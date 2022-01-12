Виктор Майгуров: «В Китай съездили исключительно полезно»

Группа специалистов ОКР и Союза биатлонистов России вернулась из Китая, где ознакомилась с особенностями олимпийской трассы, на которой пройдут соревнования Игр-2022.

Этот визит стал заключительным этапом исследований по поиску путей повышения скорости скольжения лыж, проводившихся СБР с привлечением Инновационного центра Олимпийского комитета России и при финансовой поддержке ОКР.

— В нашем виде спорта для достижения результата подготовка лыж играет ключевую роль, — отметил президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров. — В прошлом году не удалось поехать в Китай на предолимпийскую неделю, поскольку она не состоялась по объективным причинам. Поэтому программа, которую мы сейчас реализовали с помощью Олимпийского комитета России, для нас исключительно важна. Получили бесценный опыт и крайне важную информацию о работе лыж, структур, парафинов. Кроме того, нам удалось отснять профиль олимпийской трассы. Когда тебе присылают данные в электронном виде — это одно, а увидеть все вживую — совсем другое. Наши сервисмены ежедневно проезжали более 20 километров на лыжах по всей трассе и теперь знают структуру снега, его качество, рельеф местности. Все данные уже есть у наших команд, и на их основании будем готовить необходимый инвентарь, наносить на лыжи структуры, приобретать парафины и мази, чтобы иметь полный арсенал материалов для подготовки лыж.

Впечатлениями об итогах поездки в Китай поделился и заслуженный тренер СССР и России, генеральный директор Инновационного центра ОКР Александр Грушин.

— В Чжанцзякоу мы с коллегами работали по трем основным направлениям, — рассказал известный специалист. — Это определение эффективности структур, порошков и парафинов. При этом довольно неожиданно возник вопрос истираемости смазочных материалов. Он связан с особенностями олимпийской трассы, которая покрыта исключительно искусственным снегом, твердым, как бетон. Кроме того, там частые ветра. Из-за них верхние слои снега раздувает, в них наносится песок. Это влияет на качество скольжения — снег не очень «катучий». С одной стороны, трасса хороша для более тяжелых спортсменов. С другой — это среднегорье, высота 1600 метров над уровнем моря. Здесь есть свои нюансы.

Сама трасса средняя, не очень сложная, но из-за того, что скорость скольжения на ней невысокая, равнинные участки все будут рабочие. Эти факторы накладывают на спортсменов повышенные требования к их функциональной подготовленности. Твердый снег обладает еще одной интересной особенностью. Если даже произойдут непредвиденные изменения погодных условий, например потепление, то это «бетонное» покрытие практически не изменится. Влияние температурных диапазонов на состояние трассы будет не очень существенным.

Считаю огромным плюсом, что в этой работе участвовали люди, которые непосредственно отвечают за подготовку лыж сборной команды. Наша сервис-группа из Китая прямиком направилась на этап Кубка мира по биатлону. К слову, в Чжанцзякоу мы взяли 15 пар лыж, используемых спортсменами сборной. И они были нашими «контрольными маячками» — с ними сравнивали свои наработки. В итоге все лучшие лыжи отправили команде для практической апробации на этапах Кубка мира.