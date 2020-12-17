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«Будущие два года проведем так же стабильно». ОКР успешно противостоит вызовам

Антон Бабошин
Антон Бабошин
Корреспондент
Сегодня, 17:10
17 декабря. Москва. Олимпийское собрание. Фото ОКР 17 декабря. Москва. Олимпийское собрание. Фото ОКР 17 декабря. Москва. Олимпийское собрание. Станислав Поздняков. Фото ОКР 17 декабря. Москва. Олимпийское собрание. Фото ОКР
17 декабря. Москва. Олимпийское собрание. Фото ОКР
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Ежегодное Олимпийское собрание прошло в четверг в ставшем уже привычном многим онлайн-режиме.

Обычно такое мероприятие, да еще в конце олимпийского года, событие светлое и праздничное. В воздухе уже витает новогоднее настроение, герои прошедших Игр, зимних или летних, еще раз собираются вместе в здании Олимпийского комитета России. Все обмениваются впечатлениями, вспоминают главный старт четырехлетия и подводят итоги.

На этот же раз все по-другому, и причиной тому — бушующая уже больше полугода пандемия коронавируса. Игры в Токио перенесены на следующий год, не состоялись многие другие важные соревнования. Вот и Олимпийское собрание, на котором присутствуют все члены комитета — представители национальных спортивных федераций, региональных олимпийских советов, олимпийских академий, известные тренеры и спортсмены, состоялось в актуальном ныне формате онлайн-конференции. И обстановка, конечно, была сугубо деловой.

17 декабря. Москва. Олимпийское собрание. Фото ОКР
17 декабря. Москва. Олимпийское собрание. Фото ОКР

Две с половиной сотни делегатов

Вышедший к журналистам глава ОКР Станислав Поздняков отметил, что с точки зрения организации все прошло неплохо. На Олимпийском собрании присутствовало около 250 делегатов — явка почти стопроцентная. Впрочем, Поздняков тут же выразил надежду, что нынешний случай с точки зрения формата проведения должен стать последним в истории.

— Не могу сказать, что мы были рады встретиться именно так, заочно, — отметил Поздняков. — Но текущая ситуация с пандемией диктует нам новые правила, к которым, впрочем, многие уже адаптировались. Надеюсь, что сегодняшнее Олимпийское собрание было последним, прошедшим в режиме онлайн. И успехи, в том числе и наших соотечественников, в создании вакцины вселяют в нас уверенность — в следующем году мы будем вспоминать сегодняшнюю ситуацию как нечто экстраординарное. Мы к ней оказались готовы — я благодарен коллегам за это.

Кстати, центральное место в повестке собрания занимал доклад самого Позднякова «О работе Олимпийского комитета России в 2018-2020 годах». Как подчеркнул четырехкратный олимпийский чемпион, ОКР взял за правило отчитываться перед своими членами не раз в четыре года, как принято у многих, а в два раза чаще. И деятельность комитета Олимпийским собранием единодушно была признана успешной.

— Мы рассказали всем членам комитета о нашей работе за последние два года, о том, чего мы достигли, какие цели перед собой ставим на следующее двухлетие, — объяснил Поздняков. — И единогласная поддержка собрания вселяет в нас уверенность, что мы все делаем верно. Подтверждением стали и результаты проверки, которую проводила контрольно-ревизионная комиссия. Поэтому мы убеждены, что и будущие два года проведем так же стабильно.

17 декабря. Москва. Олимпийское собрание. Фото ОКР
17 декабря. Москва. Олимпийское собрание. Станислав Поздняков. Фото ОКР

План Б и устав

Стабильность, пожалуй, ключевое слово в нынешней ситуации. Несмотря на многие неблагоприятные факторы, которыми 2020 год оказался особенно богат, ОКР продолжает функционировать без сбоев и сохраняет устойчивость, в том числе финансовую. Об этом говорилось и неделю назад после заседания исполкома организации.

Подготовка Олимпийского комитета России к летним Играм в Токио и зимним в Пекине, которые теперь волею обстоятельств должны пройти с интервалом в полгода, тоже идет по графику. При этом у ОКР есть и пространство для маневра.

— У нас есть план Б на тот случай, если период квалификационного отбора на Олимпийские игры или сами Игры будут перенесены или отменены, — подчеркнул Поздняков. — В противном случае мы движемся вперед в четком соответствии с планом.

Напомним, что летние Олимпийские игры в Японии были перенесены на 2021 год из-за пандемии COVID-19. И сейчас многие сомневаются, что и в новые сроки соревнования смогут пройти в полном объеме и без каких-либо ограничений для участников и зрителей. Также перенесены либо отменены многие тестовые старты зимних Игр-2022 в Пекине, и будущее этого турнира пока продолжает оставаться туманным.

А вот что точно пройдет в срок и по плану, так это вступление в силу начиная с 1 января 2021 года новой редакции Всемирного антидопингового кодекса. Исполком недельной давности обсудил связанные с этим изменения в уставе ОКР, а Олимпийское собрание их утвердило.

— Как и любой другой национальный олимпийский комитет, мы привели наш устав в соответствие с международными правилами, — сказал Поздняков. — И особо подчеркну, что это произошло не в ущерб нашему внутреннему законодательству.

Еще одно важное решение собрания, о котором рассказал руководитель ОКР, — разработан и утвержден порядок приема в комитет новых членов и при возникновении необходимости исключения действующих. Поздняков выразил уверенность, что все принятые собранием решения пойдут на благо спорта и российского олимпийского движения.

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