При поддержке федерального проекта в Нижнем Новгороде прошел чемпионат России по акробатическому рок-н-роллу.

Середина декабря — темное время, в самом прямом смысле. Ночи длинные, световой день короткий, а среднесуточная температура доставляет дискомфорт практически всем, кто оказывается на улице. В таких условиях особенно хочется чего-нибудь яркого и зажигательного. Как, например, акробатический рок-н-ролл, который здорово встряхнул морозный Нижний Новгород. Это город принял чемпионат и первенство России по акробатическому рок-н-роллу. Соревнования прошли в культурно-развлекательном комплексе «Нагорный».

Чемпионат России по акробатическому рок-н-роллу.

1270 участников из 80 спортивных клубов

Участники выступали при поддержке федерального проекта «Спорт — норма жизни», призванного мотивировать россиян регулярно заниматься спортом и физической культурной. И, кажется, акробатический рок-н-ролл — отличный вид продвижения активного образа жизни.

Ведь этот вид танцевального спорта — настоящее воплощение активного образа жизни! Во время своих выступлений спортсмены смешивают в один очень сочный коктейль танец, акробатику и творческое выражение. И конечно, все это в постоянном движении и соперничестве с другими спортивными парами.

Вообще танцевальные виды спорта до сих пор кажутся публике какой-то новинкой. И совершенно зря, ведь акробатический рок-н-ролл присутствует в нашей стране 35 лет! «Юбиляр» уже оброс традициями. Тут и победы наших спортсменов на чемпионатах мира, и богатая коллекция трофеев поменьше, и даже свои живые легенды! Как, например, пара Ольга Сбитнева / Иван Юдин, пятикратные чемпионы мира и звезды не только российского, но и всего мирового акробатического рок-н-ролла.

Выступления Ивана и Ольги можно было увидеть и в Нижнем Новгороде. Главные соревнования России привлекли лучших из лучших. В списке участников и титулованные спортсмены, и безумно талантливые юниоры со всей страны. Всего 1270 участников из 80 спортивных клубов, представляющих 25 субъектов Российской Федерации.

Чемпионат России по акробатическому рок-н-роллу.

Волнение дает силы

Два дня подряд спортсмены боролись за 14 комплектов медалей в разных возрастных категориях и видах акробатического рок-н-ролла. В погоне за призовыми местами особенно преуспели представители Москвы и Санкт-Петербурга. Так, в самой сложной и зрелищной дисциплине «М класс-микст» победу одержали представители клуба «Лидер» из Санкт-Петербурга Иван Кудряшов и Маргарита Чарковская — теперь уже трехкратные чемпионы страны.

Есть громкие победы и у хозяев площадки. Нижегородские спортсмены Федор Климов и Диана Леонтьева заняли первое место в категории «Буги-вуги» среди юниоров и юниорок.

— Мы уже в четвертый раз становимся победителями первенства России, но эта победа, одержанная в домашних стенах, особенно ценна, — рассказал Федор Климов после церемонии награждения. — Мы готовились по-особенному, старались выжимать максимум из каждой тренировки. Немного волновались перед своим выступлением, но мы вместе уже давно танцуем. Волнение, наоборот, помогает — дает силы и заставляет концентрироваться. Со следующего года мы начнем соревноваться среди взрослых спортсменов. Это мотивирует не останавливаться на достигнутом. Очень рад, что турнир проходит в родном Нижнем Новгороде, что смогли создать такую классную атмосферу! А еще важно, что первенство проходит как часть поддержки здорового образа жизни. Считаю, что спорт необходим для всех. Он продлевает жизнь, позволяет чувствовать себя здоровым. У тебя есть силы и энергия для всего, чего захочешь. Соревновательность, проверка себя на прочность, стремление к победе — очень крутые чувства и эмоции!

— Для меня спорт — это все, — поддержала разговор Диана Леонтьева. — Я хочу связать всю свою жизнь со спортом в плане образования и продолжения карьеры. Спорт — это всегда отличная атмосфера. Я приобрела невероятное количество знакомых по всему миру. Для меня важно находиться в спорте не только из-за здоровья, хорошей фигуры и соревнований. Здесь я нашла настоящих друзей. Спорт — это как одна большая семья.

Спортсменам мало показать во время своих выступлений набор обязательных элементов. Надо поразить зрителей целостностью выступления! Для этого к выступлениям спортсмены тщательно подбирают музыку, готовят костюмы и создают настоящую историю, рассказанную и показанную за пару минут танца. Синхронные движения в такт с музыкой, эффектные движения в трех измерениях — это вызывает массу впечатлений и у зрителей, и у самих участников соревнований.

Чемпионат России по акробатическому рок-н-роллу.

Место притяжения болельщиков и спортсменов

Акробатической рок-н-ролл — это спорт, построенный на доверии. Пары или команда образуют единый механизм. Все движения и элементы делаются в унисон, со взаимопомощью и поддержкой. Неслучайно талисман этого вида спорта — очаровательная тигрица, которая разгуливала по фойе арены в футболке «Спорт — норма жизни», — носит имя Доверяйка.

«За кулисами» будоражащих состязаний говорили о развитии массового спорта. Не только акробатического рок-н-ролла, но и спорта вообще. Как стать ближе к людям, продвигать здоровый образ жизни и снова сделать спорт конкурентоспособным по сравнению с другими увлечениями и развлечениями — все это обсуждалось на площадке активностей движения «Спорт — норма жизни».

— Мы общими усилиями постарались сделать праздник с учетом всех требований, которые продиктованы текущей ситуацией, — сказал исполнительный директор Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла Вадим Пермяков. — Для спортсменов это заключительное и важное соревнование в этом году, которое показывает их готовность к следующему сезону. Хочу поблагодарить Министерство спорта России и проект «Спорт — норма жизни». Все его мероприятия органично вписались в общую картину соревнования, создали настроение и подарили возможность узнать больше о массовом спорте, о здоровой и активной жизни. Мы надеемся, что в следующем году продолжим сотрудничать с проектом не только по акробатическому рок-н-роллу, но и по всем нашим традиционным и международным соревнованиям.

Зона активностей всероссийского движения «Спорт — норма жизни» стала местом притяжения и для болельщиков, и для спортсменов, и для спортивных руководителей. Здесь можно было пообщаться и в целом интересно провести время. Фотозона, зона погружения в виртуальную реальность, световой туннель для танцев и создания видеоролика и спортивные игры отлично дополнили фойе «Нагорного». Здесь же все гости чемпионата могли получить актуальный и практичный сувенир — защитные лицевые маски с логотипами проекта «Спорт — норма жизни».

«Спорт — норма жизни».

Серьезная аудитория

Десант «Спорт — норма жизни» высадился на главных улицах Нижнего Новгорода. Успешно начатое в Сочи и Санкт-Петербурге завоевание внимания жителей продолжилось в областном центре Нижегородской области. «Информационные роботы» ровной уверенной походкой прошлись по самым значимым местам города, включая Нижегородский кремль. Они выполняли сразу несколько функций: общались с людьми, демонстрировали на своих дисплеях видеоролики, мотивирующие заниматься спортом, фотографировались со всеми желающими и генерировали хорошее настроение!

Во время турнира также состоялось торжественное награждение значком «Команды «Спорт — норма жизни» министра спорта Нижегородской области Артема Ефремова. Проект «Команда «Спорт — норма жизни» 1 сентября 2020 года запустил министр спорта РФ Олег Матыцин. Частью «Команды» становятся и действующие чемпионы мира, и организаторы физкультурных сообществ по всей нашей стране. Критерий отбора в «Команду» один — любовь к спорту и продвижение идеалов спортивного образа жизни. Сейчас в «Команде» уже есть представители Хабаровска, Сочи, Санкт-Петербурга, Калининграда — а теперь и Нижний Новгород.

— Такое крупное событие уровня Российского финала — не первое в регионе. Мы общими усилиями постарались предусмотреть все, — отметил Артем Ефремов. — Нижний Новгород любит спортивно-зрелищные мероприятия, заполняет трибуны полностью, но мы были вынуждены в связи с ситуацией ограничить количество болельщиков. Всероссийская федерация продемонстрировала серьезный подход — организовала видеотрансляцию с шести камер для всех поклонников акробатического рок-н-ролла. Это десятки тысяч просмотров. Серьезная аудитория. «Спорт — норма жизни» — это важный бренд, лозунг и движение. Серьезный проект, который приводит к возрождению таких понятий, как дворовый спорт, сельский спорт, массовый спорт, рассчитанных на все слои населения различных возрастных групп. Мы планируем размещать символику проекта на всех спортивных мероприятиях региона. Этот проект несет синергию в спорт. Это связь массового спорта со спортом высших достижений.