Российских спортсменов хотят обязать клясться в верности стране. Зачем это нужно?

Обозреватель «СЭ» — о новой инициативе депутатов.

Мнение

Непростая судьба у российского спортсмена образца 2024 года. На открытие Олимпиады не допущен никто из россиян. 95% спортсменов (на столько снизилось представительство по сравнению с Токио) если и смотрели церемонию, то по телевизору, вернее, пиратскую трансляцию в телефоне.

В объективно сложной ситуации для спортсменов у депутатов Госдумы есть свои решения. На днях стало известно о законопроекте, которым может быть введена обязательная клятва для кандидатов в сборную России.

Как обосновывают появление клятвы?

Депутаты предлагают «в торжественной обстановке» произносить «Присягу Спортсмена» следующего содержания:

— Я (фамилия, имя, отчество (при наличии), торжественно клянусь: соблюдать спортивные принципы и стремиться к честным победам и достижениям; уважительно относиться к сопернику; быть верным России и достойно защищать ее честь на спортивной арене.

В пояснительной записке говорится, что «в связи с продолжающимся политически мотивированным международным давлением на спортивное движение в России поддержка значимости высокого статуса спортсменов, представляющих Россию на международной спортивной арене, является важной задачей действующей государственной политики».

Далее отмечается, что «наша страна стала организатором и активным участником большого количества инициатив по проведению новых крупных международных спортивных соревнований, в которых сохраняется верность спортивным принципам» (видимо, имеются в виду перенесенные Игры дружбы). Спортсмены, считают авторы инициативы, являются кумирами молодежи, поэтому «крайне важно, чтобы они формировали достойные нравственные ориентиры чести и патриотизма, воспитывали чувства уважения и гордости за нашу страну».

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Реальный смысл, вероятно, не только в усилении патриотической нотки в спорте, но и в том, чтобы усложнить смену спортивного гражданства и добавить аргументов в пользу выбора Игр дружбы под своим флагом вместо Олимпиады под нейтральным или иностранным. Этакие спортивные контрсанкции. Тем более процесс перехода в другие сборные хоть и очень медленно, но идет. Недаром на Олимпиаде в Париже за иностранные команды выступают, по подсчетам «СЭ», 66 экс-россиян. Ранее депутаты уже предлагали обязать таких спортсменов уплачивать финансовую компенсацию.

Клятва или декларация

Для сравнения — олимпийская клятва спортсмена, которую произносят на церемонии открытия, звучит так:

— От имени всех спортсменов я обещаю, что мы будем участвовать в этих Олимпийских играх, уважая и соблюдая правила, по которым они проводятся, в истинно спортивном духе, во славу спорта и во имя чести своих команд.

Но сравнивать российский вариант присяги логично не с ней, а с принципами нейтральных спортсменов, которые опубликовал МОК в преддверии Олимпиады, и декларациями, которые требуют подписать некоторые федерации — мы приводили примеры таких документов.

Получается, российский спортсмен зажат в тисках — либо клятва, либо декларации. Правда, очень часто подобные ритуалы сути дела не меняют — в российском футболе в 2010-м ввели Кодекс чести. Как заявлялось, с расчетом показать ценности, к которым стремимся в преддверии чемпионата мира. Через три года упоминание о Кодексе спокойно убрали из Устава РФС.

Возможно, куда больше сохранять верность России помогут хорошие условия для занятия спортом молодежи в регионах и участие в крупнейших международных стартах. С другой стороны, куда приятнее будет сохранять приверженность олимпийским принципам, когда МОК не банит тебя без объяснения причин. Блокировки банковских карт и YouTube, визовые проблемы и усложнение с выездом — все из той же оперы. Ты маленький человек, а государства норовят наложить на тебя все больше обязательств. Спортсменам еще при этом обязательно напомнят, что спорт вне политики.

И в этом, возможно, главный посыл «бездарного времени», в которое призывал ликовать и радоваться Владимир Маслаченко.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.