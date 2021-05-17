Черно-белое благородство и надежды на олимпийские награды

В Москве в здании Олимпийского комитета России прошла традиционная церемония вручения наград «Серебряная лань».

Вот уже больше двух десятков лет Федерация спортивных журналистов России в декабре называет свою «горячую десятку» лучших атлетов страны по итогам года — ее выбирают те, кто пишет о спорте. И этот добрый обычай не прервала даже грянувшая в 2020-м пандемия коронавируса, на полгода поставившая на паузу почти все соревнования и отложившая Олимпийские игры в Токио.

Церемония по традиции прошла в ОКР, который давно уже стал, по сути, домашним местом для торжественного мероприятия ФСЖР. Что и отметил с благодарностью в своем вступительном слове Николай Долгополов. Российские журналисты, как заведено, выбрали лучших в конце года. Вот только церемония вручения изящных статуэток лауреатам «Серебряной лани» прошла не в феврале, как все привыкли, а только три месяца спустя. Но награды все равно нашли героев.

Вручение ежегодной премии «Серебряная лань». Ян Непомнящий. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Кутерьма с флагами

Может, это и к лучшему, ведь список награжденных по следам недавних событий расширился. В конце апреля в центре внимания всей российской прессы, и не только спортивной, оказались шашки.

Напомним, хотя вряд ли вы не в курсе ситуации: в Варшаве проходил матч за звание чемпионки мира среди женщин между россиянкой Тамарой Тансыккужиной и Натальей Садовской из Польши. Хозяйка вела, когда прямо по ходу четвертой партии организаторы решили исправить собственную оплошность и сняли со стола флаг России, запрещенный на чемпионатах мира декабрьским решением CAS.

Формально решение верное, но то, как оно было реализовано, вызвало бурю возмущения. Причем не только в России — Садовская в знак солидарности попросила следом убрать и польский флаг. Узнав об этом, глава ОКР Станислав Поздняков тут же связался с российским комитетом Fair play и попросил наградить обеих спортсменок дипломом «За проявленное благородство».

Тамара Тансыккужина и Станислав Поздняков. Фото Наталья Пахаленко, ОКР

— Для меня этот жест стал откровением, — сказал Поздняков, вручая награду Тансыккужиной. — Садовской диплом мы вручим, как только представится возможность. Обратимся в НОК Польши за содействием. Но хочу подчеркнуть, что Тамара действительно проявила характер, оказавшись в таком непростом положении во время матча, и добилась победы. Многие говорили, что нужно подать апелляцию, переиграть партию. Но Тансыккужина, продемонстрировав свои лучшие качества, в спортивной борьбе доказала, что она сильнейшая, а ее позиция — правильная. Конечно, такие поступки никого не оставят равнодушным. Ну а жест Садовской — это также проявление уважения к оппоненту.

Четырехкратный олимпийский чемпион поблагодарил ФСЖР и лично ее руководителя Николая Долгополова за работу по популяризации спорта и выразил надежду, что традиция ежегодно вручать «Серебряных ланей» продолжится. А Тансыккужина, в свою очередь, посвятила свою награду тренерам по шашкам, работающим в российских регионах.

— Думаю, этот эпизод войдет в историю спорта, — сказала она. — Наверное, организаторы хотели своим импульсивным поведением соблюсти правила или даже как-то помочь своей спортсменке. Но вышло все наоборот, мне удалось с помощью и огромного желания отыграться и победить. Я понимала, что отступать некуда и лучшим выходом из этой ситуации станет победа. Хочу поблагодарить спортивную общественность за поддержку, а журналистов — за внимание к моему случаю.

Вручение ежегодной премии «Серебряная лань». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Онлайн-Олимпиада и спортивная семья

Вслед за шашками на церемонии наступил звездный час шахмат. Еще одни представители черно-белой стихии получили сразу три награды. Главной из них стала «Серебряная лань» — лучшей командой года российские спортивные журналисты признали сборную страны по шахматам. В минувшем году пандемия вынудила международную федерацию впервые провести онлайн-олимпиаду, и россияне победили как у мужчин, так и у женщин. Среди тех, кто поднялся на сцену, был и Ян Непомнящий, недавно ставший официальным претендентом на мировую корону.

— Мир спорта меняется, цифровизация затрагивает все больше видов, — сказал «СЭ» руководитель Федерации шахмат России Андрей Филатов. — Многие дисциплины идут по этому пути — насколько я понимаю, новые технологии пришли в спорт всерьез и надолго. Мы успешно выступили на проведенной ФИДЕ первой онлайн-олимпиаде. И вошли в историю — мы впервые являемся действующими чемпионами мира, Европы и Олимпийских игр.

— Уже в офлайн Непомнящий недавно выиграл турнир претендентов.

— Это большое достижение, но настоящего успеха мы ждем в декабре. Пока Ян и вся его команда работают, готовятся, и мы надеемся на результат. Хотя Магнус Карлсен — величайший шахматист мира, один из лучших в истории. В чем может быть шанс Яна на победу? Как раз в подготовке. Мы анализируем, ищем слабые места. Пока секреты раскрывать не буду, но надеюсь, все получится.

Вручение ежегодной премии «Серебряная лань». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Кроме «Лани», шахматисты также получили награду от российского комитета Fair play за организацию благотворительного турнира «Сборная — России», все доходы от проведения которого были перечислены региональным больницам, борющимся с пандемией. Наконец, необычным призом отметили Александра Грищука и Екатерину Лагно — они не только шахматисты национальной сборной, но и семейная пара, воспитывающая четверых детей.

— История помнит несколько прославленных семей, в которых и муж, и жена становились чемпионами мира и Олимпийских игр в разных видах спорта, — сказал связавшийся с организаторами церемонии 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов. — Есть такая уникальная пара и у нас в шахматах, это Александр и Катя . Они настоящие чемпионы и в то же время крепкая многодетная семья. Искренне их поздравляю и желаю и дальше завоевывать медали для себя и для страны.

А Лагно сказала, что совмещать семейную жизнь и спортивную карьеру, конечно, непросто, но они с Грищуком хотят показать, что нет ничего невозможного и останавливаться на достигнутом не собираются.

Вручение ежегодной премии «Серебряная лань». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Цель — Пекин

Конечно, необычные сроки проведения церемонии не могли не повлиять на нее. У представителей летних видов спорта сейчас в разгаре сезон и подготовка к Олимпийским играм в Токио. У многих «зимников» пора отпусков после долгих месяцев выступлений.

Поэтому большинство лауреатов в нынешнем году за статуэтками лично не пришли. Исключение составили чемпионы мира по санному спорту Роман Репилов и Екатерина Катникова. Кстати, не так часто в десятку лучших попадают сразу двое представителей одного вида спорта.

— Сейчас наша цель — Олимпийские игры в Пекине, надеемся, что усилия, которые мы сейчас прикладываем к завоеванию там медалей, окупятся, — отметил Репилов, получив награду. — И мы сможем порадовать нашу страну в очередной раз. Скрестим пальцы, будем работать, биться и надеяться, что все получится.

Но в нынешнем году произошел и еще более редкий случай — среди лауреатов оказалось двое не просто из одной дисциплины, а еще и из одной сборной, мужской команды России по теннису. «Серебряные лани» за Андрея Рублева и Даниила Медведева, которые сейчас играют грунтовые турниры в Европе, получили мама и сестра Андрея. А сами ребята прислали видеообращения с благодарностями.

Вручение ежегодной премии «Серебряная лань». Екатерина Катникова и Роман Репилов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

А от имени чемпионки мира по прыжкам с шестом Анжелики Сидоровой приз получила ее тренер Светлана Абрамова.

— У Анжелики сейчас финишная прямая подготовки к Олимпийским играм, и сегодня она плановую тренировку выполняет самостоятельно, — сказала она. — А мне доверила приехать сюда и получить награду. Огромное спасибо ОКР и федерации спортивных журналистов за поддержку, которую вы оказываете легкой атлетике и лично Анжелике. Как говорят, Бог любит троицу, эта статуэтка для нас вторая, и мы сделаем все от себя зависящее, чтобы и в следующий раз у вас появился повод наградить нас и третьей.

Также две статуэтки забрали представители велотрека — спринтеры Дарья Шмелева и Анастасия Войнова получают «Серебряную лань» не впервые. А в этот раз компанию им составил известный специалист Александр Кузнецов, признанный «Тренером года». За них, кстати, приз получил трехкратный олимпийский чемпион Вячеслав Екимов.

Другими обладателями наград лучшему спортсмену года стали фигуристка Алена Косторная, конькобежка Наталья Воронина и представитель паралимпийского керлинга Константин Курохтин, специально ради церемонии прилетевший на день со сборов в Сочи.

И особо стоит отметить Александра Лесуна. Олимпийский чемпион по пятиборью был отмечен специальной наградой не за спортивные достижения, а за литературные. В минувшем году он написал сказку «Пять стихий», чтобы рассказать детям о своем виде спорта в доступной для них форме. Жюри оценило как талант Лесуна-сказочника, так и оригинальность замысла.