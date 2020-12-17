«Будущие два года проведем так же стабильно». ОКР успешно противостоит вызовам

Ежегодное Олимпийское собрание прошло в четверг в ставшем уже привычном многим онлайн-режиме.

Обычно такое мероприятие, да еще в конце олимпийского года, событие светлое и праздничное. В воздухе уже витает новогоднее настроение, герои прошедших Игр, зимних или летних, еще раз собираются вместе в здании Олимпийского комитета России. Все обмениваются впечатлениями, вспоминают главный старт четырехлетия и подводят итоги.

На этот же раз все по-другому, и причиной тому — бушующая уже больше полугода пандемия коронавируса. Игры в Токио перенесены на следующий год, не состоялись многие другие важные соревнования. Вот и Олимпийское собрание, на котором присутствуют все члены комитета — представители национальных спортивных федераций, региональных олимпийских советов, олимпийских академий, известные тренеры и спортсмены, состоялось в актуальном ныне формате онлайн-конференции. И обстановка, конечно, была сугубо деловой.

17 декабря. Москва. Олимпийское собрание. Фото ОКР

Две с половиной сотни делегатов

Вышедший к журналистам глава ОКР Станислав Поздняков отметил, что с точки зрения организации все прошло неплохо. На Олимпийском собрании присутствовало около 250 делегатов — явка почти стопроцентная. Впрочем, Поздняков тут же выразил надежду, что нынешний случай с точки зрения формата проведения должен стать последним в истории.

— Не могу сказать, что мы были рады встретиться именно так, заочно, — отметил Поздняков. — Но текущая ситуация с пандемией диктует нам новые правила, к которым, впрочем, многие уже адаптировались. Надеюсь, что сегодняшнее Олимпийское собрание было последним, прошедшим в режиме онлайн. И успехи, в том числе и наших соотечественников, в создании вакцины вселяют в нас уверенность — в следующем году мы будем вспоминать сегодняшнюю ситуацию как нечто экстраординарное. Мы к ней оказались готовы — я благодарен коллегам за это.

Кстати, центральное место в повестке собрания занимал доклад самого Позднякова «О работе Олимпийского комитета России в 2018-2020 годах». Как подчеркнул четырехкратный олимпийский чемпион, ОКР взял за правило отчитываться перед своими членами не раз в четыре года, как принято у многих, а в два раза чаще. И деятельность комитета Олимпийским собранием единодушно была признана успешной.

— Мы рассказали всем членам комитета о нашей работе за последние два года, о том, чего мы достигли, какие цели перед собой ставим на следующее двухлетие, — объяснил Поздняков. — И единогласная поддержка собрания вселяет в нас уверенность, что мы все делаем верно. Подтверждением стали и результаты проверки, которую проводила контрольно-ревизионная комиссия. Поэтому мы убеждены, что и будущие два года проведем так же стабильно.

17 декабря. Москва. Олимпийское собрание. Станислав Поздняков. Фото ОКР

План Б и устав

Стабильность, пожалуй, ключевое слово в нынешней ситуации. Несмотря на многие неблагоприятные факторы, которыми 2020 год оказался особенно богат, ОКР продолжает функционировать без сбоев и сохраняет устойчивость, в том числе финансовую. Об этом говорилось и неделю назад после заседания исполкома организации.

Подготовка Олимпийского комитета России к летним Играм в Токио и зимним в Пекине, которые теперь волею обстоятельств должны пройти с интервалом в полгода, тоже идет по графику. При этом у ОКР есть и пространство для маневра.

— У нас есть план Б на тот случай, если период квалификационного отбора на Олимпийские игры или сами Игры будут перенесены или отменены, — подчеркнул Поздняков. — В противном случае мы движемся вперед в четком соответствии с планом.

Напомним, что летние Олимпийские игры в Японии были перенесены на 2021 год из-за пандемии COVID-19. И сейчас многие сомневаются, что и в новые сроки соревнования смогут пройти в полном объеме и без каких-либо ограничений для участников и зрителей. Также перенесены либо отменены многие тестовые старты зимних Игр-2022 в Пекине, и будущее этого турнира пока продолжает оставаться туманным.

А вот что точно пройдет в срок и по плану, так это вступление в силу начиная с 1 января 2021 года новой редакции Всемирного антидопингового кодекса. Исполком недельной давности обсудил связанные с этим изменения в уставе ОКР, а Олимпийское собрание их утвердило.

— Как и любой другой национальный олимпийский комитет, мы привели наш устав в соответствие с международными правилами, — сказал Поздняков. — И особо подчеркну, что это произошло не в ущерб нашему внутреннему законодательству.

Еще одно важное решение собрания, о котором рассказал руководитель ОКР, — разработан и утвержден порядок приема в комитет новых членов и при возникновении необходимости исключения действующих. Поздняков выразил уверенность, что все принятые собранием решения пойдут на благо спорта и российского олимпийского движения.