Во имя будущих побед. Инновационный центр ОКР отметил 10-летие

В Москве проходит научно-практическая конференция «От наследия сочинской Олимпиады к современной практике подготовки олимпийского резерва».

Более 200 участников, как очно, так и дистанционно, два дня докладов от ведущих ученых страны, представители ОКР, национальных федераций, тренеры и специалисты, в том числе в области детско-юношеского спорта. По факту очень представительное сообщество экспертов, обладающих уникальными практическими научными наработками и практиками в спортивной отрасли, которые собрались на дискуссионной площадке, организованной Олимпийским комитетом России.

Обсуждаются в первую очередь важнейшие вопросы, касающиеся различных аспектов подготовки спортсменов, а также спортивного резерва в свете стартовавшего накануне проекта ОКР «Олимпийский резерв — Детям лучшее». Грамотно интегрировать накопленный опыт и инновации в работу с молодежью — одна из ключевых задач, обсуждаемых на полях конференции.

Станислав Поздняков. Фото ОКР

Путь к успеху

Среди участников — делегаты от олимпийских академий, национальных и региональных федераций, ЦСП, ВНИИФК, образовательных учреждений, ФМБА, ученые, академики РАН, профессора, заведующие кафедрами и лабораториями, эксперты, члены комплексных научных групп различных сборных.

— Многие часто не замечают ту сложную, многогранную работу, которую вы делаете, чтобы улучшить результаты наших спортсменов, — сказал во вступительном слове глава ОКР Станислав Поздняков. — Но те, кто находится внутри нашей отрасли, хорошо знают, что эти заслуги сложно переоценить. Мы буквально накануне запустили новый проект по подготовке олимпийского резерва — и те наработки, о которых мы говорим на этой конференции, будут крайне востребованы. Из юных звездочек вырастут спортсмены, о которых будет говорить весь мир. В этом ваша заслуга в том числе.

Действительно, только в среду ОКР представил новый флагманский проект «Олимпийский резерв — Детям лучшее», призванный улучшить работу по подготовке новых поколений спортсменов. Участники конференции, кстати, тоже увидели его презентацию от заместителя гендиректора комитета Андрея Конокотина.

Поэтому наработки последних десятилетий, многие из которых уникальны, точно не пропадут зря. Перед участниками конференции в числе прочего были поставлены задачи оценить современное состояние и тенденции развития кадрового потенциала в сфере физической культуры и спорта, а также выделить перспективные направления совершенствования подготовки, в том числе в области олимпийского резерва, и обсудить роль ОКР в активизации научной деятельности.

Александр Грушин. Фото ОКР

— Считаю, что наша работа приносит плоды благодаря тесному взаимодействию с федерациями по видам спорта, — отметил руководитель Инновационного центра ОКР Александр Грушин. — И хочу сказать спасибо всем коллегам, которые откликнулись на наш призыв и сейчас здесь, в этом зале. Может, в ходе обсуждений не всем и не все будет понятно, но так бывает, когда крупные ученые говорят на узкие темы. Но, находясь здесь, вы сможете получить информацию и сделать выводы, которые приведут к успеху.

10 лет побед

Вовсе не случайно конференция оказалась приурочена к 10-летию Инновационного центра ОКР. Основанный после домашних Игр в Сочи, центр сейчас располагает площадками в Москве, Кисловодске и Сочи, а также проводит активную выездную работу.

— Инновационный центр — предмет нашей особой гордости, — подчеркнул Поздняков. — Его активная работа продолжится и в будущем. Мы видим, что наши региональные члены и общероссийские федерации в этом крайне заинтересованы.

Фото ОКР

В рамках торжественной части четырехкратный олимпийский чемпион вручил награды более чем десятку организаций, давно и успешно сотрудничающим с Инновационным центром. В их числе знаменитая команда по ралли-рейдам «КАМАЗ-Мастер», один из старейших спортивных вузов страны — НГУ имени Лесгафта, Федеральное медико-биологическое агентство, Российский международный олимпийский университет, Федерация лыжных гонок России и многие другие.

— За успехом каждого спортсмена стоит множество людей, — сказала глава ФЛГР Елена Вяльбе. — Это как винтики, без которых не сложится механизм, и наука — один из них. С Инновационным центром мы работаем с момента его открытия. А человека более напористого и в то же время влюбленного в свою профессию, чем Грушин, я не встречала. Нам с ним очень повезло, и это не пустые слова — например, все мы очень рады, что здесь появился первый в стране тредбан. Мы сотрудничаем не только в области спорта высших достижений, многие региональные команды проходят здесь тестирование, многие тренеры обращаются с разными вопросами. Да, пусть сейчас мы отстранены от международных стартов, но, когда это закончится, должны вернуться еще сильнее, чем раньше.

Целью проекта «Олимпийский резерв — Детям лучшее» является успешное выступление на юношеской Олимпиаде-2026 в Сенегале и подготовка спортсменов для участия во взрослых Играх начиная с 2028 года. И опыт, накопленный Инновационным центром ОКР, для этого обязательно пригодится.