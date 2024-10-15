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Поздняков уходит с поста президента ОКР. У нас будет другой олимпийский лидер

Поздняков покидает пост президента Олимпийского комитета России
Егор Сергеев
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Станислав Поздняков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Внеочередные выборы главы комитета пройдут до конца нынешнего года.

Один из руководителей нашего спорта — глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков — принял решение досрочно покинуть свой пост. Его заявление опубликовала пресс-служба ОКР.

Что сказал Поздняков

В сообщении главы ОКР говорится, что Россия столкнулась с геополитическими вызовами, которые «диктуют необходимость оптимизации, в том числе и спортивной сферы». По словам Позднякова, «для дальнейшего укрепления олимпийского движения РФ сложились предпосылки для смены лидера и команды».

«В этой связи исполком ОКР на следующем заседании 7 ноября, я уверен, поддержит мое предложение и назначит дату олимпийского собрания для проведения досрочных выборов нового руководства Олимпийского комитета России. До того момента глава организации, исполком и аппарат ОКР продолжат исполнять свои обязанности в полном объеме», — указано в Telegram-канале ОКР.

Фото Федор Успенский, "СЭ"

Проработал на своем посту больше пяти лет

Станиславу Позднякову 51 год, он возглавляет Олимпийский комитет России с мая 2018 года, когда сменил прежнего руководителя этой организации Александра Жукова. В декабре 2022-го четырехкратного олимпийского чемпиона по фехтованию избрали на новый четырехлетний срок. Его полномочия истекают в конце 2026 года.

Во время работы во главе ОКР Позднякову пришлось столкнуться с тяжелейшими вызовами, в том числе личного характера. В 2021 году из-за конфликта с ВАДА все наши сборные на два года были лишены флага и выступали на Олимпиадах в Токио и Пекине под эгидой ОКР. В феврале 2022-го наши спортсмены практически во всех олимпийских видах спорта по политическим причинам были лишены возможности выступать на международной арене. А осенью 2023-го ОКР получил дисквалификацию от МОК из-за признания спортивных организаций новых регионов России. В итоге на Игры в Париж сумели поехать всего 15 нейтральных россиян.

 
25&nbsp;июня. Санкт-Петербург. Глава ОКР Станислав Поздняков. Станислав Поздняков: «Мы претворяем в жизнь гуманитарную миссию олимпизма»

В числе тех, кто оказался за бортом Олимпиады, была дочь главы ОКР София Позднякова — одна из лидеров мировой женской сабли, а ее муж Константин Лоханов в 2022-м бежал из страны, после чего семья распалась. Сам Станислав Позняков в последнее время резко высказывался о МОК и его президенте Томасе Бахе, а также неодобрительно оценивал перспективы выступления россиян в Париже в нейтральном статусе. Весной 2024-го Поздняков раскритиковал желание российских теннисистов играть на Играх без флага, назвав их «командой иноагентов».

Глава ОКР в соцсетях сообщил, что «разделяет и поддерживает» позицию экс-президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер. «Единственное, не соглашусь с определением «команда бомжей» конкретно в случае теннисистов, которые большую часть времени живут за рубежом, там же зарабатывают, утверждают при этом, что «играют за себя», осуждают политику своей страны и СВО».

При этом Поздняков добился серьезных выплат для спортсменов, которые не смогли участвовать в Олимпиаде из-за западных санкций.

Фото Дарья Исаева, "СЭ"

Кто станет новым главой ОКР?

На данный момент о списке возможных кандидатов на пост главы ОКР ничего не известно. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» заявила, что место Позднякова займет тот, кто любит спорт.

«Не была знакома с Поздняковым. Кто может стать новым президентом ОКР? Тот, кто знает и любит спорт», — сказала Тарасова «СЭ».

«Станислав Алексеевич и его команда провели достаточно плодотворную работу в Олимпийском комитете России начиная с 2018 года. За этот период наши спортсмены добивались побед на Олимпийских играх, Паралимпийских играх, Юношеских олимпийских играх и Европейских играх, — отметил депутат Госдумы Дмитрий Свищев. — В последнее время наш спорт столкнулся с тяжелыми испытаниями: сначала — с пандемией коронавируса, а позже — с русофобской политикой международных спортивных федераций. По сути, это беспрецедентная ситуация. Тем не менее мы не опустили головы и работали, невзирая на сложности, ради блага российского спорта.

 
Среда. Минск. Глава ОКР Станислав Поздняков и&nbsp;президент НОК Белоруссии Виктор Лукашенко во&nbsp;время рабочей встречи комиссий спортсменов НОК Белоруссии и&nbsp;ОКР. Станислав Поздняков: «Попытки расколоть и разобщить наше сообщество потерпели полное фиаско»

Считаю, что проделана хорошая работа, несмотря на дискриминирующие рекомендации МОК. Международная организация лишь наносит ущерб себе и мировому спорту, нарушая всевозможные олимпийские принципы. Политика, к сожалению, на сегодняшний день проникла во многие спортивные сферы. И сейчас нашему спорту как никогда нужна сильная рука, он должен быть одной из частей государственной политики. Нам необходимо сосредоточить все силы в одной спортивной организации, целью которой будет развитие внутреннего спорта и налаживание международных отношений».

Станислав Поздняков
МОК
ОКР
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