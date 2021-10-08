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Ведущие хоккейные сборные мира назвали своих главных звезд на Олимпиаду. Кто вошел в этот список

Михаил Скрыль
Михаил Скрыль
Корреспондент
Сегодня, 20:35
Сидни Кросби, Александр Овечкин и Остон Мэттьюс. Фото «СЭ» Никита Кучеров. Фото Getty Images Коннор Макдэвид. Фото Getty Images Патрик Кейн. Фото Getty Images Давид Пастрняк. Фото Getty Images Леон Драйзайтль. Фото Getty Images
Сидни Кросби, Александр Овечкин и Остон Мэттьюс. Фото «СЭ»
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Регламент, обязующий назвать первых трех игроков для участия в ОИ-2022 — скорее формальность, но во многом показательная. Молчит пока только Китай.

Без фанатизма воспринял инициативу ИИХФ и НХЛ о представлении тройки хоккеистов, которые обязательно поедут на Олимпиаду в Пекин. Слишком уж много разногласий со спортивными и командными принципами она влечет. Могут начаться обиды, что не добавит плюсов атмосфере в коллективе. Да и как быть, если к январю кто-то из списка получит травму и не сможет сыграть в Китае?

Тем не менее для привлечения внимания к сильнейшему хоккейному турниру с 2016 года идея хороша. Появился повод оценить выбор каждой страны, в очередной раз напомнив болельщикам, что Олимпиада-2022 почти наверняка пройдет с игроками из НХЛ.

Никита Кучеров. Фото Getty Images
Никита Кучеров. Фото Getty Images
Андрей Василевский, Александр Овечкин и&nbsp;Никита Кучеров. ФХР назвала имена первых трех игроков сборной на Олимпиаду. Неожиданностей нет

Россия: Андрей Василевский, Александр Овечкин, Никита Кучеров

Выбор российской сборной не преподнес сюрпризов. Пожалуй, только Геннадий Курдин мог представить заявку команды на ОИ без Александра Овечкина — первой хоккейной личности страны. Капитану «Вашингтона» открыты все двери, когда речь заходит об участии в международных турнирах. Сейчас же на кону его мечта — выиграть первую в карьере олимпийскую медаль. Андрей Василевский и Никита Кучеров — одни из сильнейших хоккеистов мира в своих амплуа. Только в случае форс-мажора уфимский воспитанник упустит пост основного вратаря сборной.

Кучеров — феномен прошлого сезона НХЛ. Никита из-за травмы пропустил регулярный чемпионат, восстановился к плей-офф и унизил всех соперников. Не разделяю мнение коллеги Ивана Богуна, что включение в элитный лист форварда «Тампы» — больше политическое. Что именно за счет публичного равнодушия к процессам, происходящим в стране, ФХР выбрала Кучерова, а не Артемия Панарина. Спортивных аргументов в пользу Никиты больше. Кучеров выиграл два Кубка Стэнли, дважды становился лучшим бомбардиром плей-офф. Панарин же фронтмен «Рейнджерс», но в масштабах лиги его позиции ниже Кучерова.

Коннор Макдэвид. Фото Getty Images
Коннор Макдэвид. Фото Getty Images

Канада: Сидни Кросби, Коннор Макдэвид, Алекс Пьетранджело

По выбору россиян напрашивается аналогия с коллегами из Канады. Кросби — икона «шайбы» в стране. Макдэвид — сильнейший хоккеист «Кленовых» здесь и сейчас. Третьим по логике могли назвать Кэри Прайса, но на днях вратарь взял отгул из «Монреаля». 34-летний голкипер покинул расположение клуба и в ближайшее время пройдет программу помощи хоккеистам НХЛ. Не исключаю, что именно поэтому добавили Пьетранджело — защитника с богатым опытом игры в Кубке Стэнли, на Олимпиаде и чемпионатах мира. Алекс — титан обороны, который возглавит эту линию в Китае.

Тройка канадцев, которую они представили раньше всех, попсовая. Генменеджера «Кленовых» Дуга Армстронга не смутила операция Кросби на запястье, из-за которой он пропустит начало регулярки. Включение в топ-3 — как бы посыл Сидни: «Не форсируй с возвращением на лед, спокойно набирай форму, мы ждем тебя здоровым на Олимпиаде».

Швеция: Виктор Хедман, Габриэль Ландескуг, Мика Зибанежад

VIP-лист шведов не такой монструозный, как у «Кленовых». Зато читается выбранный «Тре Крунур» вектор на Олимпиаде. Озвученная тройка станет лидерами команды в Китае. Шведских игроков с большим авторитетом в НХЛ вы и не найдете. Хедман — один из столпов чемпионской обороны «Тампы». Ландескуг — капитан «Колорадо» при живом Нэйтане Маккинноне, который год за годом врывается в бомбардирский топ лиги.

Габриэль — лидер «Эвеланш» как на льду, так и в раздевалке. Аналогичной отдачи от него ждут и в сборной. Зибанежад солирует в «Рейнджерс» вместе с Панариным. Прогресс Мико за последние пару лет действительно впечатляет. Все трое сейчас на пике формы и готовы биться за страну. В этом также читается посыл, только уже соперникам: «Парни, у нас меньше звезд, чем у канадцев или русских, но с нами легко никому не будет».

Патрик Кейн. Фото Getty Images
Патрик Кейн. Фото Getty Images

США: Сет Джонс, Остон Мэттьюс, Патрик Кейн

Американцы пошли по пути канадцев и огласили список по принципу — два топовых вингера и крутой защитник. Мэттьюс и Кейн — это связь поколений. Как Макдэвид и Кросби у «Кленовых». Как Кучеров и Овечкин у россиян. Представить состав звездно-полосатых без двух культовых фигур невозможно. Только травмы — чего бы очень не хотелось — помешают нападающим пропустить Олимпиаду.

Выбор Джонса более неожиданный, чем, к примеру, Пьетранджело. Аванс защитнику «Чикаго» с трудом поддается объяснению. Сильнее ли он Райана Макдоны из «Тампы» или Чарли Макэвоя из «Бостона»? Впрочем, за оборону США беспокоиться не стоит. У американцев достаточно классных защитников, а представление привилегированной тройки — не более, чем маркетинговый ход.

Финляндия: Александр Барков, Микко Рантанен, Себастьян Ахо

Финны перехитрили всех — и сначала объявили расширенный состав на Олимпиаду, а затем назвали тройку избранных, кто точно поедет в Пекин. Сборная Суоми представила трех нападающих, каждый из которых лидер своего клуба в НХЛ. Барков зажигает во «Флориде», Ахо — в «Каролине», Рантанен — в «Колорадо». С подбором нападающих у финнов полный порядок. По защите вопросов чуть больше, а вратарская линия и вовсе не внушает оптимизма. Тренерам Суоми предстоит серьезный выбор, кого определить основным голкипером: Раска, Сароса или Ланкинена.

Давид Пастрняк. Фото Getty Images
Давид Пастрняк. Фото Getty Images

Чехия: Давид Пастрняк, Ондржей Палат, Якуб Ворачек

Предсказуемо в чешском списке оказался конкурент Овечкина в снайперских гонках Давид Пастрняк. Форвард «Бостона» без преувеличений — сильнейших хоккеист страны. Ондржей Палат — один из творцов двух чемпионств «Тампы». Чех, конечно, не системообразующий игрок «Лайтнинг», но его вклад в успех велик. В регулярке форвард-энерджайзер стал вторым бомбардиром «Тампы», пропустив вперед Брэйдена Пойнта, а в плей-офф вошел в топ-6.

Палат, как и Ворачек, прошел Игры-2014 в Сочи и не понаслышке знает, что такое олимпийский накал. Якуб — один из самых стабильных хоккеистов НХЛ. В новом сезоне он будет радовать болельщиков «Коламбуса», куда его обменяло руководство «Филадельфии». Сборная Чехии без Ворачека и его колоритной бороды будет не похожа сама на себя.

Латвия: Кристиан Рубинс, Земгус Гиргенсонс, Рудолфс Балцерс

Штаб латвийской сборной сделал ставку на игроков из Северной Америки. Балцерс представляет «Сан-Хосе», Гиргенсонс — «Баффало», а Рубинс — «Торонто Марлис» из АХЛ. Все трое помогли сборной на олимпийской квалификации. Кристиан Рубинс — один из сильнейших латвийских защитников. Пусть он и не сыграл ни одного матча в НХЛ, а последние два сезона провел в АХЛ, сомнения по его квалификации не возникают. У Кристиана отличные габариты и поставленное катание — как отголосок его отъезда в шведскую лигу в 16 лет. Три сезона защитник развивался в системе «Вестероса», потом перебрался в Америку, где через минорные лиги пробился в систему «Торонто».

Удивительно, что в топ-3 не попали голкипер Элвис Мерзликин и капитан сборной на олимпийской квалификации Теодор Блюгер. Этим вопросом задались и латвийские коллеги. Комментарий генерального секретаря Латвийской федерации хоккея Виестурса Козиолса поразил не меньше отсутствия в тройке Мерзликина или Блюгера.

— Не знаю, как в сотрудничестве ИИХФ, НХЛ и НХЛПА составляются списки из трех игроков каждой страны. Мы отправили в ИИХФ расширенный список на Олимпиаду, в котором были Теодор Блюгер и Элвис Мерзликинс. Почему в список попали именно эти три игрока, надо спросить у авторов этого списка, — приводит слова Козиолса агентство LETA.

Швейцария: Роман Йоси, Нико Хишер, Тимо Майер

Не удивили выбором и швейцарцы, включив в топ-3 самых звездных хоккеистов страны. Без перечисленных выше фамилий трудно представить сборную на Олимпиаде. Роман Йоси — капитан «Нэшвилла» и один из сильнейших защитников НХЛ. Год назад он выиграл «Норрис Трофи». Прошлый сезон у Йоси получился смазанным. Роман закончил регулярку с худшей полезностью среди игроков обороны. Однако Йоси — лучший бомбардир «Предаторз». Нападающим «Нэшвилла» было, о чем подумать этим летом.

Нико Хишер и Тимо Майер — будущее швейцарского хоккея. У Нико, которого, если вы забыли, «Нью-Джерси» выбрал под первым номером драфта-2017, прошлый сезон не задался. Проблемы со здоровьем — сначала травма ноги, потом перелом пазух носа, требующий операционного вмешательства — не позволили отыграть и половину матчей регулярки. Тем не менее Хишер восстановился к чемпионату мира, где его выбрали капитаном не за красивые глаза. Майер стабильно играет в «Сан-Хосе», набирает свои очки — и точно будет одним из лидеров Швейцарии на Олимпиаде.

Леон Драйзайтль. Фото Getty Images
Леон Драйзайтль. Фото Getty Images

Германия: Леон Драйзайтль, Мориц Зайдер, Филипп Грубауэр

Немцы подобрали самую сбалансированную по амплуа тройку: вратарь, защитник и нападающий. Леон Драйзайтль — король немецкого хоккея. В эдмонтовской связке с Коннором Макдэвидом форвард прокачал свои навыки до космического уровня. Только в сборной с ролью вожака придется справляться без суперталантливого партнера. Филипп Грубауэр — безальтернативный первый номер Германии. Голкипер зарекомендовал себя в «Колорадо», вошел в число финалистов «Везина Трофи», но не продлил контракт с «Эвеланш» и подписался с «Сиэтлом».

Зайдер — талантливый защитник, которому в апреле только исполнилось 20 лет. Мориц уже отыграл два взрослых чемпионата мира, а новый сезон начнет в основе «Детройта». Включение в тройку неприкосновенных — хороший аванс и импульс для Зайдера, что на него рассчитывают на Олимпиаде.

Словакия: Ярослав Галак, Андрей Секера, Эрик Чернак

Словакия — единственная сборная, не включившая в тройку нападающих. Судя по всему, Галака планируют выбрать основным вратарем в Китае, а Секера и Чернак составят первую пару обороны. Волнует, что Ярославу — 35 лет, а Андрею — 36. Сомневаюсь, что в таком возрасте они способны пройти пусть и короткий турнир на одинаково высоком уровне.

Главный вопрос, который хочется задать менеджерам словацкой сборной: сыграет ли на Олимпиаде переживающий неизвестно какую молодость Здено Хара? 44-летний защитник летом подписал контракт с «Айлендерс», как бы намекая всем скептикам, списавших его в дом престарелых, что он еще готов играть. Так почему бы не заявить живую легенду на Игры-2022? Как минимум в раздевалке для поднятия командного духа Здено очень полезен.

Дания: Николай Элерс, Оливер Бьоркстранд, Александр Труэ

Датчане наградили почетными местами в элитной тройке нападающих из Северной Америки. Заслуженно включили в VIP-лист Николая Элерса — сына главного тренера и второго снайпера «Виннипега» прошлого сезона. Оливер Бьоркстранд — лучший бомбардир «Коламбуса» и один из тех, кто помог сборной на квалификационном этапе. Выбор Александра Труэ, скорее, аванс. Не факт, что нападающий начнет сезон в НХЛ за «Сиэтл». Вероятно, его понизят до АХЛ, но с точки зрения игровой практики для сборной это и к лучшему.

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