Русофоба из Британии не пускают к власти в МОК. Но все еще может поменяться

Фаворитами в борьбе за кресло Томаса Баха становятся сын Самаранча и пловчиха из Африки.

Международный олимпийский комитет (МОК) обнародовал дополнительные требования к кандидатам на пост главы организации на выборах, которые намечены на 2025 год. Правила, принятые комиссией по этике, могут закрыть путь к престижной должности для одного из фаворитов предстоящего голосования — британца Себастьяна Коу. 67-летний глава World Athletics считается яростным русофобом. Так что его исчезновение из списка потенциальных олимпийских лидеров — хорошая новость не только для его конкурентов, но и для тех людей в России, которые еще верят в нормализацию отношений с МОК и подвластными ему структурами в обозримом будущем.

Очень большая ошибка

Как пишет Inside the Games, в день выборов и на протяжении всего срока полномочий президент МОК должен быть членом этой организации. При этом Коу стал временным членом международного комитета как глава World Athletics в 2020-м и в 2027-м должен покинуть руководящую должность в легкой атлетике по истечении максимально возможного срока у руля федерации. Соответственно, через два года Себастьян потеряет право и находиться в МОК. Кроме того, у функционера есть связи с коммерческой структурой по спортивному маркетингу CSM, что провоцирует конфликт интересов. Ну и, наконец, между членами МОК давно существует негласная договоренность не избирать руководителей из представителей стран, которые входят в топ-5 медального зачета летних Олимпиад. А Великобритания — это именно такая держава.

Конечно, в наше время возможно все, и через любые традиции при желании легко перешагнуть. При нынешнем главе МОК Томасе Бахе это делалось регулярно ради политической конъюнктуры. Что касается Коу, то он непревзойденный мастер по части изворотливости. Ведь в свое время Себастьяну удалось выйти сухим из воды в деле о коррупции прежнего руководства Международной федерации легкой атлетики.

При старой власти (до 2015 года) британец занимал пост первого вице-президента и не мог не знать обо всех художествах Ламина Диака, который впоследствии будет осужден во Франции за финансовые махинации и допинговые схемы на четыре года тюрьмы. Однако при помощи своего соотечественника Крейга Риди, который тогда возглавлял ВАДА, Коу отвел от себя подозрения, заявив, что просто не читал «криминальную почту», пересылая опасные письма не глядя.

В 2015-м на выборах нового главы World Athletics Себастьян в очень плотной борьбе со счетом 115:92 победил Сергея Бубку. Причем российская делегация голосовала за британца, опасаясь политической предвзятости кандидата с Украины. И это была очень большая ошибка. Поскольку Коу совершенно не собирался «отдавать долги». Он сначала убрал из федерации соратников Диака, включая россиянина Валентина Балахничева, а затем проделал невероятный финт с недопуском российских атлетов на Олимпиаду-2016 в Рио. Ради спасения собственной репутации Коу нарушил все ранее достигнутые договоренности и начал беспрецедентные гонения на нашу сборную. Они продолжаются уже восемь лет и по факту привели к уничтожению одной из сильнейших команд планеты.

Кирсти Ковентри. Фото AFP

Во главе МОК встанет женщина?

После 2023 года World Athletics стала одной из немногих федераций, которые не допустили россиян даже в нейтральном статусе. Коу встречался с украинскими политиками и не скрывал, что нынешние санкции вызваны не спортивными и даже не антидопинговыми резонами. Приход такого деятеля к руководству МОК, несомненно, обрушит последние мосты между Россией и международным комитетом. С другой стороны, оно, может, и к лучшему. Поскольку нынешняя неопределенность постепенно перекидывается на предстоящую зимнюю Олимпиаду-2026. Взаимные упреки и полное непонимание превратили ситуацию в фарс. И не исключено, что каждой из сторон надо прекратить попытки во второй раз войти в одну и ту же реку и двигаться дальше каждый своим путем.

Если же говорить о возможных вариантах развития событий на выборах МОК, то в случае недопуска Коу фаворитом может стать быть Хуан Антонио Самаранч — младший, сын легендарного президента международного комитета и большого друга нашей страны. Правда, ему (как и Коу) грозят проблемы с возрастным цензом для членов МОК. Но это тоже решаемый вопрос. В отличие от британца, Самаранч-младший является лишь вице-президентом Международного союза современного пятиборья, и ему будет легче покинуть этот пост в случае избрания главой МОК. Однако говорить, что с испанцем нам будет намного легче, тоже наивно. Президент международного комитета зависит от исполкома, а он сейчас настроен крайне прозападно.

Другими потенциальными кандидатами являются пловчиха из Зимбабве и бывшая глава комиссии спортсменов МОК Кирсти Ковентри, глава Международного союза велосипедистов француз Давид Лаппартье, иорданский принц Фейсал ибн Хусейн и бывшая синхронистка с острова Аруба и жительница Нидерландов Николь Ховерц. Действующий глава МОК Томас Бах подтвердил, что уйдет в отставку в 2025 году после завершения своего 12-летнего президенства, а выборы назначены на март будущего года в Греции. За свою 130-летнюю историю у МОК было девять президентов, все — мужчины и представители либо Европы, либо Северной Америки. Ковентри считается третьим по силе кандидатом после Коу и Самаранча-младшего. А Томас Бах продвигает своего друга и соратника Давида Лаппартье.