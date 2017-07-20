Андрей Николишин: "Допуск игроков АХЛ к Олимпиаде поможет лишь Канаде и США"

Бывший игрок ряда клубов НХЛ Андрей Николишин выразил мнение, что решение АХЛ отпустить хоккеистов на Игры не поможет сборной России. Ранее стало известно, что хоккеисты АХЛ, не имеющие контракта с НХЛ, смогут поехать на Олимпиаду в Пхенчхане.

- У нас нет игроков с односторонними контрактами в АХЛ. Это решение главным образом поможет сборным США и Канады, учитывая, что у них не так много хоккеистов в Европе, - цитирует ТАСС Николишина. - С приходом игроков АХЛ у тренеров и генеральных менеджеров этих сборных будет больше возможности выбирать состав на Олимпиаду.

В составе клубов АХЛ выступает ряд российских хоккеистов, среди которых Евгений Свечников ("Гранд-Рапидс"), Владислав Каменев ("Милуоки"), Валентин Зыков ("Шарлотт").

Напомним, что олимпийский турнир пройдет с 9 по 25 февраля. В АХЛ не предусмотрена пауза на Игры-2018.

В апреле НХЛ отказалась от участия в Олимпиаде в Пхенчхане. В июне лига опубликовала календарь на сезон-2017/18, который также не предусматривает паузы на турнир.