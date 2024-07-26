Биография Томаса Баха: фехтование, МОК, санкции против России

История президента Международного олимпийского комитета.

Фото Global Look Press

Томас Бах

Дата рождения: 29 декабря 1953 года.

Место рождения: Вюрцбург, ФРГ (Западная Германия).

Вид спорта: фехтование (рапира).

Рост: 1,71 м.

Супруга: Клаудия Бах (в браке с 1977 года).

Должность: президент МОК (с сентября 2013 года).

Детство и юность Баха

Томас Бах родился 29 декабря 1953 года на севере Баварии, в Вюрцбурге, который славится виноделием. В пятилетнем возрасте маленький Томас начал ходить в секцию фехтования на рапирах. Тренером Баха стал Эмиль Бек, который воспитал несколько олимпийских чемпионов, включая Матиаса Бера, Александра Пуша и Аню Фихтель. Мальчик подавал большие надежды и позже стал звездой в своей стране.

Молодой спортсмен не только активно занимался спортом, он еще много учился. Бах окончил гимназию Маттиаса Грюнневальда, а затем поступил в Университет Юлиуса Максимилиана в Вюрцбурге на факультет права и политологии. В 1983 году Бах защитил диссертацию на тему «Влияние прогнозов на прецедентное право Конституционного суда ФРГ» и получил звание доктора юридических наук.

Сначала Томас работал юристом-делопроизводителем в бундестаге Германии, а спустя время открыл адвокатскую контору в родном городе.

Томас Бах (в центре) со сборной ФРГ по фехтованию. Фото Global Look Press

Спортивная карьера Баха

В 1973 году Бах одержал первую крупную победу в фехтовании: он стал серебряным призером чемпионата мира в Гетеборге в командном первенстве.

В 1976 году 22-летний немецкий рапирист выступил на единственной для себя Олимпиаде. На Играх в Монреале Бах не был заявлен в личном первенстве, а в командном вместе с Маттиасом Бером, Харальдом Хайном, Клаусом Райхертом и Эриком Зенс-Гориусом завоевал золотые медали. В финале немцы победили сборную Италии. Для ФРГ это было первое в истории олимпийское золото в командном первенстве рапиристов.

В 1977-м сборная ФРГ вместе с Бахом победила на чемпионате мира в Буэнос-Айресе. В 1979 году немцы взяли бронзовые медали ЧМ в командном турнире рапиристов в Мельбурне, а в 1981-м снова стали третьими на ЧМ в Клермон-Ферране.

Сборная ФРГ вместе с Томасом Бахом считалась фаворитом Олимпиады-1980 в Москве. Однако Западная Германия поддержала бойкот Игр из-за участия СССР в войне в Афганистане и не отправила свою делегацию на соревнования. Будущий президент МОК жалел об этом всю спортивную карьеру.

«Я был ужасно разочарован, что спортсмены не были услышаны. Мы должны были понимать, что Национальные олимпийские комитеты и МОК имеют ограниченное влияние. Мы в большинстве высказались в пользу участия в Олимпиаде, а на публике было очень больно, меня оскорбляли и называли коммунистом», — говорил Бах.

Агентство ТАСС в 2020 году также приводило такие слова главы олимпийского движения: «Бойкот Игр в Москве вообще ничего не дал, по крайней мере, в ФРГ это признали. Через пару месяцев после Игр мне говорили: «Мы совершили ошибку, это было неправильно». Любой, кто думает о бойкоте, должен извлечь урок из истории: спортивный бойкот ничему не служит, это только вредит спортсменам, населению страны, потому что они теряют возможность делиться радостью и гордиться успехами своей олимпийской команды. Бойкот противоречит олимпийскому духу, это противоречит всем ценностям, которые мы имеем и отстаиваем в спорте».

Томас Бах. Фото Global Look Press

Карьера спортивного функционера

В 1991 году 37-летнего Баха избрали членом Международного олимпийского комитета. С 1996 по 2000 год Томас был членом исполкома МОК, а с 2000-го по 2004-й занимал пост вице-президента организации. В 2006-м его переизбрали на эту должность. К тому же он возглавлял несколько комиссий МОК, а также был членом наблюдательного совета оргкомитета чемпионата мира по футболу 2006 года в Германии.

В 2006-м при активном участии Баха состоялось объединение Немецкого спортивного союза и НОК в Олимпийскую спортивную конфедерацию Германии, которая сочетала функции министерства спорта и олимпийского комитета.

В 2013 году Томас Бах был избран президентом МОК. На этом посту он сменил бельгийца Жака Рогге и стал девятым главой организации.

Фото Global Look Press

Скандалы при Томасе Бахе

На период правления Томаса Баха в МОК выпало немало скандалов, ряд из них оказался связан с участием России в Олимпиаде.

Изначально отношения Баха с Россией были очень дружелюбные. Немец вступил в должность президента МОК за год до зимних Игр-2014 в Сочи. Как писала газета The Guardian в 2016 году, первым Баха с избранием поздравил президент РФ Владимир Путин. По итогам проведения Олимпиады-2014 чиновник был награжден в России орденом Почета «за большой вклад в развитие международного олимпийского и паралимпийского движения и заслуги в подготовке российских спортсменов».

Серьезным вызовом для Баха во главе МОК стали антидопинговые доклады, посвященные России, — итоги расследования комиссии Дика Паунда в ноябре 2015 года о российской легкой атлетике и группы Ричарда Макларена в июле и декабре 2016 года о допинговых нарушениях в период с 2011 по 2015 год. Информатором Макларена выступил бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, бежавший в 2016 году в США.

Летняя Олимпиада-2016 в Рио-де-Жанейро прошла сразу после публикации первой части доклада Макларена на фоне ряда громких процессов. Тем не менее сборная России выступила на Играх в Бразилии со своим флагом и гимном, а недопуск фактически в полном составе коснулся только легкоатлетов (за исключением прыгуньи Дарьи Клишиной, которая жила и тренировалась в США) и сборной по тяжелой атлетике (превысившей маскимально допустимое количество допинговых инцидентов).

К 2018 году был придуман статус «нейтральный атлет из России», который дал россиянам возможность поехать на зимнюю Олимпиаду в Пхенчхан даже в командных видах спорта. При этом все равно десятки топовых спортсменов лишились шанса выступить на Играх из-за претензий ВАДА.

Летом 2018 года Томас Бах встретился с Владимиром Путиным в Кремле после финала футбольного чемпионата мира в Москве. Согласно официальному релизу, функционер и президент РФ договорились, что «в интересах российских спортсменов нужно вновь вступить в диалог, взглянуть в будущее и, наконец, полностью вернуть российский спорт в международное спортивное сообщество».

Томас Бах и Владимир Путин на открытии Олимпиады в Сочи. 2014 год. Фото Global Look Press

Российские олимпийцы выступили в нейтральном статусе под флагом Олимпийского комитета России еще на двух Играх. При таких условиях сборная была допущена на летние Игры-2020 в Токио (соревнования были перенесены на лето 2021 года) и зимние Игры-2022 в Пекине. С одной стороны, президента МОК критиковали за лишение россиян символов страны, с другой — за их допуск.

Также Баха обвиняли в проведении летней Олимпиады в Токио в разгар пандемии коронавируса. И это несмотря на то, что главные старты четырехлетия были передвинуты с 2020 на 2021 год. Из-за предпринятых мер безопасности церемонии открытия и закрытия прошли без зрителей, не было традиционной фан-зоны, а делегации были значительно сокращены.

Окончательно позиция Баха в отношении России после нескольких сложных лет изменилась в 2022 году. 24 февраля — через три дня после закрытия Олимпиады в Пекине и за семь дней до открытия Паралимпиады — началась СВО. Президент МОК заявил о нарушении олимпийского перемирия, исполком его организации выпустил рекомендацию об исключении российских спортсменов и команд из всех международных соревнований и призвал лишить нашу страну права проведения крупных турниров. Позже функционер заявил, что данные меры связаны с заботой о целостности спорта (для предотвращения бойкотов) и безопасности российских спортсменов.

Весной 2024-го Бах стал жертвой «развода» российских пранкеров Вована и Лексуса (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров), которые 42 минуты разговаривали с ним от имени «африканского политика». Томас за это время атаковал возрожденные в России Игры дружбы и заявил, что участие в таких стартах иностранных спортсменов может поставить под вопрос олимпийские перспективы атлетов. Также он говорил о политической проверке российских спортсменов перед допуском до Олимпиады в Париже.

Получить приглашение на Игры-2024 могли только отдельные спортсмены из России и Белоруссии, которые должны были пройти многоступенчатый допуск по линии международных федераций и специальной комиссии МОК. На Олимпиаду не пускали представителей командных видов, а также атлетов, связанных с силовыми ведомствами и якобы не соответствующих принципам политической нейтральности. В итоге с учетом недопусков и отказов выступить в Париже смогли только 15 спортсменов с паспортом РФ и 16 — Белоруссии.

Фото Global Look Press

Награды

кавалерский крест ордена «За заслуги перед ФРГ» (1981)

орден «За заслуги перед землей Баден-Вюртемберг» (1984)

офицерский крест ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия» (1993)

командорский крест ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия» (2004)

орден Почета (Россия) — за большой вклад в развитие международного олимпийского и паралимпийского движения и заслуги в подготовке российских спортсменов (2014)

медаль «Слава» (Европейские олимпийские комитеты) (2014)

орден Национального олимпийского комитета Белоруссии — за исключительные заслуги в развитии олимпийского движения, массового спорта и спорта высших достижений в Беларуси, а также за особые заслуги в пропаганде идеалов и принципов олимпизма, популяризации спорта и здорового образа жизни (2015)

орден князя Ярослава Мудрого V степени (Украина) — за значительный личный вклад в развитие спорта и популяризацию олимпийского движения на Украине (2015)

Большая лента ордена Заслуг — Тунис (2016)

орден Спортивных заслуг I степени — Республика Корея (2018)

Почетный гражданин Сеула (2018)

орден князя Ярослава Мудрого IV степени (Украина) — за выдающийся личный вклад в развитие олимпийского движения, утверждение гуманистических идеалов и ценностей олимпизма, популяризацию массового спорта и спорта высших достижений (2021)

Большой крест ордена Заслуг перед Республикой Польша (2021)

Томас Бах с женой Клаудией на Гран-при «Формулы-1» в Монако. Фото Global Look Press

Личная жизнь Томаса Баха

Томас Бах в 1977 году женился на давней подруге Клаудии, которая работает школьной учительницей. Проживают они в Вюрцбурге. Детей у пары нет.

Функционер кроме родного немецкого языка говорит на французском, английском и испанском.