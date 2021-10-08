Ведущие хоккейные сборные мира назвали своих главных звезд на Олимпиаду. Кто вошел в этот список

Регламент, обязующий назвать первых трех игроков для участия в ОИ-2022 — скорее формальность, но во многом показательная. Молчит пока только Китай .

Без фанатизма воспринял инициативу ИИХФ и НХЛ о представлении тройки хоккеистов, которые обязательно поедут на Олимпиаду в Пекин. Слишком уж много разногласий со спортивными и командными принципами она влечет. Могут начаться обиды, что не добавит плюсов атмосфере в коллективе. Да и как быть, если к январю кто-то из списка получит травму и не сможет сыграть в Китае?

Тем не менее для привлечения внимания к сильнейшему хоккейному турниру с 2016 года идея хороша. Появился повод оценить выбор каждой страны, в очередной раз напомнив болельщикам, что Олимпиада-2022 почти наверняка пройдет с игроками из НХЛ.

Никита Кучеров. Фото Getty Images

Россия: Андрей Василевский, Александр Овечкин, Никита Кучеров

Выбор российской сборной не преподнес сюрпризов. Пожалуй, только Геннадий Курдин мог представить заявку команды на ОИ без Александра Овечкина — первой хоккейной личности страны. Капитану «Вашингтона» открыты все двери, когда речь заходит об участии в международных турнирах. Сейчас же на кону его мечта — выиграть первую в карьере олимпийскую медаль. Андрей Василевский и Никита Кучеров — одни из сильнейших хоккеистов мира в своих амплуа. Только в случае форс-мажора уфимский воспитанник упустит пост основного вратаря сборной.

Кучеров — феномен прошлого сезона НХЛ. Никита из-за травмы пропустил регулярный чемпионат, восстановился к плей-офф и унизил всех соперников. Не разделяю мнение коллеги Ивана Богуна, что включение в элитный лист форварда «Тампы» — больше политическое. Что именно за счет публичного равнодушия к процессам, происходящим в стране, ФХР выбрала Кучерова, а не Артемия Панарина. Спортивных аргументов в пользу Никиты больше. Кучеров выиграл два Кубка Стэнли, дважды становился лучшим бомбардиром плей-офф. Панарин же фронтмен «Рейнджерс», но в масштабах лиги его позиции ниже Кучерова.

Коннор Макдэвид. Фото Getty Images

Канада: Сидни Кросби, Коннор Макдэвид, Алекс Пьетранджело

По выбору россиян напрашивается аналогия с коллегами из Канады. Кросби — икона «шайбы» в стране. Макдэвид — сильнейший хоккеист «Кленовых» здесь и сейчас. Третьим по логике могли назвать Кэри Прайса, но на днях вратарь взял отгул из «Монреаля». 34-летний голкипер покинул расположение клуба и в ближайшее время пройдет программу помощи хоккеистам НХЛ. Не исключаю, что именно поэтому добавили Пьетранджело — защитника с богатым опытом игры в Кубке Стэнли, на Олимпиаде и чемпионатах мира. Алекс — титан обороны, который возглавит эту линию в Китае.

Тройка канадцев, которую они представили раньше всех, попсовая. Генменеджера «Кленовых» Дуга Армстронга не смутила операция Кросби на запястье, из-за которой он пропустит начало регулярки. Включение в топ-3 — как бы посыл Сидни: «Не форсируй с возвращением на лед, спокойно набирай форму, мы ждем тебя здоровым на Олимпиаде».

Швеция: Виктор Хедман, Габриэль Ландескуг, Мика Зибанежад

VIP-лист шведов не такой монструозный, как у «Кленовых». Зато читается выбранный «Тре Крунур» вектор на Олимпиаде. Озвученная тройка станет лидерами команды в Китае. Шведских игроков с большим авторитетом в НХЛ вы и не найдете. Хедман — один из столпов чемпионской обороны «Тампы». Ландескуг — капитан «Колорадо» при живом Нэйтане Маккинноне, который год за годом врывается в бомбардирский топ лиги.

Габриэль — лидер «Эвеланш» как на льду, так и в раздевалке. Аналогичной отдачи от него ждут и в сборной. Зибанежад солирует в «Рейнджерс» вместе с Панариным. Прогресс Мико за последние пару лет действительно впечатляет. Все трое сейчас на пике формы и готовы биться за страну. В этом также читается посыл, только уже соперникам: «Парни, у нас меньше звезд, чем у канадцев или русских, но с нами легко никому не будет».

Патрик Кейн. Фото Getty Images

США: Сет Джонс, Остон Мэттьюс, Патрик Кейн

Американцы пошли по пути канадцев и огласили список по принципу — два топовых вингера и крутой защитник. Мэттьюс и Кейн — это связь поколений. Как Макдэвид и Кросби у «Кленовых». Как Кучеров и Овечкин у россиян. Представить состав звездно-полосатых без двух культовых фигур невозможно. Только травмы — чего бы очень не хотелось — помешают нападающим пропустить Олимпиаду.

Выбор Джонса более неожиданный, чем, к примеру, Пьетранджело. Аванс защитнику «Чикаго» с трудом поддается объяснению. Сильнее ли он Райана Макдоны из «Тампы» или Чарли Макэвоя из «Бостона»? Впрочем, за оборону США беспокоиться не стоит. У американцев достаточно классных защитников, а представление привилегированной тройки — не более, чем маркетинговый ход.

Финляндия: Александр Барков, Микко Рантанен, Себастьян Ахо

Финны перехитрили всех — и сначала объявили расширенный состав на Олимпиаду, а затем назвали тройку избранных, кто точно поедет в Пекин. Сборная Суоми представила трех нападающих, каждый из которых лидер своего клуба в НХЛ. Барков зажигает во «Флориде», Ахо — в «Каролине», Рантанен — в «Колорадо». С подбором нападающих у финнов полный порядок. По защите вопросов чуть больше, а вратарская линия и вовсе не внушает оптимизма. Тренерам Суоми предстоит серьезный выбор, кого определить основным голкипером: Раска, Сароса или Ланкинена.

Давид Пастрняк. Фото Getty Images

Чехия: Давид Пастрняк, Ондржей Палат, Якуб Ворачек

Предсказуемо в чешском списке оказался конкурент Овечкина в снайперских гонках Давид Пастрняк. Форвард «Бостона» без преувеличений — сильнейших хоккеист страны. Ондржей Палат — один из творцов двух чемпионств «Тампы». Чех, конечно, не системообразующий игрок «Лайтнинг», но его вклад в успех велик. В регулярке форвард-энерджайзер стал вторым бомбардиром «Тампы», пропустив вперед Брэйдена Пойнта, а в плей-офф вошел в топ-6.

Палат, как и Ворачек, прошел Игры-2014 в Сочи и не понаслышке знает, что такое олимпийский накал. Якуб — один из самых стабильных хоккеистов НХЛ. В новом сезоне он будет радовать болельщиков «Коламбуса», куда его обменяло руководство «Филадельфии». Сборная Чехии без Ворачека и его колоритной бороды будет не похожа сама на себя.

Латвия: Кристиан Рубинс, Земгус Гиргенсонс, Рудолфс Балцерс

Штаб латвийской сборной сделал ставку на игроков из Северной Америки. Балцерс представляет «Сан-Хосе», Гиргенсонс — «Баффало», а Рубинс — «Торонто Марлис» из АХЛ. Все трое помогли сборной на олимпийской квалификации. Кристиан Рубинс — один из сильнейших латвийских защитников. Пусть он и не сыграл ни одного матча в НХЛ, а последние два сезона провел в АХЛ, сомнения по его квалификации не возникают. У Кристиана отличные габариты и поставленное катание — как отголосок его отъезда в шведскую лигу в 16 лет. Три сезона защитник развивался в системе «Вестероса», потом перебрался в Америку, где через минорные лиги пробился в систему «Торонто».

Удивительно, что в топ-3 не попали голкипер Элвис Мерзликин и капитан сборной на олимпийской квалификации Теодор Блюгер. Этим вопросом задались и латвийские коллеги. Комментарий генерального секретаря Латвийской федерации хоккея Виестурса Козиолса поразил не меньше отсутствия в тройке Мерзликина или Блюгера.

— Не знаю, как в сотрудничестве ИИХФ, НХЛ и НХЛПА составляются списки из трех игроков каждой страны. Мы отправили в ИИХФ расширенный список на Олимпиаду, в котором были Теодор Блюгер и Элвис Мерзликинс. Почему в список попали именно эти три игрока, надо спросить у авторов этого списка, — приводит слова Козиолса агентство LETA.

Швейцария: Роман Йоси, Нико Хишер, Тимо Майер

Не удивили выбором и швейцарцы, включив в топ-3 самых звездных хоккеистов страны. Без перечисленных выше фамилий трудно представить сборную на Олимпиаде. Роман Йоси — капитан «Нэшвилла» и один из сильнейших защитников НХЛ. Год назад он выиграл «Норрис Трофи». Прошлый сезон у Йоси получился смазанным. Роман закончил регулярку с худшей полезностью среди игроков обороны. Однако Йоси — лучший бомбардир «Предаторз». Нападающим «Нэшвилла» было, о чем подумать этим летом.

Нико Хишер и Тимо Майер — будущее швейцарского хоккея. У Нико, которого, если вы забыли, «Нью-Джерси» выбрал под первым номером драфта-2017, прошлый сезон не задался. Проблемы со здоровьем — сначала травма ноги, потом перелом пазух носа, требующий операционного вмешательства — не позволили отыграть и половину матчей регулярки. Тем не менее Хишер восстановился к чемпионату мира, где его выбрали капитаном не за красивые глаза. Майер стабильно играет в «Сан-Хосе», набирает свои очки — и точно будет одним из лидеров Швейцарии на Олимпиаде.

Леон Драйзайтль. Фото Getty Images

Германия: Леон Драйзайтль, Мориц Зайдер, Филипп Грубауэр

Немцы подобрали самую сбалансированную по амплуа тройку: вратарь, защитник и нападающий. Леон Драйзайтль — король немецкого хоккея. В эдмонтовской связке с Коннором Макдэвидом форвард прокачал свои навыки до космического уровня. Только в сборной с ролью вожака придется справляться без суперталантливого партнера. Филипп Грубауэр — безальтернативный первый номер Германии. Голкипер зарекомендовал себя в «Колорадо», вошел в число финалистов «Везина Трофи», но не продлил контракт с «Эвеланш» и подписался с «Сиэтлом».

Зайдер — талантливый защитник, которому в апреле только исполнилось 20 лет. Мориц уже отыграл два взрослых чемпионата мира, а новый сезон начнет в основе «Детройта». Включение в тройку неприкосновенных — хороший аванс и импульс для Зайдера, что на него рассчитывают на Олимпиаде.

Словакия: Ярослав Галак, Андрей Секера, Эрик Чернак

Словакия — единственная сборная, не включившая в тройку нападающих. Судя по всему, Галака планируют выбрать основным вратарем в Китае, а Секера и Чернак составят первую пару обороны. Волнует, что Ярославу — 35 лет, а Андрею — 36. Сомневаюсь, что в таком возрасте они способны пройти пусть и короткий турнир на одинаково высоком уровне.

Главный вопрос, который хочется задать менеджерам словацкой сборной: сыграет ли на Олимпиаде переживающий неизвестно какую молодость Здено Хара? 44-летний защитник летом подписал контракт с «Айлендерс», как бы намекая всем скептикам, списавших его в дом престарелых, что он еще готов играть. Так почему бы не заявить живую легенду на Игры-2022? Как минимум в раздевалке для поднятия командного духа Здено очень полезен.

Дания: Николай Элерс, Оливер Бьоркстранд, Александр Труэ

Датчане наградили почетными местами в элитной тройке нападающих из Северной Америки. Заслуженно включили в VIP-лист Николая Элерса — сына главного тренера и второго снайпера «Виннипега» прошлого сезона. Оливер Бьоркстранд — лучший бомбардир «Коламбуса» и один из тех, кто помог сборной на квалификационном этапе. Выбор Александра Труэ, скорее, аванс. Не факт, что нападающий начнет сезон в НХЛ за «Сиэтл». Вероятно, его понизят до АХЛ, но с точки зрения игровой практики для сборной это и к лучшему.