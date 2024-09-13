Станислав Поздняков: «Будем внимательно следить за вашей карьерой и помогать»

11 юных спортсменов Нижегородской области получили сертификаты о включении в Олимпийский резерв страны.

Олимпийский комитет России летом запустил новый проект «Олимпийский резерв — детям лучшее», в рамках которого специалисты Инновационного центра ОКР провели комплексное тестирование перспективных спортсменов в областном Училище олимпийского резерва имени Тишина. В рамках рабочей поездки в Нижний Новгород с будущими олимпийцами пообщался глава ОКР Станислав Поздняков, поздравивший потенциальных кандидатов в Олимпийскую команду России.

Очень востребованный и своевременный проект

— Сегодня вы, можно сказать, официально включены в Олимпийский резерв нашей страны, — отметил Поздняков. — Идея нового проекта ОКР заключается в том, чтобы уже сейчас сформировать достаточно большую группу молодых спортсменов, стремящихся к достижению высоких результатов. Мы будем внимательно следить за вашей карьерой, помогать вам и искренне радоваться, когда вы подниметесь на олимпийский пьедестал.

Сертификаты, подтверждающие включение в Олимпийский резерв на 2024 год, из рук президента ОКР получили София Акчурина, Елизавета Дорогина (обе — вольная борьба), Владимир Кочетов, Анастасия Лукоянова, Анна Митрофанова, Дарья Савинова (гребной спорт), Полна Морозова, Елизавета Малыгина, Алиса Сизова (легкая атлетика), Елена Микрюкова (современное пятиборье) и Олеся Белова (фехтование).

Директор нижегородского областного УОР имени Тишина Евгений Тряпичников поблагодарил специалистов ИЦ ОКР за предоставленную возможность оценить потенциал воспитанников училища олимпийского резерва и других спортивных учреждений региона.

— Во-первых, мы очень признательны ОКР за то, что в качестве площадки для тестирования было выбрано именно наше училище, — сказал Тряпичников. — Нужно отметить, что в эти дни тесты проходят не только юные воспитанники УОР, но и представители других спортивных организаций Нижегородской области — всего около 40 человек. Думаю, нет смысла лишний раз говорить о том, насколько полезна эта работа. Благодаря инициативе Олимпийского комитета России мы возрождаем советскую систему спортивной подготовки, обеспечивавшую отличный результат на Олимпийских играх и других крупных международных соревнованиях. Сотрудничество с Инновационным центром ОКР планируем развивать — в частности, есть желание организовать на базе нашего училища курсы повышения квалификации для местных тренеров. Это будет очень востребованный и своевременный проект.

Фото Пресс-служба ОКР

Многое в мировом олимпийском движении изменилось не в лучшую сторону

Также Станислав Поздняков принял участие в работе II Всероссийского форума «Вера и спорт», который призван внести свой вклад в реализацию Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года по воспитанию подрастающего поколения путем обеспечения высокого уровня духовно-нравственных и этических ценностей в сфере физической культуры и спорта.

В рамках сессии на тему «Современное российское олимпийское движение и сохранение традиционных ценностей» глава ОКР отметил, что демонстрация пренебрежения главными олимпийскими идеалами и ценностями, к большому сожалению, в некоторых странах вышла на первый план.

Президент ОКР Станислав Поздняков на форуме «Вера и спорт». Фото Пресс-служба ОКР

— Между тем, в России подавляющее большинство людей эти ценности не только разделяют, но и не бросают то, чем занимались раньше, — считает глава ОКР. — В первую очередь, имею в виду наших спортсменов, которые продолжают тренироваться, находя новую мотивацию в условиях ограничений. То же самое можно сказать про тренеров и специалистов. Поэтому спортивная отрасль — одна из самых успешных в нашей стране. К сожалению, многое в Олимпийском движении изменилось не в лучшую сторону. Уже неоднократно говорил о так называемых гендерных различиях, когда в соревнованиях принимает участие непонятно кто. Когда за короткий промежуток времени происходит деградация идеалов и ломка традиций, это говорит о том, что Олимпийское движение переживает серьезный кризис. На фоне этого ОКР разработал меры по поддержке молодых спортсменов — через образовательные, воспитательные, антидопинговые и другие программы. Мы считаем, что заниматься этим сейчас жизненно необходимо. При этом мы не выделяем один или два вида спорта. Для нас важны все олимпийские дисциплины. Уверен, что общими усилиями мы воспитаем новое поколение российских спортсменов, которые будут уважать и разделять главные олимпийские ценности.