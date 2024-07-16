ОКР инвестирует в будущее. Мысли о Дакаре-2026 и Лос-Анджелесе-2028

Главная общественная спортивная организация страны объявила о старте проекта «Олимпийский резерв — детям лучшее».

Об этом по итогам недавнего исполкома заявил президент ОКР Станислав Поздняков, озвучив объем финансирования до конца текущего года — 230 миллионов рублей. Продолжение тема спорта высших достижений и спортивного резерва получила на полях III Всероссийского форума РУСАДА «Спорт. Антидопинг. Здоровье. Практика межведомственного взаимодействия»

Деньги пойдут на повышение качества тренировочного процесса и проведения юношеских и юниорских первенств России, приобретение передового оборудования, инвентаря и экипировки для школ и училищ олимпийского резерва, повышение квалификации и уровня подготовки региональных тренеров и специалистов, а также привлечение к работе с молодежью ведущих российских тренеров для наставнического сопровождения деятельности тренеров команд в субъектах страны, осуществляющих подготовку олимпийского резерва, научно-методическое обеспечение подготовки олимпийского резерва России на базе Инновационного центра ОКР и, конечно же, антидопинговое сопровождение. О этом как раз предметно и говорили участники форума в Тамбове.

ОКР и РУСАДА, в частности, подписали договор о проведении дополнительного тестирования молодых спортсменов, в том числе на первенствах России по летним видам спорта и дисциплинам, входящих в программу IV летних юношеских Олимпийских игр 2026 года в Сенегале. Соглашение позволит увеличить количество допинг-проб в два раза.

Фото ОКР

Задача — участвовать и побеждать

Акцент олимпийского сообщества на юном поколении в текущих условиях не только оправдан, но и логичен. Профессиональные клубные соревнования — это по сути коммерческие старты, где каждый болеет за своих. Массовый и любительский спорт — это ЗОЖ, доступный каждому, забота о здоровье граждан. Спорт высших достижений — особое направление. Те самые победы, которые позволяют считаться ведущей спортивной державой в мире, и те атлеты, за которых на крупнейших планетарных соревнованиях болеет в едином порыве вся страна. А потом на эмоциональной волне от успехов олимпийцев в секции идут дети, обеспечивая непрерывный процесс развития видов спорта и появления новых спортивных звезд национального масштаба.

Взаимосвязь успешности чемпионов и притока юных спортсменов были призваны разрушить санкции МОК в виде разных критериев и рекомендаций. Проще говоря — демотивировать мальчишек и девчонок выбирать спорт свой профессией в России. А действующим спортсменам организовать выбор — менять спортивное гражданство или завершать карьеру. Потому что существующие критерии, нейтральный статус и допуск не по спортивному принципу, а внаглую «по понятиям» закрывает дорогу на международные старты 99 процентам россиян.

На этом фоне понятны заявления главы ОКР, к которым, наверное, имело смысл давно уже прислушаться. И про фарс, и про то, что от Игр «отцепят» всех сильнейших, и про цели политизированной позиции МОК, сложившего с себя полномочия управления мировым олимпизмом.

Говорил Поздняков и о том, что цель ОКР — поездка полноценной олимпийской командой без каких-либо ограничений сначала на Юношеские игры в Сенегал, а затем на летнюю Олимпиаду в Лос-Анджелес с задачей быть в первой тройке общего зачета. Короче, участвовать и побеждать. Ключевое слово — команда. Как положено по Олимпийской хартии и по регламентам самого Олимпийского комитета России. В ОКР логично стремятся к победам национального масштаба в спорте высших достижений. Для этого необходимо активно готовиться уже сегодня, нужен спортивный резерв должного уровня. По словам Станислава Позднякова, олимпийское сообщество России свои усилия сосредоточило именно на этом направлении.

- Для нас вопрос сохранения и повышения конкурентоспособности резерва олимпийской команды России вышел на первый план, — отметил Поздняков. — У ОКР есть наработанная научно-методическая экспертиза, необходимый опыт экспертного сообщества, а главное — силы и желание реализовать данный проект, конечной целью которого является высокий результат на играх летних Олимпиад в Лос-Анжелесе и Брисбене, на Олимпийских зимних играх 2030 и 2034 годов. Мы решили сконцентрировать свои усилия на этом направлении, так как убеждены в том, что успехи в спорте высших достижений являются безусловным предметом гордости всех жителей нашей страны и делают Россию по-настоящему великой спортивной державой в мире.

Фото ОКР

Одна страна — одна команда

При этом ОКР не отказывается и от поддержки действующих олимпийцев. На днях совместно с федерациями дзюдо и спортивной борьбы запущен проект «Одна страна — одна команда», а в сентябре прошлого года Поздняков объявил, что ОКР изыскал денежные средства для поддержки российских спортсменов, которые ездили в составе команды России на Олимпийские игры, продолжают сейчас активную карьеру, но были лишены возможности участвовать в международных соревнованиях дискриминационными подходами Лозанны. Сейчас на форуме в Тамбове была озвучена общая сумма выделенных ОКР денег — порядка 200 миллионов рублей для «летников» и «зимников». Сумма выплачивается частями, иногда корректируется в свете новых обстоятельств. Причем материальная поддержка не ограничивается только компенсациями выпавших доходов. Она также выплачивалась в форме призовых, которые ОКР выделял для российских спортсменов в последнее время.

Олимпийский комитет России не связан с бюджетным госфинансированием, последние два года не получает денег от МОК (и судится по данному поводу). Есть проблемы и с новыми спонсорскими контрактами, что в принципе для всей нашей спортивной отрасли тема весьма актуальная. Казалось бы, речь должна в такой ситуации идти о выживании. Но вместо этого мы слышим о конкретных и весьма приличных суммах, которые ОКР сейчас вкладывает в поддержку спорта и олимпийцев — действующих и начинающих. На вопрос по этому поводу на полях Форума РУСАДА ответил генеральный директор ОКР Владимир Сенглеев:

«За счет привлеченных дополнительных коммерческих средств, доходов по вкладам и очень существенной оптимизации всей нашей деятельности удалось сформировать внутренний финансовый резерв средств, который по инициативе Станислава Алексеевича Позднякова мы сегодня используем для содействия развитию юношеского сегмента спорта высших достижений, а также для поддержки продолжающих карьеру олимпийцев. Конечно, наших скромных возможностей, чтобы закрыть все необходимые вопросы, не хватает, мы все же общественная организация. Но считаем своей обязанностью и долгом двигаться к заданной цели — повышать конкурентоспособность российской молодежи, которой совсем уже скоро отстаивать честь страны на крупных соревнованиях, бороться за место в тройке лучших в неофициальных командных зачетах Олимпиад и других ключевых международных турниров».

Фото ОКР

Также в рамках двухдневной программы Форума, соорганизатором которого является Олимпийский комитет России, гендиректор ОКР встретился с руководством, тренерским составом и воспитанниками Центра единоборств имени Е.Т. Артюхина — специализированной школы олимпийского резерва № 2, вручив сертификат на 500 тысяч рублей для приобретения спортивной экипировки и оборудования. А победителю первенства России-2023 по боксу, воспитаннику тамбовского Центра единоборств, 14-летнему Дмитрию Воякину, который вошел в список молодых спортсменов — участников проекта ОКР «Олимпийский резерв — детям лучшее», вручил памятный подарок и вместе с тренером Юрием Вышелесским пригласил посетить в составе делегации ОКР Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» в Уфе.