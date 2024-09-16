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Олимпиада

Сегодня, 16:15

На должность президента МОК утверждены семь кандидатов. Кто заменит Томаса Баха?

Названы семь кандидатов на замену Томаса Баха в МОК
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Президент МОК Томас Бах
Томас Бах.
Фото AFP
В списке — африканка и сразу два представителя Азии.

На сайте Олимпийских игр появились имена семи кандидатов на должность президента Международного олимпийского комитета. По завершении Игр в Париже, прошедших этим летом, о скором уходе с поста объявил Томас Бах — немец руководил организацией с сентября 2013 года.

Кто сразится за кресло Баха

Принц Фейсал Аль-Хусейн считается самым благоприятным вариантом для России. Родной брат короля Иордании Абдаллы ибн Хусейна с 2003 года возглавляет олимпийский комитет своей страны, а также является членом исполкома МОК. На родине он входит в управление федерации волейбола. Однако перспективы избрания иорданца — крайне туманные.

Себастьян Коу — действующий глава Всемирной легкоатлетической ассоциации. В прошлом англичанин сам был сильным бегуном: он двукратный олимпийский чемпион в беге на 1500 метров. Но последнее десятилетие британец считается русофобом, его кандидатура — наименее благоприятная для России, ведь он оказался одним из немногих, кто в 2023 году не допустил россиян на большие турниры даже в нейтральном статусе. Правда, его шансы возглавить МОК снижает то, что в 2027-м он покинет должность руководителя World Athletics и потеряет право находиться в МОК. Однако он все равно находится в числе фаворитов.

Кирсти Ковентри
Кирсти Ковентри.
Фото AFP

Кирсти Ковентри — единственная женщина среди семи кандидатов. Ее шансы оцениваются достаточно высоко: ранее она возглавляла комиссию спортсменов МОК, покинув должность в 2021 году. В прошлом она тоже была титулованной спортсменкой — на Играх 2004 и 2008 годов взяла золото в плавании на спине на дистанции 200 метров в составе сборной Зимбабве.

Йохан Элиаш — действующий президент Международной федерации лыжных видов спорта, на эту должность он вступил в июне 2021 года. Йохан даже предлагал проводить лыжные соревнования в Саудовской Аравии. С 2024 года шведский бизнесмен стал членом МОК. В марте 2023-го Элиаш поддерживал позицию МОК по допуску российских спортсменов, правда, в международных лыжных соревнованиях россияне не участвуют с марта 2022 года.

Давид Лаппартье с сентября 2017 года возглавляет Международный союз велосипедистов, а с февраля 2022-го он стал членом МОК. До этого, с 2013-го, он занимал должность президента Европейского велосипедного союза. Его кандидатуру продвигает Томас Бах, однако шансы француза все равно не выглядят весомыми.

Томас Бах. Бах уходит из МОК со слезами. Для России он был и не друг, и не враг, а так...

Хуан Антонио Самаранч — один из главных фаворитов в борьбе за место Баха. Испанец — сын седьмого президента МОК Хуана Антонио Самаранча — старшего, который возглавлял организацию с августа 1980 по июль 2001 года. Самаранч-младший является членом МОК с 2001 года. Он был одним из членов координационной комиссии Олимпийских игр в Сочи и считается неплохим кандидатом для России.

Моринари Ватанабэ стал членом МОК в 2018 году, а с января 2017-го он является президентом Международной федерации гимнастики и первым азиатским главой организации. Японец заявлял, что будет отстаивать права российских и белорусских спортсменов, но на Олимпиаду поехали только наши батутисты — представители спортивной и художественной гимнастики отказались выступать под нейтральным флагом.

Президент МОК Томас Бах
Томас Бах.
Фото AFP

Как уходит Бах

Немец покинет пост 25 июня 2025 года, когда подойдет к концу максимально возможный 12-летний президентский срок. Существовали опасения, что Бах изменит Олимпийскую хартию, чтобы остаться у власти, однако сам бывший фехтовальщик развеял подозрения. Во время выступления на сессии МОК в Париже он со слезами на глазах заявил о скором уходе.

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«Знаю, что этим решением я разочаровал многих из вас, — рассказал Бах. — Но уверяю, что это в интересах нашего любимого олимпийского движения. Я хочу удостовериться, что у нас будет гладкий переход власти к новому лидеру. Я очень ценю все ваши комментарии и аргументы. Но в результате глубоких размышлений и обширных дискуссий, в том числе с моей семьей, я пришел к выводу, что не следует продлевать мои полномочия сверх срока, предусмотренного Олимпийской хартией».

Себастьян Коу
Томас Бах
МОК
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