всех».

Заместитель генерального директора-руководитель аппарата Президента ОКР Родион Плитухин рассказал об основных направлениях международной деятельности Олимпийского комитета России, среди которых можно выделить взаимодействие с национальными федерациями по олимпийским видам спорта с целью расширения представительства России в международных спортивных организациях (МСО).

— Для нас имеет значение не только количество, но и качество российских представителей в МСО. Поэтому ОКР готов оказывать финансовую, организационную и иную поддержку общероссийским спортивным федерациям в вопросах подготовки и повышения квалификации таких специалистов, а также их дальнейшего трудоустройства, — отметил Родион Плитухин.

Он также пригласил представителей олимпийских советов к более тесному сотрудничеству в части организации на территории России международных спортивных и официальных мероприятий.

— Только в этом году, несмотря на пандемию, ОКР оказал содействие коллегам в проведении отчетно-выборных конгрессов Европейских конфедераций современного пятиборья и фехтования соответственно в Нижнем Новгороде и Сочи. Можно сказать, что родные стены в какой-то степени помогли укрепить наши позиции в этих организациях, — добавил руководитель аппарата Президента ОКР.

Вместе противостоять современным вызовам

Далее настал черед рассказывать о своей деятельности руководителей региональных олимпийских советов (РОС).

Президент олимпийского совета Санкт-Петербурга Юрий Авдеев поблагодарил ОКР за организацию и проведение Форума в Сочи, а также отметил важность сохранения института координаторов ОКР в федеральных округах.

— Мы можем сегодня обменяться опытом своей работы, познакомиться и пообщаться с новыми коллегами. Это очень важно. Особенно сейчас, когда олимпийское движение усилиями некоторых западных политиков, к сожалению, стало орудием политических манипуляций и интриг, — сказал Юрий Авдеев.

Руководитель Олимпийского совета Вологодской области, олимпийский чемпион 1984 года Сергей Фокичев подчеркнул, что такие мероприятия помогают лучше понять роль спорта и олимпийского движения в современном мире.

— Из уст руководителей ОКР сегодня прозвучали правильные слова о том, что определенные политические силы стараются оказать негативное влияние на российский спорт, — считает представитель Вологодской области. — В этих условиях важно понимать, где мы находимся, и вместе противостоять современным вызовам. Кроме того, лично у меня Форум вызывает особый интерес, поскольку я представляю здесь и Олимпийский совет, и департамент спорта Вологодской области. Мы много говорим о массовости, но я убежден: если у нас не будет чемпионов, лидеров, с которых юное поколение могло бы брать пример, вся спортивная пирамида развалится. Я сам был спортсменом и знаю, какой труд стоит за каждой победой и медалью. Поэтому очень важно удержать те позиции, на которых мы сейчас находимся.

ОКР провел Всероссийский форум олимпийских советов.

Жизненный опыт чемпионов

В рамках панельной сессии руководители олимпийских советов согласились с тем, что статус и роль РОС в развитии олимпийского движения в регионах должны увеличиваться. Достичь этого можно будет в том числе с помощью более тесного и эффективного взаимодействия с Олимпийским комитетом России по всем актуальным направлениям.

В рамках форума его участники и гости также приняли участие в работе «Олимпийского патруля», который прошел в сочинской гимназии №8. Главными действующими лицами олимпийского урока и мастер-классов стали олимпийские чемпионы Токио-2020 Владислав Ларин (тхэквондо) и Лилия Ахаимова (спортивная гимнастика). Герои летней Олимпиады вызвали настоящий фурор среди учеников. Многочисленные вопросы, автограф и фотосессии приятно удивили, кажется, даже самих олимпийцев.

— Дети задавали много вопросов, было видно, что они неплохо разбираются в спорте, интересуются олимпийским движением, — поделился Владислав Ларин. — Можно только порадоваться, что у нас растет такое спортивное и в то же время образованное поколение. Из олимпийского урока больше всего запомнился вопрос по поводу завершения карьеры. У каждого человека в определенный момент возникает дилемма — продолжать начатое дело или заняться чем-то другим. Я не исключение. Надеюсь, мой жизненный опыт поможет ребятам справиться с трудностями, которые неизбежно возникнут на их пути. Хочу поблагодарить ОКР за такой замечательный проект. Когда я был школьником, у меня не было возможности вот так вот пообщаться с олимпийскими чемпионами, взять у них автограф. А очень хотелось! Тогда в сборной России по тхэквондо выступали такие звезды, как Сейфулла Магомедов, Алан Акоев. Но я лишь смотрел их бои, и то в записи.

— Такие мероприятия очень нужны. По себе знаю, как важно для детей такое неформальное общение со спортсменами, — сказала Лилия Ахаимова. — Особенно если это твои кумиры. Будучи совсем юной спортсменкой, я приходила на взрослые соревнования, чтобы взять автограф у Ксюши Афанасьевой, Алии Мустафиной и других девочек, которые тогда были лидерами сборной России. Лучшей мотивации для занятий спортом трудно придумать! Спасибо «Олимпийскому патрулю» за положительные эмоции и возможность поделиться опытом с подрастающим поколением!

В завершении работы Всероссийского форума олимпийских советов Станислав Поздняков вручил награды ОКР самым эффективным и активным в своей работе представителям региональных организаций.