Олимпиада
Новости Пекин-2022 Токио-2020 Пхенчхан-2018 Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Главная
Олимпиада

Сегодня, 11:45

«Спортсмены должны выступать без дискриминации». Международные организации отвечают сторонникам бана России

Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото Global Look Press
Томас Бах.
Фото Reuters
Леся Цуренко.
Фото Global Look Press
Российские спортсмены на церемонии открытия Игр в Токио
Фото Global Look Press
Томас Бах
Томас Бах.
Фото Global Look Press
1/5
Отмена санкций против российских и белорусских атлетов вызывает бурные эмоции на Западе, но МОК пока стоит на своем.

Международный олимпийский комитет и другие спортивные организации продолжают публичную дискуссию со сторонниками жестких санкций в отношении представителей России. В последние дни появились сразу три повода для продолжения пикировок. Во-первых, правительство Великобритании обратилось к спонсорам МОК с просьбой оказать давление в «русском вопросе». Во-вторых, Международная федерация фехтования первой вернула наших атлетов на большие старты. В-третьих, украинские теннисисты потребовали смены руководства Женской теннисной ассоциации (WTA) из-за его якобы «пророссийской позиции». Ответы сторонникам радикальных мер отражают изменения в настроениях мирового спортивного сообщества, происшедшие в последние пару месяцев.

Уважать автономию спорта

Обращение британского министра спорта к глобальным спонсорам МОК действительно выглядело очень циничным и некрасивым. Слухи о том, что на Томаса Баха и Ко давят со стороны транснациональных корпораций, ходили с февраля 2022 года. Однако все подобные лоббистские усилия, если они и осуществлялись, происходили, что называется, «под ковром». Но сейчас требования же «заняться воспитанием» непокорных спортивных чиновников прозвучали публично. И это выглядит абсолютно скандально.

Британские власти не просто сами вмешиваются в юрисдикцию МОК, а еще и призывают к подобным действиям другие структуры. Вероятно, намекая им при этом на экономические последствия, если «дрессировка» Олимпийского комитета не принесет желаемых результатов. Это выглядит как самая явная попытка превратить МОК в марионеток с 1999 года, со времен знаменитого коррупционного скандала в олимпийском движении. И по-хорошему, британцы уже наработали на очень серьезные санкции.

Лишение флага на Играх за такие художества — самое малое из возможных наказаний. Однако МОК, видимо, не хочет нагнетать и без того кипящие страсти и в ответном заявлении просто повторяет озвученные ранее тезисы. «Не правительствам решать, какие спортсмены могут участвовать в каких международных соревнованиях. Это стало бы концом мирового спорта, каким мы его знаем сегодня. Мы очень надеемся, что британское правительство будет уважать автономию спорта, которую оно поддерживало во многих решениях, заявлениях и резолюциях ООН», — говорится в ответе МОК.

Леся Цуренко. «Он сказал, что их надо допустить на Олимпиаду!» Украинка снялась с турнира из-за разговора с главой WTA о россиянах

Сохраняем фундаментальный спортивный принцип

Так же сдержанно повели себя в отношении украинских теннисисток в WTA. Накануне представительница этой страны Леся Цуренко устроила истерику на турнире в американском Индиан-Уэллсе. Опытная теннисистка отказалась выходить на матч против белоруски Арины Соболенко, сославшись на психологические проблемы. Поводом для них якобы стал разговор с генеральным директором Женской теннисной ассоциации Стивом Саймоном. В ходе него управленец высказался против бана игроков из России и за допуск их на Олимпийских игры, что, по словам украинки, и привело ее к срыву.

По-хорошему, здесь также имеет место нарушение принципов фейр-плей. Японка Наоми Осака в последние пару сезонов научила мир тенниса трепетно относиться к психологическому состоянию спортсменок. Однако здесь имеет место политическая подоплека для снятия с матча и попытка манипулировать данными о своем здоровье. Кроме того, Цуренко и примкнувшие к ней украинки требуют увольнения Саймона, хотя полномочия для этого есть только у Совета игроков WTA, который пока даже не обсуждал данный вопрос.

«Мы уважаем эмоции Леси и всех украинских спортсменов. Однако мы сохраняем фундаментальный принцип WTA — спортсмены должны иметь возможность участвовать в турнирах без какой-либо дискриминации, не подвергаясь санкциям из-за решений, которые принимают руководства их стран», — говорится в заявлении WTA по «делу Цуренко».

София Позднякова, Ольга Никитина, Софья Великая и&nbsp;Светлана Шевелева (слева направо). Российских фехтовальщиков вернули на международную арену. Это прорыв!

Перемены к лучшему

По поводу решений фехтовальщиков реакция пока выглядит достаточно сдержанно. Хотя на Украине по этому поводу разразилась буря и депутаты Рады уже требуют привлечь к ответственности члена МОК Сергея Бубку. Нюанс еще в том, что нынешний олимпийский руководитель страны Вадим Гутцайт — сам чемпион Игр-1992 по фехтованию и глава национальной федерации по этому виду спорта. Очевидно, что украинцы теперь будут бойкотировать все старты, на которых окажутся российские фехтовальщики. Вопрос только в том, кто их поддержит и как будет реагировать на бойкоты международная федерация.

В целом очевидно, что международные спортивные структуры окончательно приходят к мнению о том, что отстранение россиян — дискриминация. Однако на Западе, особенно в государственных структурах, с трудом воспринимают эту позицию и готовы на любые подлости ради того, чтобы сохранить контроль над мировым спортом. В какую сторону качнется маятник сейчас, сказать сложно. Многое будет зависеть от заседания исполкома МОК, которое намечено на конец марта. Однако очевидно, что спортивная повестка за последние пару месяцев сильно поменялась. Если раньше единственным условием возвращения россиян на большие старты было завершение СВО, то сейчас просматриваются различные варианты. И это дает надежду на перемены к лучшему, пусть медленные и половинчатые.

Олимпиада
Томас Бах
МОК
ОКР
8
Читайте также
Алкогольный марафон. В Норвегии пьяные лыжные фанаты в очередной раз устроили беспорядки
Костомарову грозит новая ампутация? Последние новости о состоянии фигуриста
Дело о госизмене завели на переводившую деньги ВСУ активистку из Хабаровска
Сбербанк раскрыл схему мошенничества с обвинениями в госизмене
Песков прокомментировал данные СМИ о поддержке Индией потолка цен на нефть
Песков назвал нелепым курьезом предложение переименовать Россию в Московию
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Глава ВАДА сообщил, что слабо верит в независимость антидопинговой системы в России
Джикия назвал плюсом то, что сборная России проведет товарищеский матч с Ираком дома
Дюков останется членом исполкома УЕФА после апрельского конгресса организации
Журова: «МОК может «психануть» и отменить флаги на Олимпиаде»
Футболистка сборной России Федорова рассказала, что пережила истерику после отстранение от международных турниров
«Он сказал, что их надо допустить на Олимпиаду!» Украинка снялась с турнира из-за разговора с главой WTA о россиянах
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Допуск трансгендеров к женским стартам приближает раскол олимпийского движения. Что делать России?
Новости
RSS RSS
Все новости