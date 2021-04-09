«Использовать все наши возможности». Олимпийская делегация России посетила Армению

ОКР и Национальный олимпийский комитет Армении заключили Меморандум о сотрудничестве.

Делегация Олимпийского комитета России посетила с двухдневным официальным визитом Армению. Главы НОК двух государств Станислав Поздняков и Гагик Царукян заключили Меморандум о сотрудничестве.

В переговорах с российской стороны также принимали участие заместитель генерального директора — руководитель аппарата Родион Плитухин, заместитель генерального секретаря — руководитель управления международных связей ОКР Юрий Юрьев и заместитель руководителя управления международных связей ОКР Алексей Слаутин.

Олимпийский комитет России и Национальный олимпийский комитет Армении достигли договоренностей о развитии сотрудничества, основываясь на принципах взаимного уважения и равенства. Стороны будут способствовать установлению прямого контакта между национальными спортивными федерациями и взаимодействовать в области подготовки спортсменов, тренеров и иных специалистов в области спорта.

В рамках Меморандума предполагаются различные формы сотрудничества: участие команд и спортсменов в двусторонних и многосторонних соревнованиях и тренировочных сборах, которые будут проходить на территории стран; обмен тренерами, экспертами, студентами с целью обмена информацией и опытом; обмен приглашениями на участие в конгрессах, конференциях, семинарах и курсах, организуемых для официальных лиц; совместное проведение спортивных мероприятий и проектов.

— Подписывая меморандум, мы договариваемся о совместном проведении спортивных, учебно-тренировочных мероприятий в интересах спортсменов наших стран, — заявил президент ОКР Станислав Поздняков. — И у России, и у Армении есть значимые и хорошо подготовленные спортивные базы. Учитывая, что мы являемся географическими соседями, безусловно, мы должны помогать друг другу и использовать все наши возможности.

Также российская делегация посетила базу олимпийской подготовки «Цахкадзор», расположенную в 55 км от Еревана на высоте 2000 м над уровнем моря. Данный комплекс после капитальной реконструкции, проведенной в 2007 году, располагает современной инфраструктурой. Крытый олимпийский бассейн, игровой зал, залы для борьбы и тяжелой атлетики, лыжная трасса позволяют проводить в условиях среднегорья сборы представителям как летних, так и зимних видов спорта.

— Безусловно, мы будем использовать «Цахкадзор» для тренировок наших спортсменов, — отметил Станислав Поздняков. — В свою очередь мы предлагаем армянским спортсменам российские спортивные базы для подготовки к Олимпийским играм в Токио и Пекине. С учетом близости Дальнего Востока к месту проведения соревнований в Японии и Китае, думаю, это предложение будет интересным и даст возможность спортсменам из Республики Армения акклиматизироваться к соответствующим часовым поясам.