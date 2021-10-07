Завтра ФХР назовет имена первых трех игроков сборной на Олимпиаду. Мы знаем, кто это должен быть

Определяем незаменимых.

В начале этой недели Hockey Canada слегка ошарашила хоккейную песочницу и неожиданно объявила трех хоккеистов (Коннор Макдэвид, Сидни Кросби, Алекс Пьетранджело), которые точно поедут в составе сборной Канады на Олимпийские игры-2022 в Пекине. Чуть позже их примеру последовали шведы (Мика Зибанежад, Габриэль Ландескуг, Виктор Хедман), финны (Себастьян Ахо, Микко Рантанен, Александр Барков) и чехи (Якуб Ворачек, Давид Пастрняк, Ондржей Палат), а журналисты заговорили о том, что родоначальники хоккея задали крутой тренд. Однако оказалось, что огласить свои топ-тройки национальным федерациям пришлось с подачи ИИХФ и НХЛ, обязавших всех участников олимпийского турнира назвать по три фамилии.

Свой элитный отряд Федерация хоккея России представит завтра в 17:00 по московскому времени, а пока мы решили спрогнозировать трех наших звезд НХЛ, которые уже в октябре получат свой VIP-пригласительный на Олимпиаду.

Александр Овечкин

Отсутствие в числе первых трех олимпийцев величайшего снайпера современности и человека, который всегда по первому зову мчится через океан играть за сборную вне зависимости от накопленной усталости и эмоционального состояния, поймут только ярые хейтеры Овечкина. Но кто вообще из нынешних функционеров посмеет прокатить мимо такой привилегии объективно самого популярного хоккеиста страны и безальтернативного кандидата на капитанскую нашивку национальной команды?

У звезды «Вашингтона» и игрока поколения идеальные отношения с Владиславом Третьяком, Романом Ротенбергом и другими людьми в черном. Он никогда не был замешан в конфликтах и всегда придерживался политики партии, зачастую транслируя в массы ее основные идеологические установки. А в свои 36 лет Александр Великий достиг статуса, при котором, пусть и опосредованно, но способен влиять на подводные течения в федерации. Представить, что завтра Овечкина не окажется в российском топ-3, возможно только в параллельной вселенной. Да и не объявить загодя фамилию любимого хоккеиста и доверенное лицо президента будет настоящим оруэлловским мыслепреступлением, на которое в ФХР не пойдут.

Андрей Василевский

Наверняка Алексей Жамнов, на которого под новый год неожиданно свалилась главная команда страны, не представляет, как будет выглядеть его вратарская бригада в Пекине. Конкуренция за три билета на чартер до столицы Китая среди российских голкиперов из НХЛ будет сильнее, чем за место в утреннюю маршрутку до работы. Вспомнит ли десятимиллионный Сергей Бобровский, что он голкипер элитного уровня? Отыграет ли грядущую регулярку на прошлогоднем уровне Семен Варламов? Что будет, если Илья Сорокин выдаст солидный старт чемпионата и усадит его на скамейку «Айлендерс»? А вдруг главной звездой Нью-Йорка станет Игорь Шестеркин, слегка закисший в прошлом году? Глубинных и необъятных вопросов здесь столько, что голова пухнет от одного только осознания, что новому боссу сборной придется позвонить кому-то из сонма лучших вратарей мира и сказать сердцеразбивающую фразу «прости, но дело не в тебе...».

Но кто точно забронировал себе билет в Поднебесную, так это обладатель «Конн Смайт Трофи» Андрей Василевский. Долгожданный турнир с участием всех сильнейших уфимец совершенно точно начнет в статусе первого номера. И сейчас его позиции попросту незыблемы. Поэтому преимущественное право Большого Кота из «Тампы» на досрочный вызов в сборную Россию презюмируется. За 7 лет во Флориде он взял два Кубка Стэнли, стал перманентным претендентом на «Везину» и свел к минимуму разговоры о Кэри Прайсе, как о лучшем вратаре планеты. Кто как не он заслужил возможность увидеть свое имя в топ-листе?

Никита Кучеров

Если исходить из послужного списка, текущей формы и популярности у отечественного зрителя, то борьба за элитарное положение третьего друга Жамнова должна развернуться между Никитой Кучеровым и Артемием Панариным — двумя нашими сильнейшими вингерами. Впрочем, мы-то с вами понимаем, что решение ФХР не только спортивное, но и политическое. И с этой точки зрения политические взгляды лидера «Тампы» куда предпочтительнее. Его у них просто нет. Во всяком случае, для чужих ушей. Никому не известно, каких общественных взглядов придерживается гений-интроверт из Майкопа и лоялен ли он к действующей власти. Важно, что он не подрывает ее авторитет. А значит в глазах, пусть и хоккейных, но все же чиновников, он выглядит куда более предпочтительно. Впрочем, красивый жест от родной страны Кучеров честно заслужил не абсентеизмом и конформизмом, а кровью, потом и безумным талантом.