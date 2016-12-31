В НХЛ не видят причин отпускать игроков на Олимпиаду 2018 года

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли отметил, что не видит ни одной причины, по которой игроки лиги должны участвовать в Олимпийских играх 2018 года.

Отметим, что Международная федерация хоккея (IIHF) и Международный олимпийский комитет (МОК) ведут переговоры с НХЛ и профсоюзом игроков. НХЛ должен дать ответ по данному вопросу до 15 января.

– Мы считаем, что должна быть серьезная причина, чтобы игроки НХЛ участвовали в Олимпиаде. На данный момент мы эту причину не видим. Прогресса в этом вопросе пока нет, – цитирует Дэйли Associated Press.