«Приходится учитывать последствия геополитики». В МОК наконец высказались о визовых скандалах

Лозанна опять перевела стрелки на международные федерации.

В МОК наконец прокомментировали визовые ограничения, мешающие российским спортсменам возвращаться на международные соревнования. Однако конкретных мер не последовало — главная олимпийская организация ограничилась общими словами и фактически передвинула проблему на уровень международных федераций. На этом фоне Еврокомиссия объявила о новых шагах по вмешательству в автономию спорта: в 22-й проект санкций официально включен запрет российским командам и спортсменам выступать под национальным флагом, а также на демонстрацию российской государственной символики на спортивных мероприятиях на всей территории ЕС.

«Некоторые правительства забывают об автономии спорта»

Последние недели российский спорт ждал реакции МОК на кампанию визовых ограничений, развернутую против наших атлетов в странах Северной Европы. В июле Лозанна отменила прежние рекомендации об ограничениях против россиян, после чего многие международные федерации начали пересматривать условия допуска. Однако возникла новая проблема: спортсменов из России можно заявлять на турниры, но некоторые страны-организаторы закрывают перед ними свои границы.

И вот МОК высказался на болезненную тему, но сделал это не совсем в том ключе, на который рассчитывали в России.

«Доступ спортсменов к международным соревнованиям не должен ограничиваться из-за того, какой паспорт они имеют, или зависеть от участия их правительств в войне или конфликте», — заявил представитель комитета Reuters.

При этом, несмотря на однозначную позицию, конкретного решения в Лозанне не предложили.

«Международным федерациям приходится учитывать сложную и меняющуюся реальность, а также конкретные последствия текущей геополитической обстановки, особенно в отношении соревнований, которые они уже получили или запланировали», — добавили в МОК.

Также в главной олимпийской организации подчеркнули, что выдача виз относится к компетенции государств, а вне Олимпийских игр за вопросы допуска спортсменов отвечают международные федерации.

Более определенно высказался президент Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Спирос Капралос.

«Перед Европой стоит огромная проблема, поскольку в этом вопросе нет единства. Некоторые правительства порой забывают об автономии спорта», — заявил функционер.

Капралос опасается, что ограничения затронут и квалификацию к Олимпиаде-2028, в том числе Европейские игры в Стамбуле летом 2027 года.

«Одна из причин, по которым мы хотели возвращения россиян на соревнования, заключалась в том, чтобы дать им возможность отобраться на Олимпийские игры», — подчеркнул глава ЕОК.

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Острая проблема

Ситуация действительно становится все серьезнее. Один из примеров — молодежный чемпионат мира по хоккею, который стартует 26 декабря в Канаде.

30 октября CAS обязал Международную федерацию хоккея (ИИХФ) допустить российские сборные к пяти чемпионатам мира сезона-2026/27. Но канадские власти отказались разрешить участие россиян в МЧМ, и 15 ноября ИИХФ подтвердила, что команда из России на турнир не попадет. Даже решение суда оказалось недостаточным.

Почти одновременно новые ограничения ввели в некоторых странах Европы. С 16 ноября финские власти ужесточили правила въезда российских профессиональных спортсменов, включая выступающих в нейтральном статусе. Уже 27 ноября в Руке стартует Кубок мира по лыжным гонкам, но международный допуск сам по себе не позволит россиянам попасть на соревнования.

В тот же день Норвегия запретила въезд для участия в турнирах всем российским и белорусским профессиональным спортсменам. Исключение предусмотрено для обладателей вида на жительство в Шенгенской зоне — благодаря этому на предсезонных стартах в Бейтостолене смог выступить лыжник Сергей Волков, проживающий в Словении. Но остальным путь в страну фьордов заказан. Аналогичные меры предприняты и в Швеции.

Еще раньше тревожные прецеденты были в Нидерландах, Польше, Прибалтике. А впереди маячит еще более тяжелая перспектива: в 22-м пакете санкций, который готовят страны Евросоюза, предлагается запретить россиянам выступать под собственным флагом, занимать руководящие посты в континентальных федерациях, также дополнительно обсуждаются новые визовые ограничения. Пусть пока это только планы (все страны ЕС должны их утвердить единогласно), но тенденция невеселая. Дружелюбные высказывания МОК и Европейского олимпийского комитета европейских политиков явно не остановят.