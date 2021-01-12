Зимняя Олимпиада-2030 в Уфе. Так ли это нелепо?

Объявлено о проекте проведения в столице Башкирии зимних Игр, которые могут быть увязаны с празднованием 450-летия города

Вчера стало известно, что в России появился еще один город с олимпийскими амбициями. Если раньше о планах на проведение летней Олимпиады говорили в Санкт-Петербурге и в Казани, то теперь эту компанию пополнила Уфа — правда, с идеей принять зимние Игры 2030 года. Соответствующие планы прописаны в сводном перечне мероприятий по подготовке к празднованию 450-летия Уфы. Правда, юбилей у города будет в 2024-м, а выборы столицы ОИ намечены на 2023-й. Не совсем понятно, как соотносятся все эти даты, и вообще в нынешние пандемийные времена никто не знает, состоятся ли ближайшие Олимпиады в 2021-м в Токио и в 2022-м в Пекине. Закладываться на 2030-й в текущей ситуации — это даже не отвага, а чистой воды волюнтаризм.

И все же если отбросить момент, связанный с пандемией (которая, верим, рано или поздно закончится), и если оставить в стороне разговоры о том, что миллиарды из бюджета можно потратить более эффективно, чем на большой спортивный форум, так ли уж смешон и нелеп уфимский проект? И так ли он проигрышно смотрится на фоне конкурирующих проектов с зимними Играми-2030 в украинском Львове, испанской Барселоне и японском Саппоро? После бесконечных допинговых пересмотров итогов Игр-2014 в Сочи у некоторых людей, возможно, идея любой Олимпиады в нашей стране вызывает раздражение. Однако в случае с Уфой высказывания о нереальности этого проекта в принципе кажутся крайне поверхностными.

Надо ли гнать лошадей?

Об идее Игр-2030 в нашей стране известно очень мало. Накануне ТАСС распространил комментарий по этому поводу пресс-секретаря главы Башкортостана Дианы Ихсановой, которая лишь подтвердила существование подобной темы. «Идея такая действительно есть, но только идея. Пока заявочная кампания не началась, мы прорабатываем возможность подачи заявки», — отметила Ихсанова. Здесь необходимо пояснить пару технических моментов. Во-первых, самостоятельно власти Башкортостана подать заявку на проведение ОИ не смогут, необходимы поддержка Олимпийского комитета России и гарантии правительства страны, которое должно изыскать для этого очень серьезные ресурсы. Речь точно о нескольких десятках миллиардов долларов.

Во-вторых, в данный момент наша страна находится под санкциями ВАДА и не может подавать заявки на проведение топовых стартов. Правда, к концу 2022 года санкции должны завершиться (если не случится чего-нибудь еще), и теоретически с заявкой на ОИ-2030 успеть реально. Другой вопрос, надо ли гнать лошадей? Как показывает опыт, любая подобная идея должна «отстояться». Даже Сочи победил в конкурсе МОК не с первого раза. А некоторые страны проигрывали финальные голосования по несколько раз, впустую расходуя на заявочные кампании миллионы долларов. Но если для Уфы накануне юбилея важна не победа, а участие в олимпийском конкурсе, то почему бы и нет?

Гибкость МОК

Возможен ли проект Белых игр в столице Башкортостана в принципе? Безусловно. По нынешним временам за 50-60 миллиардов долларов реально провести зимнюю Олимпиаду даже в Африке. Вопрос только в деньгах и в возможности использовать «наследие» после завершения Игр. Чуть больше года назад Уфа уже провела масштабные Всемирные детские игры, а также претендовала на Всемирные игры по неолимпийским видам спорта — одно из самым масштабных мероприятий в большом спорте на планете Земля. То есть в плане спорта это совсем не Нью-Васюки.

Кроме того, в Башкортостане есть Абзаково — один из самых известных горнолыжных курортов России. Правда, перепад высот там не позволит провести часть горнолыжной программы, но МОК в последние годы проявляет достаточно гибкости. В 300 км от Уфы (по нынешним меркам не самое великое расстояние) есть комплекс трамплинов в Чайковском, так что и на этих объектах, возможно, реально сэкономить. Конечно, Башкортостану далеко до оснащенности спортсооружениями на уровне московского или петербургского регионов, но говорить о том, что уфимский проект более нелеп, чем, скажем, идея проведения зимней Олимпиады в Карпатах, — это просто не знать ситуации.

На всякий случай уточню, что я не призываю немедленно бросить все ресурсы страны на проведение зимней Олимпиады в Уфе, равно как и летних Игр в Питере или в Казани. Совсем не факт, что эти фантастически затратные мероприятия вообще нужны нашей стране в обозримом будущем. Вообще, реальных заявок на Олимпиаду в мире все меньше, их потенциальные организаторы за последние годы проиграли абсолютно все референдумы на местах, и МОК вскоре придется что-то делать с данной тенденцией. Но все это совсем не мешает нам мечтать о чем-то большем. Надеяться на Олимпиаду или на полет на Марс в любом случае лучше, чем загонять себя в депрессию на фоне бесконечных карантинов и самоизоляций.