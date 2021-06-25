Олимпиада
Новости Токио-2020 Пхенчхан-2018 Рио-2016 Пекин-2022
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Статьи   //    Олимпиада

Станислав Поздняков: «Будем готовить специалистов в сфере антидопинга, международных отношений, юриспруденции»

Анатолий Курагин
Анатолий Курагин
Сегодня, 20:45
Президент ОКР Станислав Поздняков (в центре).
Президент ОКР Станислав Поздняков (в центре).
Теги:
Глава Олимпийского комитета России вручил дипломы выпускникам Российского международного олимпийского университета.
Михаил Мамиашвили и&nbsp;Станислав Поздняков.Станислав Поздняков: «Мы не можем подвергать риску участие спортсменов в Играх»

Президент ОКР Станислав Поздняков совершил рабочую поездку в Сочи, где вручил дипломы выпускникам Российского международного олимпийского университета (РМОУ), посетил федеральную базу «Юг Спорт» и встретился со спортсменами — участниками предстоящих Олимпийских игр в Токио.

В РМОУ в пятницу был торжественный день — чествовали выпускников флагманских программ университета «Мастер спортивного администрирования» (МСА) и «Мастер спортивного управления» (МСУ), в числе которых были стипендиаты Олимпийского комитета России и Фонда поддержки олимпийцев России — победители и призеры Олимпийских игр, других крупных международных соревнований. Программа «Мастер спортивного управления» разработана специально по заказу Олимпийского комитета России для спортсменов, завершающих спортивную карьеру и ориентированных на работу в сфере спорта и физической культуры, а также для всех, кто хочет стать успешным и востребованным руководителем в области физической культуры и спорта.

— Российский международный олимпийский университет уже давно стал визитной карточкой олимпийского образования во всем мире, — отметил Станислав Поздняков. — Спортивная индустрия сегодня нуждается в высококвалифицированных специалистах, обладающих практико-ориентированными знаниями и нестандартным мышлением. Олимпийский комитет России разработал отдельную программу поддержки общероссийских спортивных федераций, в рамках которой на базе РМОУ мы будем готовить специалистов в сфере антидопинга, международных отношений, юриспруденции и по другим востребованным направлениям. Мы крайне заинтересованы в том, чтобы в ОСФ работали настоящие эксперты в своих областях. Я с огромным удовольствием поздравляю всех выпускников с праздником! Будьте здоровы и успешны!

16&nbsp;апреля. Сочи. Открытие обновленной Аллеи славы. Станислав Поздняков.Медали для чемпионов. Звезды спорта открыли обновленную Аллею славы в Сочи

В торжественной церемонии также приняли участие ректор РМОУ, академик РАО, профессор Лев Белоусов, генеральный секретарь АНОК, член МОК Гунилла Линдберг, генеральный секретарь Паралимпийского комитета России, президент Всероссийской федерации спорта лиц с ПОДА, пятикратный паралимпийский чемпион Андрей Строкин, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин, исполнительный директор Фонда поддержки олимпийцев России Александр Катушев и другие официальные лица.

Затем Станислав Поздняков посетил Южный федеральный центр спортивной подготовки «Юг Спорт». Глава ОКР осмотрел инфраструктуру центра, обсудил с его директором Михаилом Дремовым возможность открытия в ближайшей перспективе на базе ФГБУ «Юг Спорт» филиала Инновационного центра ОКР, а также встретился с тренерами и спортсменами из числа кандидатов в Команду ОКР на участие в предстоящих Олимпийских играх в Токио и Пекине.

Читайте также

Пять идеальных продуктов для повышения тестостерона у мужчин
19-летняя украинка зарядила 2,06 м, это близко к мировому! Выше не прыгала даже Ласицкене
Фетисов: «Решение оставить Черчесова меня не раздражает»
Кроос заявил, что Рамос вернется в «Реал»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Анатолий Курагин все материалы автора
vs
0
Офсайд