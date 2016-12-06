17:56 6 декабря | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Размер хоккейной площадки на Олимпиаде-2018 будет сокращен

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Президент ФХР Владислав Третьяк сообщил, что ИИХФ на заседании совета в Цюрихе приняла решение о небольшом сокращении размеров площадки на Олимпийских играх в Пхенчхане. Связано это с особенностями постройки основной арены, на которой состоятся матчи турнира. По правилам ИИХФ игры проводятся на площадке размером 60 метров в длину и 26-30 метров в ширину. 

- Уже обсуждались кое-какие вопросы по организации турнира, - приводит ТАСС слова Третьяка. - Есть проблемы по размеру коробки, которая будет чуть-чуть меньше. Это потому, что там так построен стадион, что сама коробка стоит не на льду. Естественно, размер будет немножко сокращен, но не намного.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3846760

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