Форум юных олимпийцев: сделать мир лучше через спорт

В первый день лета в Москве в третий раз в истории Олимпийский комитет России провел Международный форум юных олимпийцев, участниками которого стали несколько сотен молодых спортсменов.

Для многих из нас 1 июня — это прежде всего День защиты детей, отмечаемый в мире с середины прошлого века. Поэтому, когда глава ОКР Станислав Поздняков впервые озвучил инициативу ежегодно проводить форум юных олимпийцев, чтобы знакомить будущих звезд спорта с главными олимпийскими ценностями и одновременно учить их распознавать различные опасности современного мира, выбор даты был предопределен.

Событие глобального международного значения

Впервые форум юных олимпийцев был организован в 2018 году, и тогда в российской столице собралось около сотни ребят. Три года спустя это число кратно возросло. Это было заметно уже на входе в недавно открытый Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой, гостеприимно принявший атлетов в нынешнем году. Участники форума перед началом не торопились в зал, оживленно общаясь у входа, делая селфи и фотографируясь с талисманами команды России. Непринужденная атмосфера сохранилась и в дальнейшем.

— Сегодня в этом зале молодые спортсмены, наши юные надежды, — сказал в ходе церемонии открытия глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. — С особой теплотой почти два года спустя мы приветствуем здесь наших зарубежных гостей, которые смогли приехать. Хочу, чтобы все участники подружились, лучше узнали друг друга. И через это сделали наш мир хоть немного, но лучше. Сейчас как никогда в обществе актуальны вопросы, связанные с антидопингом, безопасностью, защитой от харассмента, буллинга. А базовые олимпийские ценности — стремление к совершенству, уважение друг друга — должны пройти с вами через всю спортивную жизнь. Чтобы вы стали достойными и честными людьми.

Станислав Поздняков. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Инициатива проведения форума с самого начала нашла поддержку у Международного олимпийского комитета. Значимость события подчеркивает и то, что видеообращение к его участникам прислал руководитель МОК Томас Бах.

— Для Пьера де Кубертена Олимпийские игры всегда были намного больше, чем просто спортивное мероприятие, — отметил Бах. — Он хотел сделать мир лучше через спорт и его ценности. И по сей день это остается главной миссией МОК и всего олимпийского движения. Многие темы, обсуждаемые на форуме, сами по себе являются прекрасным отражением этой тесной связи между спортом, ценностями и образованием. Поэтому я выражаю благодарность и признательность Олимпийскому комитету России под руководством Станислава Позднякова за все, что вы делаете для продвижения спорта и его ценностей в обществе, особенно среди молодого поколения. Всем молодым олимпийцам и спортсменам, которые участвуют в этом форуме, я говорю: «Вы представляете будущее спорта, вы — следующее поколение, которое будет адаптировать и осмысливать, что значат для вас олимпийские ценности».

В нашем нестабильном мире роль спорта важна как никогда. Как наглядно показала пандемия коронавируса, мы можем решать многочисленные проблемы в мире только сообща. Это урок, который мы извлекли из кризиса. Нам нужно больше солидарности как внутри, так и между обществами. Без нее нет мира. Призываю вас взять с собой с форума олимпийский дух и поделиться им со своими друзьями и семьей. Таким образом вы поможете продвижению универсальных ценностей Олимпийских игр, которые де Кубертен возродил 127 лет назад.

Станислав Поздняков и фигурист Джонатан Гурейро во время телемоста в телевизионной студии. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Звезды нынешние и будущие

Вместе с Поздняковым на сцену в ходе церемонии открытия поднялись вице-президент ОКР и руководитель Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов, ректор РГУФКСМиТ Тамара Михайлова, заместитель председателя комиссии спортсменов ОКР, врио главы департамента Минспорта Людмила Сараева, призер Всемирных студенческих спортивных игр Лада Задонская. А также знаменитые спортсмены — фигурист Джонатан Гурейро, конькобежка Екатерина Лобышева, синхронистки Гелена Топилина и Ольга Васюкова, биатлонист Николай Круглов, волейболистка Елена Година, шорт-трекист Руслан Захаров, пловец Андрей Гречин, велогонщица Диана Климова, прыгунья на батуте Мария Захарчук. Все они приняли участие в форуме, делясь своим опытом с новым поколением атлетов.

— Это очень важное мероприятие, на котором молодые ребята могут встретиться с уже известными спортсменами, пообщаться с ними, — сказала Пасека. — Желаю им брать с нас пример, становиться великими спортсменами и уже самим подавать пример будущей молодежи.

Интересно, что форум в нынешнем году прошел в гибридном режиме — одновременно в онлайн- и офлайн-форматах. Около двухсот молодых атлетов, представляющих различные регионы России, а также национальные олимпийские комитеты Азербайджана, Киргизии, Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана, прибыли в Москву, чтобы лично поучаствовать в событиях форума. А те, кто по различным причинам не смог оказаться в Лужниках, — спортсмены из Словакии, Словении, Молдавии, Грузии, Греции, Португалии, Польши, Сербии, Туркменистана, Эстонии и Литвы, оказались задействованы в режиме онлайн. Кстати, к нему на каналах Олимпийского комитета России в соцсетях могли присоединиться все желающие — трансляция шла весь день.

На протяжении дня участникам форума были предложены видеоуроки и лекции на различные темы. Среди них вопросы допинга, безопасности в спорте, здоровья атлетов, жизни после завершения спортивной карьеры, внедрения различных инноваций. Также юным олимпийцам было предложено посетить образовательную площадку в инновационном центре ОКР и школу управления дронами, пройти антидопинговую викторину от РУСАДА, познакомиться с историей олимпизма и его ценностей. А в конце всех ждал квиз — возможность закрепить полученные знания и получить приз. Хотя проигравших в этот день не было.

Международный Форум Юных Олимпийцев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Без границ и ограничений

Как честно сказал журналистам Поздняков, организовать такое мероприятие в условиях продолжающейся борьбы с коронавирусом и действия различных ограничений оказалось непросто. Но команда ОКР учла все пожелания, в том числе от Роспотребнадзора, и сделала все возможное, чтобы провести форум. Большую помощь оказал олимпийцам в этот раз Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко.

— Это одно из главных наших мероприятий, направленное прежде всего на защиту наших будущих героев от различных негативных явлений в спорте, — подчеркнул Поздняков. — Очень рад, что нам удалось его организовать, потому что я люблю молодую аудиторию. Их горящие глаза, улыбки, которые дарят нам участники этого форума, — все это заряжает энергией и мотивирует нас, спортсменов прошлого и руководителей. Чтобы мы еще более ответственно подходили к вопросу воспитания новых поколений и защите их интересов. Не случайно форум проводится в День защиты детей. Это отражает философию того, чем занимается вся наша большая олимпийская семья — без границ и ограничений. На этом форуме собрались представители восьми стран, часть программы также пройдет в онлайн-режиме. Возможно, через пять-шесть лет некоторые ребята уже сами будут стоять на главной сцене и рассказывать следующему поколению, что такое олимпизм.

И действительно, среди тех, кто присутствовал на первом в истории форуме в 2018-м, были и участники Юношеских олимпийских игр, прошедших осенью того года в Буэнос-Айресе. Теперь же многие из того поколения уже входят в главные сборные страны и готовятся стартовать в Токио. А их места в зале заняли будущие звезды европейских юношеских олимпийских фестивалей, которые пройдут в 2022 году в финском Вуокатти и словацкой Банска-Бистрице.

— Олимпийские фестивали — очень важные события, — сказал в своем обращении к форуму исполняющий обязанности руководителя ЕОК Нильс Нигард. — После СOVID-19 они особенно значимы, и я верю, что они станут хорошим началом после сложившейся ранее ситуации. Фестивали важны еще и тем, что в их рамках мы проводим много образовательных мероприятий, как и на этом форуме. Поэтому я благодарен ОКР за его инициативу.