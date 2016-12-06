16:22 6 декабря | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Владислав Третьяк: "ИИХФ найдет деньги для участия игроков НХЛ в Олимпиаде-2018"

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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк после проведения расширенного совета ИИХФ в Цюрихе подчеркнул, что организация найдет деньги на оплату страховки игроков НХЛ для участия в Олимпиаде-2018. По его словам, помочь в этом Международной федерации хоккея могут национальные олимпийские комитеты.

Ранее НХЛ отказалась оплачивать страховки и транспортные расходы игроков, после чего их участие в ОИ-2018 оказалось под вопросом. Окончательное решение по этой ситуации должно быть принято в январе 2017 года.

- Сегодня обсуждался вопрос, где мы можем их взять, - приводит ТАСС слова Третьяка. - Не хотелось бы сейчас что-то раскрывать, но мы найдем деньги. Думаю, национальные олимпийские комитеты нам помогут, поскольку хоккей на Олимпиаде без таких звезд потеряет в красочности.

Есть варианты, когда национальные олимпийские комитеты будут платить определенную сумму страховки за каждого хоккеиста. Согласились Россия, Чехия, Канада, США, а шведы и финны еще не дали добро.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3846212

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