«Должны исчезнуть причины для отстранения». Кандидат в президенты МОК выдвинул ультиматум России

Хуан Антонио Самаранч — младший показал, что его репутация «пророссийского функционера» сильно преувеличена.

Выборы нового президента МОК пройдут в марте 2025 года. В России надеются, что немца Томаса Баха сменит спортивный функционер более пророссийской направленности. Из всех семи кандидатов, включившихся в предвыборную гонку, у нас особо выделяют 64-летнего испанца Хуана Антонио Самаранча — младшего. Однако, судя по всему, ожидания, что сын легендарного Хуана Антонио Самаранча, друга России, возглавлявшего МОК на протяжении 21 года, быстро вернет нам флаг с гимном, а также снимет прочие ограничения, являются слишком смелыми. Об этом свидетельствуют его жесткие высказывания по поводу возвращения нашей страны в олимпийское движение. По сути, испанец выдвинул нам ультиматум.

У нас считали русофилом

Напомним, что Бах отказался переизбираться на новый четырехлетний срок, а значит, в 2025 году его полномочия закончатся. Сменить немца во главе олимпийского движения изъявили желание семь функционеров:

Фейсал ибн Хуссейн (Иордания)

Себастьян Коу (Великобритания)

Кирсти Ковентри (Зимбабве)

Хуан Антонио Самаранч — младший (Испания)

Йохан Элиаш (Швеция)

Давид Лаппартьен (Франция)

Моринари Ватанабэ (Япония)

Хуан Антонио Самаранч — старший руководил МОК с августа 1980 по июль 2001 года и считается одним из самых выдающихся деятелей олимпийского движения в истории. Маркиз скончался в 2010-м в возрасте 89 лет, но его дело продолжил сын, который уже в 25-летнем возрасте, в 1984-м, вошел в Совет Международной федерации современного пятиборья, а с 1996-го и до сих пор является ее первым вице-президентом. В МОК он начал работать только после ухода своего отца, став в 2001-м членом организации. В 2012-м его избрали в исполком Международного олимпийского комитета. Самаранч-младший также был членом координационной комиссии Олимпийских игр в Сочи и сохранял взвешенную позицию по поводу российского спорта. За что заслужил репутацию главного «русофила» среди нынешних кандидатов на пост главы МОК.

«Я лично знал Самаранча, был у него в гостях в Барселоне, его ведь и избирали в Москве. И за всю историю лучше президента МОК не существовало и не будет существовать. Думаю, что от отца сыну многое передалось, более достойной кандидатуры не существует. Я не последний человек в спорте, и мое личное мнение — рядом с Самаранчем все остальные кандидаты просто недостойны рассмотрения. Коу и многие другие просто ненавидят Россию», — заявил ТАСС четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.

Хуан Антонио Самаранч-младший. Фото AFP

Никакого признания с новыми территориями?

Сам Самаранч-младший в конце прошлого года заявлял о допуске россиян на Игры в Париж следующее: «Думаю, мы нашли болезненный, но справедливый баланс в ситуации с российскими и белорусскими спортсменами. Пока неизвестно, сколько из них пройдет квалификацию и чем это закончится. В поляризованном мире нам удалось соблюсти Олимпийскую хартию, но мы должны признать, что живем в реальном и очень сложном мире». Довольно расплывчато, но не слишком жестко.

Сейчас же на фоне ожиданий разрядки в случае его избрания Хуан Антонио ужесточил риторику, заявив AFP следующее: «Олимпийский комитет России по-прежнему явно и вопиющим образом нарушает Олимпийскую хартию, принимая на себя обязанности национального олимпийского комитета на определенных территориях». Напомним, что ОКР был отстранен в октябре 2023-го за включение в свой состав региональных советов Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. То есть Самаранч утверждает: если новые территории останутся в ОКР, то Россию не планируют восстанавливать в правах.

Испанец также добавил: «Хотелось бы как можно скорее пересмотреть вопрос реинтеграции ОКР. Россия не уважала олимпийское перемирие, поэтому и была отстранена. В то же время мы не принимали чью-либо сторону в этом конфликте. Однако Россия по-прежнему грубо нарушает Олимпийскую хартию. Но как только причины для отстранения исчезнут, нам придется усердно поработать, чтобы вернуть Россию». Фраза о том, что МОК не принимал в конфликте чью-то сторону, сама по себе сомнительна, как и слова испанца о том, что необходимо сохранить независимость МОК. Ведь очевидно, что уже сейчас это зависимая организация.

Понятно, что Самаранч перед выборами в нынешней обстановке вряд ли хочет прослыть русофилом, а значит, может бросаться острыми фразами для повышения своих шансов на избрание. Но при этом даже в случае победы на выборах главы МОК он также наверняка не сможет, даже если вдруг захочет, ослабить санкции по отношению к россиянам. Не поймут. Можно вспомнить, что и Томас Бах десять лет назад тоже считался другом России, а теперь в нашей стране он воспринимается совсем по-другому. В общем, если кто-то думает, что президентом МОК в лице Самаранча-младшего может стать «наш человек», то он явно ошибается.

Антон Макаров