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Сегодня, 15:15

Россия не получила приглашения на Азиатские игры. Допуск оказался гипотетическим?

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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Флаг России и Азиатские игры
Фото AFP
Что не так с участием россиян в Азиаде.

Казалось, что для российских и белорусских спортсменов наконец-то промелькнул лучик света в ситуации с допуском на международные старты. В субботу, 8 июля, появилась информация о выступлении атлетов из этих стран на континентальном аналоге Олимпиады. Но дальнейшее заявление главы Олимпийского комитета России Станислава Позднякова показало, что не все так однозначно: оказалось, что никакого приглашения наши спортсмены пока не получали. Что это значит? И есть ли у атлетов шанс показать себя на соревнованиях в сентябре?

Отсутствие необходимой конкретики

Изначально портал Insidethe Games сообщил, что Олимпийский совет Азии (ОСА) пригласил сборные России и Белоруссии на Азиатские игры в Пекине. Правда, участие строго регламентировано: делегация не должна превышать 500 атлетов, которые будут соревноваться в нейтральном статусе, без национальной символики и вне общего зачета — то есть без шанса завоевывать медали. Единственной весомой мотивацией для них станет возможность получить олимпийские квоты на Игры-2024 в Париже.

Однако позднее глава ОКР Станислав Поздняков заявил, что по факту никакого приглашения организация пока не получала. А без этого рассматривать и обсуждать какие-либо гипотетические варианты просто нет никакого смысла.

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«Заявление представителя ОСА о допуске российских и белорусских спортсменов на Азиатские игры напоминает мартовские рекомендации МОК, по итогам которых многие практические решения так и не были приняты даже спустя несколько месяцев. До начала этих соревнований остается совсем немного времени, и в любом случае возникают вопросы относительно перспектив полноценной подготовки спортсменов для достижения необходимого результата. Не говоря уже обо всех организационных, финансовых, логистических и прочих условиях такой поездки.

За последние несколько месяцев мы слышали немало спекуляций на тему допуска россиян и белорусов к тем или иным международным турнирам. В подавляющем большинстве случаев слова так и остались словами. С учетом отсутствия необходимой конкретики к сегодняшнему заявлению относимся соответствующим образом", — говорится в заявлении главы ОКР.

Медали Азиатских игр
Фото AFP

Ждем вердикта МОК?

Таким образом, окончательное решение об участии россиян в Азиаде еще не было принято. Олимпийский совет Азии (OCA) только проголосовал за то, что отдельные спортсмены из России и Белоруссии смогут выступать на турнире под нейтральным флагом, но им не будет разрешено завоевывать медали. Что само по себе не является официальным приглашением атлетов на турнир.

Летние Азиатские игры пройдут с 28 сентября по 8 октября. То есть теоретически у организаторов еще есть время для того, чтобы оформить необходимую конкретику для допуска и участия российских и белорусских спортсменов на соревнованиях. Существует мнение, что все может произойти одновременно с принятием решения об участии атлетов из России и Белоруссии на Олимпийских играх 2024 года.

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Известно, что в июле руководящие органы каждого из 31 вида спорта, включенного в программу Игр, должны будут обсудить, разрешат ли они атлетам из России и Белоруссии принять участие в соревнованиях после голосования на Генеральной ассамблее Олимпийского совета Азии (OCA) в Бангкоке.

Приглашения на Олимпиаду традиционно рассылаются за год до старта Игр. Но пока остается интригой, будет ли отправлено соответствующее уведомление Олимпийским комитетам России и Белоруссии. Но в июле этот вопрос явно должен быть решен.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков
Станислав Поздняков.
Фото Наталья Пахаленко/ОКР

Ожидания

Понять скептицизм главы ОКР Станислава Позднякова вполне можно. Так, Международная федерация фехтования (FIE) одобрила допуск российских спортсменов к международным соревнованиям еще в марте. В итоге первым турниром, на котором выступили фехтовальщики из России, стал чемпионат Европы в Болгарии, который прошел с 16 по 18 июня.

Хоть дорогу на международную арену россиянам в нейтральном статусе открыли достаточно давно, но получить приглашение на турнир, оформить заявку и наконец-то показать себя в деле нашим спортсменам оказалось не так просто. Плюс ко всему, заветный допуск получили далеко не все.

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер в комментарии для «СЭ» заявила, что не верит в допуск российских и белорусских спортсменов до Азиатских игр — 2023. «Ничего не известно пока. В каком статусе будут спортсмены выступать, как они будут отбираться. И если будут отбираться, то будут ли участвовать на Олимпиаде. Я в это не верю», — сказала Винер.

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А президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили отметил, что пока конкретики по участию наших спортсменов в Азиаде нет, но это было бы отличной возможностью для них. «Это будет прекрасно. Но пока нет формулировки, нужен документ. Мы на сегодняшний день прекрасно сотрудничаем с азиатскими спортивными организациями, обмениваемся учебно-тренировочным процессом», — сказал Мамиашвили.

Ну и главное — непонятно, как Азиада повлияет на олимпийские путевки россиян, если они в основном основаны на континентальных квотах, а практически все наши национальные федерации формально остаются в европейской юрисдикции. Выступить в китайском Ханчжоу ради спортивного интереса тоже неплохо, но вопрос в том — кто будет за это платить?

Олимпиада
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