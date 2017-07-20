Президент АХЛ подтвердил участие игроков лиги в Олимпиаде-2018

Президент АХЛ Дэвид Эндрюс через представителя подтвердил, что игроки, имеющие контракты в лиге, смогут выступить на Олимпиаде-2018, информирует Yahoo Sports.

Отмечается, что 30 клубов АХЛ получили соответствующие уведомления. В них говорится о том, что игроки, у которых нет контрактов с клубами НХЛ, могут быть арендованы на срок с 5 по 26 февраля 2018 года.

Напомним, что олимпийский турнир пройдет с 9 по 25 февраля. В АХЛ не предусмотрена пауза на Игры-2018.

В апреле НХЛ отказалась от участия в Олимпиаде в Пхенчхане. В июне лига опубликовала календарь на сезон-2017/18, который также не предусматривает паузы на турнир.