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5 февраля 2018, 21:10

Сергей Андронов - о соперниках в борьбе за золото Олимпиады: "Все хотят выиграть. Просто так никто бы не поехал"

Евгений Белоусов
Корреспондент
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Форвард сборной России Сергей Андронов признался, что пока ничего не знает о Корее, где пройдет Олимпиада-2018. В понедельник, 5 февраля, команда Олега Знарка вылетела на Игры.

 
Воскресенье. Москва. Россия - &quot;Спартак&quot; - 2:1. Уже скоро Илья КОВАЛЬЧУК (№ 71) и Павел ДАЦЮК попробуют с пятой попытки выиграть золото Олимпиады. Дацюк - Ковальчук. Величайшая связка в истории российского хоккея

- Что знаете о Корее?

- Пока ничего. Знаю, что далеко, больше ничего (смеется).

- Оцените последний этап подготовки в России.

- Все идет хорошо - рабочий процесс. Готовимся, время есть еще.

- Доносили до вас информацию о других командах, которые тоже хотят выиграть Олимпиаду?

- Там все хотят. Просто так никто бы не поехал. Более контретно будем разбираться на месте, готовиться.

- Сообщили, что сборная везет в Корею много груза, в том числе несколько ящиков пряников. Кто их больше всего любит в команде?

- Каприз, может быть. Не знаю, если честно. Для меня это большая новость. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Напомним, Олимпийские игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Россияне на групповом этапе хоккейного турнира сыграют со Словакией (14 февраля), Словенией (16 февраля) и США (17 февраля).

Кирилл Капризов
Сергей Андронов
Олимпиада
Сборная России по хоккею
Олег Знарок
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