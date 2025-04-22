«Это выглядит нелогично. И совсем несправедливо». Сын Эрдогана призвал вернуть Россию на Олимпийские игры

А еще признался в любви к русской кухне.

Сын президента Турции Реджепа Эрдогана Билал призвал вернуть Россию в мировой спорт. Об этом он заявил журналистам в Санкт-Петербурге во время посещения VII Международного форума этноспорта.

Что сказал о возвращении России в мировой спорт

Билал дал интервью ТАСС, в котором заявил о несправедливости отстранения российских атлетов от мировых соревнований. По его словам, спорт призван преодолевать границы и служить миру, однако в такой ситуации он лишь еще сильнее усиливает конфронтацию. Турок призвал вернуть Россию на международную арену и Олимпийские игры — причем с флагом и гимном.

«Недопуск спортсменов к международным состязаниям по политическим мотивам не способствует укреплению мира и взаимопонимания. Эти люди не имеют никакого отношения к политическим причинам, по которым их отстраняют от участия в соревнованиях. Кроме того, нет четких правил, по которым можно их исключать. Вдруг мы видим, как российских атлетов не допускают, а, например, израильские команды и атлеты участвуют повсюду. Это выглядит нелогично. И совсем несправедливо. Политика и спорт — это разные вещи», — отметил Эрдоган-младший.

Нашел общее между президентами России и Турции

Также, по мнению Билала, спорт сыграл важную роль в становлении президентов России и Турции — Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. По его словам, странам повезло, что их лидеры являются выходцами из такой среды — это настоящее преимущество.

«Они оба атлеты, и именно поэтому они являются лидерами международного спортивного движения: они поддерживают его в своих странах, способствуют институционализации и инвестируют в инфраструктуру, особенно в направление работы с молодежью, чтобы привлечь новое поколение заниматься физическими нагрузками на базовом уровне и более масштабно.

Поэтому, я считаю, это большая удача как для Турции, так и для России, что их президенты — люди со спортивным прошлым. Это дает нам преимущество. Оба руководителя также активно поддерживают традиционные виды. Обе страны, на мой взгляд, придают большое значение сохранению своего наследия, идентичности и культуры», — сказал Билал.

Министр спорта Михаил Дегтярев. Фото Известия

Что он делал в России?

19 апреля в Санкт- Петербурге стартовал VII Международный форум этноспорта, где присутствовал и Эрдоган-младший — он возглавляет Всемирную конфедерацию по данным видам. Мероприятие собрало участников из 75 стран, а с речью на нем выступил и глава ОКР Михаил Дегтярев, отметивший необходимость налаживания международных отношений. Билал же заявил о важности этноспорта как культурного наследия всего человечества.

«Данный форум, который с каждым годом обогащается участием высокопоставленных лиц, представителей федераций, ученых и атлетов из разных стран, является не только площадкой для встречи, но воплощением воли к защите общего наследия человечества. Я хотел бы выразить свою радость тем, что Россия выступает в качестве активного партнера этого традиционного движения», — отметил турок.

Эрдоган-младший также признался, что не в первый раз посетил нашу страну. Он был во многих городах — ездил даже в Якутск, где среднегодовая температура находится ниже нуля градусов. Особенно сын президента Турции отметил разнообразие русской кухни.

«Мне она очень нравится. Кроме того, в России живет много тюркских народов, и их кулинарные традиции тоже вошли в русскую кухню, она во многом нам близка и знакома», — добавил Билал.