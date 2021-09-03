Проект Олимпиады-2036 отдадут Владивостоку? А как же Казань с Питером?

Президент России назвал столицу Приморья «одной из перспективных площадок» для воплощения идеи проведения летних Олимпийских игр в России.

В ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) Президент России высказался об идее заявки Владивостока на проведение летних Игр 2036 года. «Мы не исключаем возможности проведения Олимпиады в Российской Федерации, и Дальний Восток, Владивосток — одна из перспективных площадок. Но говорить об этом пока рановато, надо все посчитать, — сказал Владимир Путин. — Если мы подойдем к возможности проведения крупных спортивных соревнований, то это будет дополнительным импульсом для развития города и региона. Я этого не исключаю, но для этого должны созреть необходимые условия».

Мечта имеет шанс быть осуществленной

Владивосток — один из трех российских кандидатов на Олимпиаду-2036. Ранее намерение побороться за эти Игры также высказывали Казань и Санкт-Петербург. Для нашей страны наличие сразу трех претендентов на крупнейшее соревнование — это уникальный случай. До сих пор национальные олимпийские конкурсы среди разных городов в основном проводились только в США. Что касается конкретного владивостокского проекта, то его идею в 2018 году озвучивал бывший глава Минвостокразвития Александр Козлов. А уже на нынешнем ВЭФ об этом говорил мэр города Константин Шестаков. Также на вопрос об олимпийских перспективах столицы Приморья отвечал министр спорта РФ Олег Матыцин.

— Мы точно заявимся на универсиаду. Понятно, что шансы не так высоки, но мы хотим заявиться на Олимпиаду 2036 года, на «Экспо». Это все то, что позволит создать нам дополнительно ту инфраструктуру, с которой жить на территории Владивостока будет ярче, — заявил Шестаков.

— В основе всего должна быть мечта. Эта мечта озвучена. Насколько она реалистична? Думаю, все необходимые условия есть, — считает Матыцин. — Важно понимать, с какой целью здесь проводить Олимпийские игры. Потому что это не только построить спортивные сооружения, не только создать команду, но и должно быть понимание, что будет после Олимпийских игр, какое наследие останется. Мы видим, что и губернатор Олег Кожемяко, и глава города таким пониманием обладают, и надеюсь, что жители поддержат эту идею. Поэтому все основания есть, и я не сомневаюсь, что если в итоге будет подана заявка, то мечта имеет шанс быть осуществленной.

Подарок для МОК

2036 год фигурирует в олимпийских планах Владивостока и других российских городов, поскольку более близкие летние Игры уже разобраны. В 2024 году Олимпиаду примет столица Франции Париж, в 2028-м — американский Лос-Анджелес, а в 2032 году — австралийский Брисбен. Последний был выбран на безальтернативной основе и за 11 лет, вопреки традициям устраивать олимпийские тендеры за семь лет до Игр. Проекты проведения Олимпиады-2036 есть в Канаде, Мексике, Индии и других странах, но всерьез говорить о них слишком рано — над заявками можно думать еще минимум пять-шесть лет.

— К сожалению, на проведение Олимпийских игр в мире все меньше и меньше претендентов, — приводит слова Президента России ТАСС. — Это дорого и требует затрат на подготовку уже сейчас, во время борьбы с пандемией и ее последствиями. Есть и много других составляющих. Вы видели, как шла подготовка (к Олимпиаде-2020 в Токио. — Прим. «СЭ»). Да и в ходе проведения Игр очень много было манифестаций, в той же Японии, протестующих против проведения Олимпиады в этой стране. Но мы Игры всегда поддерживали. И надеемся, что принципы олимпизма не будут извращаться. В том числе здесь не возникнет примеси политического характера. Если все будет так, как я говорю, то мы не исключаем возможности проведения Олимпийских игр в Российской Федерации.

Кстати, сегодня стало известно, что премьер-министр Японии Есихидэ Суга, пожертвовавший своим политическим рейтингом ради проведения Олимпиады в Токио, решил уйти со своего поста в конце этого месяца. Суга, рейтинг которого во время Игр-2020 сильно упал, решил не участвовать в выборах председателя правящей Либерально-демократической партии в сентябре, чтобы сосредоточиться на борьбе с распространением COVID-19. В других странах организация Игр тоже сталкивается с серьезными проблемами с общественным мнением. Так, в Западной Европе сторонники Игр в последние годы проиграли абсолютно все референдумы. Так что высокая конкуренция за олимпийскую заявку в России может стать настоящим подарком для МОК.

Импульс к развитию города

Правда, в конкурсе МОК одна страна может выставить не более одного города, поскольку эту заявку должен поддержать и национальный олимпийский комитет, и правительство страны. Поэтому нам неизбежно придется выбирать между Владивостоком, Казанью и Питером. Правда, новые правила позволяют проводить Игры в разных городах, и есть теоретическая возможность не обидеть никого. Очень большое расстояние от европейской части России до Владивостока не должно никого смущать. Ведь в рамках Олимпиады-2024 соревнования по серфингу пройдут на Таити, а это 15,7 тысячи километров от Парижа.

Если же все-таки сравнивать олимпийский потенциал трех российских кандидатов, то Петербург и Казань намного опережают Владивосток и по развитию спортивной инфраструктуры, и по опыту проведения больших международных стартов. С другой стороны, очевидно, что одна из целей проекта проведения Игр-2036 в России — это федеральные и частные инвестиции на развитие города в целом. И здесь понятно, что столица Приморья нуждается в них намного больше, чем Питер или Казань. Кстати, президент России напомнил, что Дальневосточный федеральный университет, на площадке которого проходит нынешний ВЭФ, был основан в ходе подготовки к саммиту АТЭС в 2012 году.

— Мы могли провести тогда этот саммит АТЭС в Москве либо в Петербурге, где площадки достаточно подготовлены, — отметил Владимир Путин. — Немного нужно было потратить усилий и средств, чтобы провести это мероприятие там, но тогда я принял решение о том, чтобы провести именно здесь, построить этот комплекс именно для развития системы образования. Я ни о чем не жалею, думаю, что это было правильное решение. Перед саммитом также были построены новый аэропорт и железная дорога, соединяющая его с центром города, были реализованы другие проекты. Это дало толчок к развитию Владивостока.