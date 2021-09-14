Украина хочет провести зимнюю Олимпиаду. Реально ли это и чем грозит России?

Президент МОК Томас Бах одобрил идею проведения зимних Игр на Украине. Речь, видимо, идет о Львове и Буковеле в 2030 или 2034 году.

Во время мероприятий, посвященных 30-летию Олимпийского комитета Украины, неоднократно на самом высоком уровне озвучивалась идея проведения в этой стране зимней Олимпиады. Об этом говорил украинский президент Владимир Зеленский, его поддержал приглашенный в Киев глава МОК Томас Бах. В ближайшее время в штаб-квартиру МОК в Лозанне отправится делегация Украины — возможно, это станет первым шагом к созданию национального заявочного комитета. Если речь об Играх-2030, надо поторопиться — выборы пройдут уже в 2023 году. Другой разговор, насколько реальны все эти желания, ведь разговоры об украинской Олимпиаде ведутся с 2006 года, и с тех пор ближе она не стала.

Проблемные 230 километров

«Большая мечта — это Олимпиада в Украине. И я очень в это верю. Я уверен, что наша великая страна заслуживает стать хозяйкой Олимпийских игр, — заявил Владимир Зеленский. — В такие моменты я всегда вспоминаю слова тяжелоатлетов и моего отца — мастера спорта по тяжелой атлетике. Они говорят: пойти и попробовать что-то поднять — всегда нелегко. Легко — не попробовать и уйти. Так говорили тяжелоатлеты. Поэтому что касается Олимпийских игр — мы точно попробуем». Томас Бах, увидев «чрезвычайно впечатляющую презентацию современной спортивной инфраструктуры Украины» и «учитывая замечательные спортивные традиции страны», приветствовал данную инициативу.

Но все это пока что — слова. Реально ли воплощение подобного проекта в жизнь, и чем это грозит России? Главным природным затыком для многих организаторов зимних Олимпиад являются высокие горы. Для соревнований по скоростному спуску требуется перепад высот в 1000 метров — таких мест в освоенном человеком мире не так уж и много. Но на Украине этой проблемы нет. Под Ивано-Франковском находится горнолыжный курорт «Буковель», который спокойно закроет все потребности альпийских дисциплин. Другой разговор, что это очень далеко от Киева (650 км) и неблизко (230 км) от Львова, который выражал готовность принять «равнинные» соревнования Олимпиады. Это гарантированно потребует очень серьезных вложений в транспортную инфраструктуру.

Идея провести зимнюю Олимпиаду на Украине появилась еще в 2006 году, когда только начал раскручиваться курорт «Буковель». Это было еще при президенте Ющенко, и речь шла об Играх-2018. Затем в 2010-м идею подхватил Виктор Янукович, предложивший бороться за проведение ОИ-2022. Тогда же о своих олимпийских амбициях заявил и Львов. Но проект практически не двигался, хотя фонд «Олимпийская надежда-2022» умудрился освоить 165 миллионов гривен. Как бы то ни было, последующие политические события окончательно перечеркнули эти планы. Теперь и Владимир Зеленский решил сделать зимнюю Олимпиаду «частью будущего Украины». Сначала речь шла о совместной заявке с Белоруссией или Польшей. Но теперь, видимо, украинцы готовы справиться самостоятельно.

Сильные конкуренты

Согласно официальным данным, экономные корейцы провели Олимпиаду в Пхенчхане «всего» за 13 миллиардов долларов. Но это без инвестиций в неспортивную инфраструктуру. Украине точно надо готовить несколько миллионов на заявочную кампанию (эти затраты не вернутся даже в случае поражения на выборах) плюс не менее 20 миллиардов на строительство объектов Игр, которых в стране сейчас практически нет. Ну, если не считать курорта «Буковель» и стадиона «Арена Львов» для торжественных церемоний. Помимо этого, придется строить:

— Две или три Олимпийские деревни

— Две ледовые арены для хоккея плюс тренировочные катки

— Ледовую арену для фигурного катания и шорт-трека

— Ледовую площадку для керлинга

— Конькобежный овал

— Два трамплина для прыжков на лыжах

— Санно-бобслейную трассу

— Снежный парк для сноуборда и фристайла

— Вместительную арену с трассами для лыжных гонок и биатлона

И это в том случае, если программа Игр останется неизменной, что не факт. Для того чтобы использовать по назначению многие из этих объектов после завершения Олимпиады, потребуются дополнительные, очень серьезные расходы — некоторые организаторы просто сносят олимпийские объекты сразу после окончания стартов. Желающих тратить огромные деньги на Олимпиаду очень немного, но как раз к 2030 году собирается неплохая компания претендентов. И за свой дорогостоящий проект украинцам еще придется побороться с испанско-французским регионом Каталония, американским Солт-Лейк-Сити и японским Саппоро. Впрочем, из-за коронавирусных дел эти заявки могут не дойти до МОК или оказаться отложенными до 2034 года.

В 2012 году Украина совместно с Польшей проводила чемпионат Европы по футболу, но после событий 2014 года добровольно отказалась от ряда крупных спортивных стартов — например, были отозваны заявки на чемпионат мира по хоккею-2015 и Евробаскет-2017. При этом страна приняла чемпионат Европы-2019 по прыжкам в воду, чемпионат Европы-2020 по художественной гимнастике и некоторые другие крупные соревнования. Подана заявка на чемпионат Европы-2025 по баскетболу, а от идеи проведения совместного с Россией ЧЕ-2026 по гандболу было решено отказаться. Но это все по уровню затрат, конечно, несопоставимо с зимней Олимпиадой. С другой стороны, украинцы, безусловно, имеют право тратить свои бюджетные деньги так, как им хочется. Другой вопрос, что в стране есть проблемы с преемственностью и стабильностью власти — и эта для такого долгого проекта, как Олимпиада, даже большая головная боль, чем финансовый вопрос.

Для России проект Олимпиады на западе Украины, если он все-таки будет реализован, имеет свои минусы и плюсы. Минус — это, безусловно, внешнеполитический контекст, который навряд ли сильно смягчится даже через девять лет. Наверняка это негативно отразится и на наших участниках Игр. Большой плюс — Олимпиада пройдет в схожих с нашими климатических условиях, в понятной культурной среде и в привычном часовом поясе. Это здорово облегчит подготовку и логистику наших сборных.