Артемий Панарин: "Сборная России на Олимпиаде должна быть единым кулаком. Как мы на чемпионате мира"

Нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин в интервью "СЭ" отметил, что сборная России на Олимпиаде-2018 должна показать такой же хоккей, как на чемпионате мира-2017. Форвард играл на турнире в Кельне, где россияне проиграли в полуфинале Канаде, но не сможет поехать в Пхенчхан из-за запрета НХЛ.

- Для большинства российских болельщиков вы интересны прежде всего как игрок сборной. Может так получиться, что за национальную команду в следующем сезоне сыграть и не придется. Что можете пожелать ребятам, которые поедут на Олимпиаду?

- Удачи. Чтобы были единым кулаком. Как мы на чемпионате мира. После него многие болельщики подходили ко мне и говорили, что уступить в полуфинале было не так обидно, - настолько хорошо выступала наша команда. Хотя, именно нам самим при таком хоккее канадцам было проигрывать обиднее вдвойне. Но это уже все в прошлом. (Марат САФИН)

Полное интервью Артемия Панарина