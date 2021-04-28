Заплыв в будущее. РМОУ и ВФП стали партнерами

В среду при участии Олимпийского комитета России состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между Всероссийской федерацией плавания и Российским международным олимпийским университетом.

В церемонии приняли участие глава ОКР Станислав Поздняков, руководитель ВФП Владимир Сальников и ректор РМОУ Лев Белоусов. Они тепло пообщались еще до подписания меморандума, обсудив актуальные вопросы. А Белоусов с улыбкой заметил, что впервые в жизни оказался за одним столом сразу с двумя четырехкратными олимпийскими чемпионами.

Все логично

ОКР и РМОУ давно являются надежными партнерами, комитет поддерживает теплые отношения с уникальным для России вузом, не так давно отметившим 10-летие.

— Подписание такого документа между одной из ведущих российских спортивных федераций и образовательным учреждением международного уровня — очень важное событие, — отметил глава ОКР Станислав Поздняков. — В первую очередь речь идет о подготовке специалистов по спортивному управлению из числа спортсменов и тренеров на базе РМОУ. Опыт, накопленный университетом, показывает, что такие люди востребованы и положительно оцениваются в том числе международными спортивными организациями. Поэтому сотрудничество между ВФП и РМОУ выглядит очень логично. Только совместив все наши возможности, мы можем добиться прогресса каждый в своей деятельности — спортивной, образовательной, пропаганде олимпийских ценностей. И это не фигура речи, а реальность.

Согласно меморандуму, федерация и университет будут обмениваться экспертами, информацией и опытом, приглашать друг друга к участию в конференциях, семинарах, конгрессах и образовательных программах. Кроме того, слушатели РМОУ смогут проходить практику в ВФП, ее региональных структурах и на различных турнирах по плаванию, а представители федерации будут приглашаться для проведения учебных программ в вузе. Также университет будет принимать участие в социализации пловцов, завершивших карьеру, и содействовать в реализации федеральной программы «Плавание для всех».

— Считаю, что мы все делаем общее дело, хотим развивать наш спорт и чтобы каждая ступень этого развития была на самом высоком уровне, — подчеркнул Сальников. — Поэтому мы заинтересованы в совместной работе с РМОУ. Ранее мы уже организовывали курсы повышения квалификации для наших специалистов, и спрос был очень большой. С радостью узнал, что у университета есть программа по социализации завершающих карьеру спортсменов. Думаю, здесь мы тоже можем выступить единым фронтом и обеспечить нашим ребятам интересное будущее.

28 апреля . Москва. Торжественная церемония подписания Меморандума о сотрудничестве между Всероссийской федерацией плавания и Российским международным олимпийским университетом при поддержке ОКР. Лев Белоусов, Станислав Поздняков и Владимир Сальников. Фото Наталья Пахаленко/ОКР

Социализация и антидопинг

Действительно, вопросы адаптации к обычной жизни спортсменов, завершающих карьеру, сейчас крайне актуальны. Международный олимпийский комитет развернул целую глобальную программу Athlete 365, посвященную этому. А Белоусов, по его словам, недавно вернулся из Белоруссии, где состоялся целый форум по обсуждению этих проблем.

— По образовательным программам ОКР подготовлено уже более пяти тысяч человек, и сотрудничество приобретает все более конкретные и детализированные формы, — подчеркнул ректор университета. — С поиском места в жизни после завершения карьеры сталкивается каждый атлет, и для нас это одно из ключевых направлений деятельности. У нас есть все, чтобы помочь человеку, говоря образно, сделать шаг с пьедестала в обычную жизнь. У ребят, которые завершают выступления, накоплен бесценный опыт, они дошли от нуля до мировых высот — и это в данном случае их конкурентное преимущество.

Еще одним направлением совместной работы РМОУ, ОКР и ВФП станет подготовка специалистов по антидопинговой работе. По словам Белоусова, сейчас этому в вузе уделяют особое внимание.

— Отмечу, что РМОУ очень чутко относится к текущей повестке дня, — заметил Поздняков. — Если помните, на президентском совете по спорту я в своем выступлении отмечал, что работу в антидопинговой сфере нужно усиливать. Прошло совсем немного времени, и уже полностью организован курс по этой теме, привлечены специалисты всех национальных федераций. И на выходе мы получаем готовых антидопинговых координаторов. А ОКР помогает им с трудоустройством — то есть все мы работаем сообща. Получается, от слов до дела в данном случае буквально один шаг.

Кстати, как рассказал собравшимся Сальников, одним из слушателей РМОУ по антидопинговой программе является двукратный олимпийский чемпион Денис Панкратов. Для победителя Игр-1996 это будет новая сфера применения богатого спортивного опыта.