Быстрее, выше, умнее. ОКР и олимпийские чемпионы провели урок для московских школьников

В традиционном Олимпийском уроке, прошедшем в необычном гибридном формате, приняли участие глава ОКР Станислав Поздняков, а также победители Игр в Токио Виталина Бацарашкина и Максим Храмцов.

Мероприятие состоялось в рамках Всероссийского спортивно-образовательного проекта ОКР «Олимпийский патруль», который существует уже более семи лет. Запущенный в год проведения Игр в Сочи, «Патруль» до сих пор колесит по стране — в его рамках знаменитые спортсмены приходят в обычные общеобразовательные школы и проводят там уроки, посвященные пропаганде принципов олимпизма, а также проводят мастер-классы.

И даже грянувшая в 2020-м пандемия не остановила проект. Хотя, следуя веяниям времени, «Олимпийский патруль» частично ушел во Всемирную сеть. Вот и нынешний Олимпийский урок, приуроченный к началу нового учебного года, решено было провести в необычной форме.

Сердце российского олимпизма

В холле здания ОКР на Лужнецкой набережной с утра в пятницу было очень оживленно. Стайки подростков лет 12-14 под прицелом десятка телекамер с интересом изучали обстановку — большие экраны, на которых транслируются спортивные новости, световая эмблема Олимпийского комитета России, журналы «Команда России» на столах.

Чуть позже к юным участникам урока вышел самый настоящий четырехкратный олимпийский чемпион, а ныне глава ОКР Станислав Поздняков. Небольшая пауза, и теперь у всех ребят есть общее фото со знаменитым спортсменом и руководителем.

— «Олимпийский патруль» — наше традиционное образовательное мероприятие, в котором участвуют прославленные чемпионы, — сказал Поздняков прессе перед началом урока. — Они делятся историями своих успехов, спортивного пути с детьми, начинающими атлетами, которым это очень интересно. Они могут пообщаться со спортсменами, задать им свои вопросы. Подобный опыт поможет не столько добиться каких-то спортивных результатов, а состояться в жизни и понять, как устроен этот мир. Такие встречи мы проводим во всех уголках страны. На этот раз мы сочли уместным организовать Олимпийский урок в гибридном формате, тем не менее часть ребят собралась здесь, в здании ОКР.

Между прочим, в нынешнем году «Олимпийский патруль» объединил силы с проходящим во второй раз федеральным марафоном «Новое знание» — его мероприятия проходили по всей России с 1 по 3 сентября. Поэтому два десятка школьников из Москвы и Подмосковья, участвующие в движении «Большая перемена», получили шанс стать гостями студии, из которой Олимпийский урок транслировался на всю страну. Ученики еще двух столичных школ, № 1287 и № 1159, стали участниками онлайн-телемоста с Инновационным центром.

Уроки от чемпионов

В режиме телеконференции к уроку присоединились и еще два желанных гостя. Стрелок Виталина Бацарашкина стала самым успешным российским спортсменом на Играх в Токио, выиграв два золота и серебро. А тхэквондист Максим Храмцов вошел в историю как один из первых российских олимпийских чемпионов в своем виде спорта.

— С большим удовольствием приветствую вас на Олимпийском уроке в стенах здания ОКР, — сказал детям Поздняков. — Это историческое место для российского олимпизма, ведь более 40 лет назад в нем размещался оргкомитет Игр-1980, проходивших в Москве. Поэтому здесь до сих пор находится сердце олимпийского движения нашей большой страны. Очень рад видеть и Виталину с Максимом. Они ещё совсем недавно выступали на Играх в Токио и доказали себе, своим близким и огромной армии болельщиков, что спорт в России — нечто большее, чем просто спорт, это образ жизни и мышления. Ребята давно поняли смысл главных олимпийских ценностей, главные из которых — это дружба между спортсменами, взаимоуважение и стремление к совершенству. И об этом они вам расскажут сами.

И действительно, за 45 минут — время стандартного урока — чемпионы и их юные поклонники успели поговорить на самые разные темы. Например, про те самые олимпийские ценности, о которых уже успел сказать глава ОКР.

— Всегда нужно уважать своего соперника, судей и их решения, зрителей и тренеров, — отметила Бацарашкина. — В моем виде спорта ты выходишь на старт не против кого-то, а борешься в первую очередь с самим собой. Поэтому мы, стрелки, хорошо общаемся между собой, дружим, поддерживаем друг друга. Мы — соперники, но не враги.

А у Храмцова участники урока поинтересовались, не пропало ли желание заниматься спортом на высоком уровне, после того как он достиг олимпийской вершины. Но как оказалось, у Максима еще много нереализованных амбиций.

— Мотивация никуда не пропала, — отметил Храмцов. — Планирую выступить как минимум еще на двух Олимпиадах. В нашем виде спорта нет трехкратных олимпийских чемпионов, поэтому хочу стать первым.

А вообще, детей интересовало все — как герои пришли в спорт, кто был их кумиром, как они проводят свободное время, кем бы стали, если бы не стрельба или тхэквондо, через какие испытания прошли на пути к своему олимпийскому триумфу. Время урока пролетело незаметно.

Близкое знакомство

Как отметил Поздняков, Олимпийские уроки дают многое для воспитания подрастающего поколения. Причем не только в спортивном смысле. Обмениваясь опытом и знаниями, чемпионы помогают продолжать спортивные традиции в России.

— Рад, что у нас перекинут мостик между поколениями, — отметил Поздняков. — Посмотрите, здесь и юные ребята, школьники, только делающие первые шаги в большом спорте, и ветераны, к которым я отношу себя, и чемпионы, которые буквально только что вышли из экранов телевизоров и теперь общаются с детьми. Передавать друг другу опыт, традиции и знания очень важно, это говорит о том, что интерес к спорту, физкультуре и здоровому образу жизни в стране не прерывается, а переходит из поколения в поколение. Я сам уже отец действующих спортсменок, поэтому уверен — пока мы вот так будем встречаться и разговаривать, все у нас будет хорошо. А тем из ребят, кто ставит перед собой высокие задачи, ещё нужно не забывать, что труд — это 90 процентов успеха. Вспоминаю свои юные годы — к нам в школу в начале учебного года всегда приходило много интересных людей, например, ветераны Великой Отечественной войны. Встречи с ними были незабываемыми. Возможно, этот опыт, целеустремлённость и жизнелюбие этих людей, их любовь к родине во многом сформировали основу моего мировоззрения. Которое помогало выступать на высоком уровне в спорте и достигать успехов в других начинаниях. Не все ребята, которые присутствуют здесь, станут великими спортсменами. Но верю, что каждый будет настоящим человеком и патриотом своей страны.

После завершения урока ребят, пришедших в штаб-квартиру ОКР, ждал еще один сюрприз — большая экскурсия по Инновационному центру комитета. Они смогли увидеть новейшие высокотехнологичные тренажеры, а некоторые из них и самостоятельно опробовать. Пробежаться в специальной камере, имитирующей условия среднегорья, попытаться выдержать идеальный баланс, оседлать велосипед.

— Мне очень понравился урок, — рассказал Даниил Пиков из Перми. — Нам рассказали, что нужно уважать соперников, дружить с ними. И несмотря на любые трудности, оставаться прежде всего человеком. На экскурсии я тоже узнал много нового, поближе познакомился с профессиональным спортом и понял, что это сложнее очень многих занятий. Меня это очень заинтересовало, хочу познакомиться со спортом еще ближе.

А после экскурсии детей также ждали сувениры от ОКР. Всем им вручили талисманы команды России — это знакомые многим Медведь и Кот-шапка, а также футболки проекта «Олимпийский патруль».