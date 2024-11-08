Коу как будто бы выступил в защиту российских спортсменов. Но это не так!

Странное интервью главы World Athletics.

Глава Международной федерации легкой атлетики (World Athletics) и кандидат на пост главы Международного олимпийского комитета Себастьян Коу дал интервью изданию SportsIn.Biz. Среди прочего в разговоре был затронут и вопрос допуска российских и белорусских спортсменов на международные соревнования. Коу рассказал, что нужно найти способ для возвращения наших атлетов на мировую арену. Однако это не значит, что подобное произойдет в обозримом будущем.

Программное интервью

Sportsin.biz — это некрупное спортивное издание. Согласно информации на сайте, его главой является экономист из Греции, который в свое время был членом правления национального олимпийского комитета своей страны, Джордж Йеролимпос. Адрес издания на сайте не указан. В разделе о политике конфиденциальности есть лишь упоминание, что компания находится в Майами. Интервью на сайте выходят редко. В основном это не самые заметные личности в спорте. Поэтому разговор с Коу в этом плане сильно выделяется. Sportsin.biz даже сделали после отдельную статью под названием: «Три вещи, которые я узнал из интервью с Себастьяном Коу, и его намерения, если он станет главой МОК».

Интервью с президентом World Athletics — это действительно большая удача для такого издания. Слова Коу широко процитировали по всему миру, в том числе они появились и в российских новостных лентах. Однако если вчитаться в интервью, то Коу сказал много, но по сути не сказал ничего.

Разговор не выглядит живым. Он состоит из девяти вопросов и объемных ответов британца. Никаких наводящих или уточняющих вопросов нет. Кажется, что ответы Коу составлял в переписке. Это нормальная практика для печатных изданий. Вот только на выходе такое интервью получается чересчур стерильным.

Коу давал ответы без особой фактуры, стараясь угодить всем. Да, например, про трансгендеров в спорте он высказался однозначно: «Мне никогда не будет комфортно видеть биологически рожденную женщину — на трассе, в бассейне или на ринге, — соревнующуюся с биологически рожденным мужчиной». Но эту мысль он озвучивал и ранее, поэтому какой-то новости здесь нет. При этом начинал свой ответ британец с предложения-лозунга: «Я страстно верю в равенство спортивных возможностей независимо от расы, пола или социально-экономического положения».

В целом это обычное программное интервью чиновника, который идет на большой пост. Похожие ответы на поставленные вопросы дало бы большинство из нынешних кандидатов в президенты МОК.

Себастьян Коу. Фото Global Look Press

Слишком много «но»

Ответ Коу про допуск российских и белорусских спортсменов до международных легкоатлетических соревнований выглядит многообещающим. Британец начал его с очередного лозунга: «Что касается легкой атлетики, я всегда утверждал, что моя обязанность — сделать так, чтобы наш вид спорта оставался глобальным и чтобы там, где это возможно, мы оставались политически нейтральными».

Дальше идут «но». Коу говорит, что бывают моменты, когда надо занять определенную позицию, да и вообще он сам лично ничего не решает. Все обсуждается и принимается совместно со Всемирным легкоатлетическим советом. Что особо отметил чиновник — гендерно сбалансированный совет, в котором по 50 процентов женщин и мужчин.

Хотя совсем недавно Коу встречался с председателем подкомитета по вопросам спорта высших достижений и спортивной деятельности Украины Ольгой Саладухой, заверив ее, что российские и белорусские легкоатлеты не будут допущены к международным стартам даже в нейтральном статусе. Откуда у него такая уверенность, если он «не такой лидер», как он выразился в интервью, чтобы принять решение в одиночку?

Также чиновник упомянул, что именно международная федерация придумала для наших атлетов нейтральный статус, которым сейчас все пользуются. «Во время допингового скандала, раскрытого ВАДА, World Athletics нашла способ отделить чистых спортсменов от тех, кто был явно запятнан системой. Мы создали нейтральный статус спортсмена и процессы, которые теперь переняли другие». Однако сейчас, когда МОК рекомендовал всем федерациям допускать россиян и белорусов в индивидуальных видах спорта в нейтральном статусе, World Athletics была той организацией, кто этой рекомендацией не воспользовался.

Сам процесс отделения чистых от «запятнанных системой» у World Athletics не выглядел прозрачным и, главное, справедливым. До Игр в Рио была допущена только одна наша легкоатлетка — Дарья Клишина. Логика международной федерации тогда была вроде понятна: Клишина жила в США и готовилась у американского тренера, а внесоревновательный допинг-контроль проходила по линии IAAF (прежнее название федерации) и USADA, а не РУСАДА. Однако в допуске на Игры в Токио логичного не так много. Допустили не всех наших спортсменов с нейтральным статусом, а ограничили списком из десяти человек. Откуда взялось это число и почему другим чистым спортсменам, которых World Athletics отделяла от «запятнанных», не дали возможности выступить?

Главная цитата из интервью Коу, которая попала в новостные заголовки в России, звучит так: «Мы должны найти способ для спортсменов вернуться, когда это будет правильно, и у нас есть рабочая группа, которая отчитывается перед советом и изучает этот вопрос». Здесь ключевой является фраза не о намерении допустить, а «когда это будет правильно». Очевидно, что в ближайшее время никто из наших на международную арену при Коу не вернется, что бы там ни изучала рабочая группа.