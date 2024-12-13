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Дегтярев возглавил Олимпийский комитет России. Тимченко и Ротенберг — в вице-президентах

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев возглавил ОКР
Егор Сергеев
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Министр спорта РФ и президент возглавил Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев
Михаил Дегтярев возглавил Олимпийский комитет России.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Ожидаемое избрание министра спорта на новый пост.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев возглавил Олимпийский комитет России — его выбрали на Олимпийском собрании в Москве 13 декабря. Дегтярев был единственным претендентом на пост президента организации. Министр набрал 197 голосов, двое участников воздержались.

Напомним, что в октябре эту кандидатуру первым предложил глава Федерации тенниса России и член МОК Шамиль Тарпищев, а президент страны Владимир Путин поддержал идею. У руля национального олимпийского комитета Дегтярев сменил Станислава Позднякова — последний провел в своем кресле около шести лет и в ноябре ушел в отставку. Михаил Владимирович будет совмещать две должности, причем во главе ОКР он будет трудиться на общественных началах.

Что сказал Дегтярев

До избрания министр выступил на Олимпийском собрании — для начала поблагодарил всех за содействие и доверие. «Прежде всего хочу выразить благодарность Президенту России Владимиру Владимировичу Путину за оказанное доверие и данное мне разрешение баллотироваться на пост президента Олимпийского комитета России. Меня выдвинули уважаемые члены Международного олимпийского комитета, признанные титаны мирового спорта — Шамиль Анвярович Тарпищев, Виталий Георгиевич Смирнов, десятки спортивных объединений — членов Олимпийского комитета России. Благодарю всех за то, что верите в меня и команду президента», — цитирует Дегтярева сайт ОКР.

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Затем Михаил Владимирович сделал по сути программное заявление: назвал своей целью недопущение окончательной изоляции российского спорта: «Тысячи наших спортсменов подвергаются дискриминации. Цель этих санкций очевидна: не только дискриминировать наш спорт, но спровоцировать нас на ответные действия, заставить хлопнуть дверью. Результат этого предсказуем: возвращение России на мировую спортивную арену после самоизоляции было бы фактически невозможным — просто некому будет выступать на том высоком уровне, к которому наш национальный спорт шел более ста лет».

Для выхода из сложившейся ситуации, по словам чиновника, государство не должно усложнять жизнь спортсменам, а напротив — содействовать: «Чтобы избежать этого фатального сценария, сейчас особенно важно не поддаваться лишним эмоциям и сохранить для наших атлетов любую возможность завоевывать медали на международных соревнованиях и привозить их домой — в Россию. Они от российского гражданства не отказываются, во всем мире знают, какую страну они представляют. И мы не должны создавать для них дополнительные препятствия изнутри».

Министр спорта РФ и президент возглавил Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев
Михаил Дегтярев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Дегтярев призвал всех относиться к международному спортивному сообществу более миролюбиво: «Нам пора прекратить агрессивную риторику в адрес наших международных коллег. Многие из них, в том числе и члены МОК, давно поняли, что глобальный спорт без России «не летит». Во время многочисленных неофициальных контактов они прямо говорят, что хотят возвращения России в международное олимпийское движение. По тем же причинам все новые межгосударственные форматы, такие как Игры БРИКС, Игры ШОС, Игры будущего, Союзные игры и другие соревнования, организованные Россией, проводятся не вместо, а вместе с традиционными международными состязаниями и в соответствии с международным спортивным календарем».

Также министр объяснил, в чем цель объединения двух руководящих постов в отечественном спорте: «По сути, речь идет о формировании «одного окна» и единого юридического, медийного штаба по всем спортивным вопросам. Это позволит вести многосторонние переговоры и постепенно расширять равноправное международное спортивное сотрудничество. Это ключевая составляющая процесса возвращения России в мировой спорт».

По словам Михаила Владимировича, своей главной целью он видит возвращение российских спортсменов на международные соревнования под национальными символами; полное восстановление РУСАДА и ОКР в МОК; интеграцию российских представителей в международные спортивные органы.

«Много работы, большая ответственность. Работаем вместе», — прокомментировал Дегтярев свое избрание в разговоре с «СЭ».

Выборы президента Олимпийского комитета России. 13 декабря 2024 года. Москва
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Кто в команде?

После избрания стал известен список тех, кто будет помогать Дегтяреву достигать поставленных целей. Так, генеральным директором ОКР избран Роман Крамарь, ранее занимавший аналогичный пост в хабаровском хоккейном клубе «Амур» (напомним, ранее Дегтярев был губернатором Хабаровского края). Генеральным секретарем ОКР избрали известного спортивного юриста Виктора Березова, который был заместителем генсекретаря, а ранее — председателем палаты РФС по разрешению споров.

Вице-президентов ОКР тоже выбрали — ими стали:

— Олег Белозеров, генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД», глава Федерации гимнастики России;

— Дмитрий Мазепин, крупный бизнесмен, глава Федерации водных видов спорта России;

— Александр Никитин, экс-президент ХК «Амур», замминистра спорта;

— Геннадий Тимченко, крупный бизнесмен, председатель совета директоров КХЛ;

— Аркадий Ротенберг, крупный бизнесмен, председатель правления Федерации хоккея России;

— Марат Филиппов, секретарь Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта;

— Петр Фрадков, председатель «Промсвязьбанка», глава Всероссийской федерации легкой атлетики.

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров
Виктор Майгуров.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

В исполком ОКР избраны Евгений Архипов, Олег Белозеров, Виктор Березов, Юрий Борзаковский, Наталия Гарт, Николай Гуляев, Михаил Дегтярев, Александр Дюков, Роман Крамарь, Дмитрий Мазепин, Виктор Майгуров, Ильгар Мамедов, Михаил Мамиашвили, Александр Никитин, Наталья Паршикова, Анатолий Пегов, Александр Попов, Аркадий Ротенберг, Дмитрий Свищев, Антон Сихарулидзе, Виталий Смирнов, Шамиль Тарпищев, Геннадий Тимченко, Владислав Третьяк, Марат Филиппов, Петр Фрадков, Сергей Цой, Станислав Шевченко и Сергей Шишкарев.

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«Главная задача ОКР — вернуть представительство в международных федерациях, — объяснил в интервью «СЭ» Шамиль Тарпищев. — Риторика о понижении агрессии к МОК? В теннисе мы пришли к этому. Все зависит от позиции международных федераций. А наше представительство там маленькое. В теннисе удалось договориться, у нас все играют. Ни одного отказа от игр не было, ни одного бойкота. Вспомните случай с Уимблдоном. Их и вовсе оштрафовали».

«Олимпийское собрание практически единогласно поддержало Дегтярева в тяжелый спортивный момент для нашей страны, — отметил глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк. — Он был губернатором, членом комитета, знает все проблемы спорта. У него хорошая команда. У него есть возможность, воля, характер. Кстати, характер у него не простой, знаю точно. Флаг ему в руки, а мы будем помогать! Все заинтересованы, чтобы скорее вернуться. Главное — это спортсмены».

Михаил Дегтярев
ОКР
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