04:28 31 декабря 2016 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

В НХЛ не видят причин отпускать игроков на Олимпиаду 2018 года

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Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли отметил, что не видит ни одной причины, по которой игроки лиги должны участвовать в Олимпийских играх 2018 года.

Отметим, что Международная федерация хоккея (IIHF) и Международный олимпийский комитет (МОК) ведут переговоры с НХЛ и профсоюзом игроков. НХЛ должен дать ответ по данному вопросу до 15 января.

– Мы считаем, что должна быть серьезная причина, чтобы игроки НХЛ участвовали в Олимпиаде. На данный момент мы эту причину не видим. Прогресса в этом вопросе пока нет, – цитирует Дэйли Associated Press.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Тропическая гемангиома Мовсисяна

обама слил корею лол)))

12:10 31 декабря 2016

Весёлый©

Уот так уот.

12:01 31 декабря 2016

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