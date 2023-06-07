Гарантирует ли отказ от спортивного гражданства России попадание в зарубежные сборные?

О чем стоит помнить российским атлетам, решившимся на смену спортивного гражданства.

«СЭ» продолжает цикл публикаций, подготовленных Натальей Голубковой, политологом, кандидатом политических наук, автором исследований по проблемам суверенитета, экспертом по международным отношениям и национальной безопасности.

Чем отчетливее россияне приходят к пониманию того, что Олимпийские игры в Париже 2024 года пройдут без наших спортсменов, тем острее становятся дискуссии на тему допустимости смены спортивного гражданства. Многие сторонники смены перехода под другой флаг убеждены, что это решение является единственным относительно гарантированным способом попасть на Олимпийские игры и вообще на международные турниры. Так ли это?

Любой спортсмен-перебежчик в глазах аудитории останется русским спортсменом

Первое, что стоит отметить, — отказ от спортивного гражданства России в нынешних условиях (я подчеркну — в нынешних условиях) не гарантирует полноценного вхождения российских атлетов в зарубежные сборные, но гарантирует однозначный вылет из спортивной сферы России с потерей спонсоров и негласным баном на дальнейшее выступление на телевидении и в коммерческих шоу.

Почему я говорю о том, что вхождение в иностранную сборную не гарантировано? Нужно понимать стратегию наших геополитических оппонентов. А их планы, часть которых, к слову, находится в свободном доступе и может быть изучена, достаточно понятны: лишить Россию статуса спортивной супердержавы и весомого инструмента «мягкой силы», которым являются спортивные успехи.

Почему наши геополитические оппоненты против выступления России под нейтральным флагом? Потому что он все равно приносит баллы нашей стране и ее спортивной отрасли в глазах мирового сообщества. Все понимают, глядя на спортсмена, покорившего мир, кто его подготовил, чья это школа. Достаточно изучить зарубежные публикации после трех последних Олимпийских игр, пролистать комментарии под видео с выступлениями россиян: «Что творят эти русские!», «Почему русские так сильны в этих видах спорта?», «Русская школа держится в топе» и т. д.

Фото Global Look Press

Любой российский спортсмен — лицо и результат подготовки российской спортивной отрасли. Российский атлет — это продукт нашей школы. И западная, достаточно прагматичная, аудитория воспринимает это именно так, даже если российскому обывателю такой подход не близок.

Так зачем же в условиях, когда коллективный Запад наконец почти дошел до цели вытеснения нашей страны из мирового спорта, ему принимать к себе наших спортсменов, вкладывать в них деньги, о которых мы поговорим отдельно, и возводить россиян на пьедестал? Чтобы снова читать комментарии о том, что русский спортсмен прекрасен? О том, что русская школа вызывает восхищение? Любой спортсмен-перебежчик в глазах аудитории останется русским спортсменом, журналисты будут задавать ему такие вопросы: отличается ли подготовка в России и в стране N, которую вы теперь представляете? Как в России отнеслись к вашему переходу? Почему вы выбрали именно эту страну для смены российского гражданства? Список этих вопросов очевиден не только нам, но и потенциально принимающим федерациям, НОК, министерствам спорта. Крупным федерациям наших злейших оппонентов это точно не нужно.

Маленькие страны с дефицитом медалей могут согласиться на представителя российской подготовки, но в больших федерациях стран, желающих вычеркнуть Россию из мирового спорта, не нужны конкуренты выращенным у себя спортсменам. Теперь особенно. И пример известных фигуристов, которые не попали в американскую сборную, несмотря на старания, это только подтверждает.

Ведущие спортивные страны Запада не только сами не возьмут российских атлетов, но и будут препятствовать тому, чтобы они выступали за восточноевропейские государства. Федерации европейских государств, испытывающие медальный дефицит, могли бы в других условиях массово принимать россиян. Однако теперь они будут находиться под давлением. Кроме того, готова и формальная причина: мы уважаем чувства украинцев, наши спортсмены и болельщики против.

Здесь стоит вспомнить журналиста Марину Овсянникову, которую уволили из немецкого издания Die Welt в результате требований украинских активистов, в защиту которых она ранее высказывалась. А украинцы действительно против любых русских, ведь их не удовлетворили даже критерии допуска наших атлетов, предложенные МОК, которые вряд ли кто-то назовет мягкими. Даже отреченцы, откровенно осудившие Россию, не удовлетворяют Запад. Показательны слова президента Олимпийского комитета Финляндии Яна Вапаавуори: «Я по-прежнему верю, что российские и белорусские спортсмены не будут допущены на Олимпиаду в Париже. С другой стороны, есть явные признаки того, что РФ сама не захочет участвовать, потому что условия очень жесткие».

Это иллюзия, что наших спортсменов ждут в западных федерациях.

Фото Global Look Press

Геополитические партнеры России не статут принимать к себе наших спортсменов

Геополитические партнеры России также не станут принимать перебежчиков в нынешних условиях, дабы не ссориться с Москвой. Все понимают, как в нашей стране относятся к спорту, все знают, сколько усилий мы предпринимали, чтобы вернуться, все понимают, как посмотрят у нас на людей, сменивших спортивное гражданство. Поэтому значительная совокупность стран вежливо, но четко поставит блок инициативам россиян по присоединению к их сборным.

А если говорить о Китае, то он в целом не заинтересован в штучных продуктах, КНР ко всему и всегда подходит системно, здесь нужен не результат чужой подготовки, а сама система этой подготовки, чтобы в соответствии с этой системой готовить своих чемпионов, ставить победы на поток. Поэтому Китай скорее предпочтет забрать к себе тренеров, а не атлетов. Но еще раз повторюсь, даже тренеров не в текущих условиях.

Наконец, многие восточные страны понимают высокую вероятность раскола олимпийского движения, поэтому осложнять отношения с Россией в этой сфере никто не будет.

Не все решают спортивные федерации

Даже если часть спортивных федераций примет в свои ряды российских спортсменов, то это не обезопасит последних от действий властей государств, проводящих на своих территориях международные старты. Ввиду ослабления МОК наблюдается повышение роли оргкомитетов крупных международных соревнований. Однако даже такие меры, как лишение Европейских игр статуса личного чемпионата Европы по фехтованию, то есть статуса отборочного старта, на деле не приведет к ощутимому послаблению в отношении россиян со стороны принимающих стран.

Более того, нужно понимать силу ведомств, выдающих визы и отвечающих за въезд иностранцев на территорию страны. Задолго до начала СВО российские федерации, а также федерации Китая систематически сталкивались со сложностями в получении виз для участия в соревнованиях на территории США. Неужели кто-то думает, что если в спокойное время эта технология столь открыто использовалась, то в период, когда есть удобная причина отказывать во въезде конкурентам, американцы ею пренебрегут? Да и не только американцы, еще немцы, поляки... Напомню, что глава МВД ФРГ Нэнси Фезер пригрозила отказом в выдаче виз российским спортсменам, даже если их допустили к соревнованиям.

О том, что хороших и удобных русских на Западе нет, хорошо свидетельствует пример российской теннисистки Виталии Дьяченко, которую не пустили в самолет польских авиалиний. Хотя речь идет о девушке, апеллировавшей к украинскому происхождению своего отца и имеющей рекомендательные письма WTA, ITF. Не помогло.

Сколько впредь де-юре допущенных к соревнованиям бывших российских спортсменов де-факто на них не попадут? Думаю, что много.

Подготовка в зарубежных федерациях может быть неприятным открытием для бывших членов сборной России, которые находились на полном обеспечении государства и спонсоров, имели все — от спортивных баз в круглосуточном доступе до улучшенного питания, бань и штатных массажистов. Вместе с переходом в зарубежную сборную аннулируются и многие персональные спонсорские контракты. А зарубежные компании вряд ли будут заключать контракты с россиянами. Даже после олимпийских побед в новых сборных, если они каким-то чудом все-таки случатся.

За рубежом спортсменам понадобится не только поиск средств на оплату каждого часа занятий в зале или на воде, а также работы тренеров, но и поиск средств на выезды. Не везде, безусловно. Но многие вопросы придется решать самостоятельно. Уровень организованности выездов российских сборных на зарубежные соревнования отмечается как очень высокий даже зарубежными федерациями и национальными олимпийскими федерациями. Например, мало где есть юристы, готовые водить атлетов за ручку мимо каждого возможного камня преткновения. Это стоит понимать.

Фото Global Look Press

Фокус западных спецслужб и объекты для манипуляций

Наконец, отсутствие защиты и поддержки делает российских атлетов, сменивших гражданство, потенциальными жертвами манипуляций и разменной монетой. Подсыпать им допинг в новой федерации, выдав это за прижившуюся практику в прошлой сборной, чтобы актуализировать новый виток допинговых скандалов с участием России? Заставить спортсмена под давлением признать, что это якобы действительно было принято в российских командах? Такие варианты исключать не стоит. Следствием станут не только разбитые мечты о новых победах, но и аннулированные заслуги прошлого.

Другими словами, в лице спортсменов, отказавшихся от спортивного гражданства России, западные страны получают бесправных ребят, которых можно использовать как инструмент в любом направлении. А после безжалостно списывать. Западные страны не возятся с отработанным материалом. Кто-нибудь видел Родченкова?

Я уже отмечала и повторю еще раз: сфера спорта — это сфера плотной работы западных спецслужб. Рекомендую спортсменам не питать иллюзий о том, что возможно вступить с ними в контакт и выйти победителем. В лучшем случае многих из них сделают новыми антироссийскими спикерами, от которых будут ждать только осуждения России. Наша публика еще не забыла эмоциональное интервью Чулпан Хаматовой, которая возмущалась тем, что переезжала в Прибалтику, чтобы работать, но ее творчество теперь мало кому интересно, каждый журналист требует постоянного осуждения России, которое ей изрядно надоело. Эта же участь ждет многих из тех, кто согласится подписать бумаги с осуждением своей Родины.