Получил солнечный удар, но умер из-за допинга? Трагедия, о которой спорят 60 лет

Как смерть велогонщика на Олимпиаде изменила отношение спортивного мира к стимуляторам.

На Олимпийских играх 1960 года в Риме произошла трагедия, которая круто изменила отношение спортивного мира к стимулирующим препаратам и подтолкнула к идее допинг-контроля. Расскажем подробнее.

О Кнуде Йенсене известно не так много. Он родился в 1936 году во втором по величине городе Дании — Орхусе. После школы спортсмен перебрался в Копенгаген, где вступил в брак с племянницей двукратного олимпийского чемпиона по велогонкам Хенри Хансена. Йенсен показывал неплохие результаты и попал в национальную команду. Он также попал в состав сборной Дании для участия в Олимпиаде в Риме, которая стала для него роковой.

Медики увозят Кнуда Йенсена с трассы. Фото Getty Images

Трагедия

В день 100-километровой командной гонки, 26 августа, стояла невыносимая жара. Температура воздуха была даже выше 40 градусов по Цельсию. Один из участников датской команды Йорген Йоргенсен сошел с середины дистанции, так как почувствовал себя плохо. У партнеров не оставалось выбора, им нельзя уже было останавливаться, так как команда обязана прийти на финиш в составе не менее трех человек.

Однако за 20 километров до финиша Кнуд почувствовал головокружение. Велогонщики Вагн Бангсборг и Нильс Баунсе ехали рядом с Йенсеном с двух сторон, поддерживая его руками. До финиша и медалей им оставалось совсем немного. Они поливали Кнуду голову водой и постоянно разговаривали с ним. Правда, он все равно потерял сознание. Спортсмен упал на скорости с велосипеда на горячий асфальт. Из-за падения он получил черепно-мозговую травму.

Медики быстро подоспели на помощь и доставили спортсмена в палатку скорой помощи, которую развернули у финиша. Однако там было слишком душно. Врачи несколько часов боролись за жизнь Кнуда, но он скончался, так и не придя в сознание. Согласно официальной версии, у датчанина случился солнечный удар.

Кнуд Йенсен перед началом гонки. Фото Getty Images

Другие версии гибели

Йенсен — второй спортсмен в истории, который погиб на Олимпийских играх. Первым был португальский марафонец Франсиско Лазаро, который скончался в 1912 году из-за того, что натерся воском, чтобы не потеть. Однако из-за этого его тело сильно перегрелось, это и стало причиной смерти. Неудивительно, что трагедия с датским спортсменом была крайне обсуждаема. Вокруг трагедии стали появляться альтернативные версии гибели 23-летнего велогонщика. Так, в прессе сообщалось, что в крови Кнуда обнаружили наркотик амфетамин. Да и в те годы не было как таковой борьбы с допингом, а амфетамин применяли многие.

Также тренер Олуф Йоргенсен заявлял, что его спортсменам давали рониакол, расширяющий кровеносные сосуды. Правда, позже он опроверг свои же слова. Датские велогонщики тоже отрицали употребление запрещенных веществ. Кроме того, вопросы вызвало то, что полное заключение о смерти получила только семья. От общественности подробности скрыли. Все это создало крайне негативный информационный фон.

В СМИ и спортивном сообществе стали массово говорить о трагических последствиях применения запрещенных веществ. А информация о допинге у Йенсена упоминается в документах МОК и даже какое-то время находилась в открытом доступе на сайте ВАДА. И именно после этой трагической истории Международный олимпийский комитет начал системную борьбу с допингом. И уже на Олимпийских играх 1968 года был организован первый допинг-контроль и попался первый допингер. Правда, на первых порах это выглядело не столь грозно, как сейчас, но начало было положено. Так что смерть Йенсена — чем бы она ни была вызвана — точно не стала напрасной.