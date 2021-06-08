Овечкин и Малкин: курс на Пекин

Что даст России приезд звезд на Олимпиаду?

Постепенно стихают страсти после нашего поражения от Канады в 1/4 финала чемпионата мира в Риге. Следующим крупным турниром сборных станут Игры-2022, где почти наверняка сыграют энхаэловцы — то есть приедут все сильнейшие хоккеисты планеты

Боль поражения в Латвии на ранней стадии, да еще и против самого принципиального соперника, рано или поздно пройдет. И настанет пора разобраться, что нас ждет дальше.

А дальше — самый главный турнир четырехлетия. Если у футбола есть чемпионат мира, то для хоккея подобное — это Олимпиада. На этот раз все идет к тому, что мы восемь лет спустя снова увидим на ней всех самых-самых. Информацию о завершающихся переговорах с НХЛ уже подтвердил президент ИИХФ Рене Фазель. Да и поведение самой Национальной хоккейной лиги очень толсто намекает на то, что ее представители приедут в Китай. Канада и США уже назначили генеральных менеджеров, комиссар Гэри Бэттмен ни разу не заявил публично о том, что лига вновь откажется от ОИ. А по кулуарным рассуждениям российских игроков из североамериканских клубов можно сделать вывод, что принципиальное решение уже принято. Осталось только согласовать самые мелкие детали и пожать друг другу руки.

Что же ждет Россию в Пекине? Вряд ли мы увидим безликий хоккей, который наблюдали в рижском четвертьфинале. Уровень исполнителей в нашей сборной будет совершенно другим. Вспомните ЧМ-2019 — до оплошности в полуфинале россияне уверенно прошли групповой этап, да и во встрече с неплохо укомплектованными Штатами вопросов о победителе практически не возникало.

Нет проблем с вратарями. Просто нужно грамотно выбрать из пяти-шести очень сильных голкиперов, первых номеров своих команд.

В обороне дела обстоят чуть хуже. По российским меркам защита — россыпь звезд, по заокеанским — всего лишь середняки лиги, люди из вторых-третьих пар. Кроме Сергачева и, с некоторой натяжкой, Проворова и Орлова, у нас нет ярких звезд в этой линии.

Намного лучше с форвардами. Есть Кучеров и Панарин, есть Овечкин и Малкин (дай бог им здоровья), Свечников и многие другие яркие нападающие. Вопрос лишь в том, что большинство из них — крайние, с центральными же наблюдается жесточайшая напряженка. В наличии Шипачев, чей возраст приближается к 40, да Малкин, выходящий в «Питтсбурге» преимущественно на краю. Другие наши центры из НХЛ (Тренин, Барбашев, Мальцев, Анисимов) — представители нижних звеньев и на спасителей родины пока не тянут. К тому же Анисимов близок к возвращению в КХЛ.

Получается, что Россия может остаться с теми центрами, что сейчас выступали на ЧМ, — это Шалунов, Карнаухов, Морозов, Каменев. Все они качественные хоккеисты. Но Олимпиада, где будут такие монстры, как Макдэвид, Мэттьюс, Маккинон и Хедман, — это гораздо более высокий уровень.

Шансы на золото у нас, конечно, есть. Как сохранялись они у Канады в Риге, когда на старте группового этапа «Кленовые листья» потерпели три поражения в трех матчах. Конечно, России также предстоит усилить тренерский штаб (что, по данным «СЭ», будет сделано), верить, что все лидеры подойдут к Олимпиаде без травм. Но даже в этом случае шансы на титул у Канады, да и у многих других — Швеции, Финляндии, США, да и Чехии тоже — не только не хуже, но и во многом лучше.

Хорошим результатом для нас станет любая медаль. А золотая — чем-то близким к чуду.