Победы на Олимпиадах больше не нужны? Медали профи — не более чем понты

Успехи на больших турнирах не имеют никакого отношения к уровню развития спорта в стране и к здоровью ее граждан — мнение обозревателя «СЭ».

В это воскресенье в столице состоялся традиционный Московский полумарафон. Старт не проводился два года из-за пандемии, при этом на него было продано рекордное количество слотов — 20 тысяч! Стоимость участия — 4-5 тысяч рублей. Но слоты закончились буквально за несколько дней. Накануне забега в соцсетях была масса сообщений с просьбами продать/передать свой слот, если вдруг вы передумали бежать.

А теперь вдумайтесь: 20 тысяч (даже не участников, а зрителей) в Москве соберут считаные спортивные события. Ну, может быть, топовые матчи чемпионата страны по футболу, и то не факт. Притом что временные и финансовые затраты несопоставимы. Чтобы участвовать в полумарафоне, мало просто купить слот: нужно иметь подходящую экипировку, хотя бы несколько месяцев до старта регулярно тренироваться, тратить на подготовку время, силы, деньги... Это совсем не то же самое, что купить билет в интернете и полтора часа посидеть на трибуне.

Но полумарафон мегапопулярен, а на чемпионатах страны почти по всем видам спорта — пустые трибуны. Сложно себе представить, чтобы любые старты по легкой атлетике в Москве собрали хотя бы несколько тысяч зрителей. Даже при условии участия звезд вроде Марии Ласицкене или Сергея Шубенкова. Даже при бесплатных билетах. И если сравнить одно с другим — понятно, почему так происходит.

Участники Московского полумарафона. Фото Global Look Press

Если чемпионат официальный — он скучный

Я была на семи Олимпийских играх, на зимних и летних чемпионатах мира по легкой атлетике, чемпионатах Европы и России... А в воскресенье впервые в жизни приехала на соревнования в качестве участника, а не журналиста. Быть внутри — совершенно другой уровень ощущений, но речь не об этом.

Тысячи людей, которые бежали рядом со мной по трассе, действительно кайфовали. Шоу барабанщиков, креативные плакаты от болельщиков, красивейшая трасса по московским набережным... Надпись на табло «Лужников» — «Осталось немного». Атмосфера была огонь. Даже речь диктора по стадиону — совершенно другой уровень, если сравнивать с официальными чемпионатами.

Вот что мешает вместо скучного перечисления титулов лидера просто сказать: «Привет, ну ты как, готов?» Или поставить таких же барабанщиков рядом с сектором, где Ласицкене прыгает в высоту? Или после соревнований дать возможность всем желающим тоже попрыгать в сектор или яму с песком?

Если честно, креатива и драйва катастрофически недостает не только российским турнирам, но и международным. Почему-то до сих пор считается, что если чемпионат официальный, то там непременно должно быть все очень серьезно. Читай — скучно. Поэтому, кстати, топовые марафоны в каком-нибудь Лондоне или Париже гораздо популярнее олимпийского. И обычные люди тратят немалые суммы на то, чтобы приехать в город, купить слот и пробежать. А вот поедут ли те же самые люди болеть на чемпионат мира? Большой вопрос.

Никто больше не хочет ориентироваться на кумиров

Считается, что одна из ключевых миссий профессионального атлета — это вдохновлять. Вроде как люди видят невероятные рекорды, вдохновляются и потом либо сами начинают заниматься спортом, либо отдают туда своих детей. Вот только это давно уже не работает.

Точнее, работает — но очень ограниченно и в немногих видах спорта. Например, в фигурном катании, хоккее или в недавнем прошлом — теннисе. Хотя еще не понятно, чего там больше: вдохновения или бизнеса, когда спорт становится мощным социальным лифтом, а родители инвестируют в ребенка в надежде, что впоследствии затраты многократно окупятся.

А в целом массовый спорт — это не про рекорды, а про образ жизни. И для популяризации один такой пробег эффективнее любой олимпийской победы. Ведь у многих из этих 20 тысяч участников есть друзья и подруги, дети, родители... И наверняка они либо уже, либо в будущем — тоже будут бегать/плавать/крутить педали. В общем, делать что-то, что дает им такую же энергию.

Все это, конечно, не значит, что профессиональный спорт вообще не нужен. Нет, он существует в любой стране. И даже Московский полумарафон выиграли профессиональные легкоатлеты, иначе не бывает. Но идея в том, что прямой связи между результатами профессионалов и уровнем массового/любительского спорта больше нет.

Есть 20 тысяч проданных слотов в Москве — и при этом полная катастрофа в нашей профессиональной легкой атлетике. Безумная волна популярности любительского триатлона — и плачевные результаты в этом же виде спорта на профессиональном уровне. Регулярные победы России на Паралимпиадах — и ужасная ситуация с доступной средой в большинстве регионов.

Это просто две разные сферы жизни, любительский спорт и профессиональный. И с первым у нас пока получается куда лучше, чем со вторым.