Медали для чемпионов. Звезды спорта открыли обновленную Аллею славы в Сочи

В пятницу в Сочи на набережной реки Мзымты в центральной части курорта «Роза Хутор» торжественно открыли Аллею славы, на которой установлены именные медали прославленных российских спортсменов.

Чуть больше семи лет назад на Красной Поляне разместился горный кластер зимних Олимпийских игр, впервые проходивших в России, и спортсмены со всего мира боролись за медали самых престижных соревнований планеты. Город Сочи с успехом принял Игры, которые для многих до сих пор остаются лучшими по уровню организации, и навсегда остался в памяти многих любителей спорта.

Через год после Олимпиады на центральной площади курорта «Роза Хутор» открыли Аллею славы, на которой разместили именные звезды прославленных российских спортсменов. Но все течет, как бурная река Мзымта, на берегах которой и находится курорт, и все меняется. Пришла пора обновить и аллею, причем в совершенно новом формате.

16 апреля. Сочи. Открытие обновленной Аллеи славы. Светлана Хоркина и Станислав Поздняков.

Дебют Позднякова

На «Розе Хутор» жизнь кипит в режиме «24 часа в сутки 365 дней в году». И даже утром набережные полны людьми. Кто-то спешит выпить кофе перед тем, как отправиться в горы кататься на лыжах или сноуборде, кто-то просто прогуливается. Не стала исключением и пятница, тем более что вместо обещанного синоптиками дождя ярко светило солнце и погода была отменной. И уже задолго до полудня внимание публики стали привлекать загадочные объекты на решетке набережной, задрапированные тканью с именами известных спортсменов.

Чуть позже появились и некоторые из них: знаменитая гимнастка Светлана Хоркина оживленно обсуждала что-то с биатлонисткой Светланой Ишмуратовой, неподалеку фотографировалась с прохожими прославленная конькобежка Светлана Журова, стояли пятиборец Анатолий Старостин и фигурист Александр Зайцев. Как всегда, поражала бодростью легендарная фехтовальщица Галина Горохова. Всех их собрало на Красной Поляне открытие обновленной Аллеи славы.

— «Роза Хутор» в год принимает свыше полутора миллионов человек, все последние годы является лучшим горнолыжным курортом страны и показывает, как эффективно может работать олимпийское наследие, — сказал перед церемонией генеральный директор «Розы Хутор» Александр Белокобыльский. — При этом мы не забываем и о спорте, принимаем большое количество соревнований, от еженедельных детских горнолыжных стартов до этапов Кубка мира. И открытие Аллеи славы — лишнее тому подтверждение. Мы выражаем огромную благодарность нашим спортсменам, которые принимают активное участие в реализации этого проекта. Для нас это огромная честь.

16 апреля. Сочи. Открытие обновленной Аллеи славы. Генеральный директор «Розы Хутор» Александр Белокобыльский.

Интересно, что среди лауреатов был и один дебютант, да какой! Первым медаль со своим изображением открыл глава ОКР, четырехкратный олимпийский чемпион Станислав Поздняков.

— Одна из задач нашей работы — пропаганда достижений наших великих спортсменов, олимпийцев, — сказал он. — Чтобы новое поколение ими вдохновлялось и приходило в спортзалы, секции, на беговые дорожки, горнолыжные склоны. Таким образом, мы вносим вклад в здоровье нации, в наше будущее. Вклад Сочи в популяризацию олимпийского движения сложно переоценить. Люди, которые здесь отдыхают, видят спортсменов, за которых еще недавно болели на трибунах, перед экранами телевизоров. Это помогает создать связь между болельщиками и атлетами и мотивацию для молодежи. Мы гордимся успехами и звезд прошлого, и нынешних спортсменов. И так же будем гордиться будущими победами. Преемственность поколений и традиций очень важна для нас, мы ее ценим.

Как сказал Поздняков, он до сих пор отчетливо помнит свою первую олимпийскую победу, одержанную в Барселоне в составе еще Объединенной команды. Когда на награждении после гимна МОК заиграла легендарная песня We are the Сhampions группы Queen.

16 апреля. Сочи. Открытие обновленной Аллеи славы.

Не копировать, а создавать

Авторами новой концепции Аллеи славы стали архитектор Алексей Душкин и скульптор Филипп Рукавишников. Место прежних звезд на брусчатке заняли отлитые в бронзе медали с изображением спортсменов в окружении оливковых ветвей — античного символа побед. Сходство с оригиналами оказалось удивительным.

— Конечно, наши изображения с нами согласовывали, — сказала Ишмуратова. — Ведь очень важно, чтобы творения художников и скульпторов нравились и тем, кого они изображают. Мне показывали эскизы, советовались. Замечаний у меня не было. Все прошло легко. Мой образ на медали? Наверное, он не с фото, потому что биатлонистов очень сложно снимать вот так, на стрельбище. Журналистов не пускают в эту «зону боевых действий», как я говорю. Наверное, кто-то позировал, потому что стрельба стоя очень своеобразная. А тут ее запечатлели очень хорошо.

— Как в целом относитесь к идее создания Аллеи славы?

— Приятно, что в олимпийской столице теперь есть память о нас, которая останется на годы. Будут приезжать знакомые, надеюсь, появятся внуки и тоже порадуются за бабушку. Это золотые вехи развития нашего спорта. У нас очень непростая история с 1952 года, когда Нина Пономарева в Хельсинки завоевала первое олимпийское золото. Послевоенное время, страна поднималась из руин, а спортсмены выигрывали медали. Представляете, какая у нас страна и какие люди в ней живут! И сделать свой вклад в эту историю мне очень приятно. Как и то, что тебя не забывают.

А рядом с портретами знаменитых атлетов установлены специальные QR-коды. Наведя на них камеру смартфона, за пару секунд можно получить исчерпывающую информацию о герое. Этот ход, например, очень понравился Журовой. Как и вся идея в целом.

— Я уже была мэром Олимпийской деревни в Сочи и рада, что мне представилась такая возможность, — напомнила Журова. — Мы тогда провели здесь очень много времени, работали, начиная с 2006 года. Мне всегда нравилось приезжать в Сочи — и летом, и зимой. Поэтому здорово, что теперь здесь есть и моя медаль. Раньше, когда были звезды на мостовой, это было все-таки подражание Голливуду. То есть копия. А теперь мы придумали свои вариант. По нему и ходить ногами не надо, и фотографироваться удобнее.

По словам Журовой, открытие Аллеи славы лишний раз подтверждает, что наследие олимпийского Сочи продолжает успешно работать по сей день. Объекты и арены Игр активно используются, в том числе и детьми. И на «Розе Хутор», и в Олимпийском парке на берегу Черного моря всегда много людей.

16 апреля. Сочи. Открытие обновленной Аллеи славы.

Все чемпионы, лично открывшие свои медали, получили из рук организаторов соответствующие сертификаты. Также на Аллее установлены звезды таких знаменитых спортсменов, как Лариса Латынина и Лидия Скобликова, Владислав Третьяк и Ирина Роднина, Алексей Немов и Александр Карелин, Александр Якушев и Алексей Ягудин — всего два с половиной десятка имен, вписанных в историю не только российского спорта. Но, как справедливо заметила Горохова, возглавляющая Союз спортсменов России, олимпийских чемпионов в стране гораздо больше.

— Галина Евгеньевна высказала очень мудрую мысль, — с улыбкой подчеркнул Поздняков. — И мы будем только рады, если эта аллея продлится до самого черноморского побережья.

Таким образом, «Роза Хутор» получила еще одну достопримечательность, напрямую связанную с Играми в Сочи и олимпийским движением в целом. И в будущем, бесспорно, Аллея спорта будет пополняться новыми именами. Возможно, место на ней займут будущие герои летних Олимпийских игр в Токио или зимних в Пекине. До которых остается совсем немного времени. Именно об этой преемственности и говорил на открытии Поздняков.