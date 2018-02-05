Сергей Андронов - о соперниках в борьбе за золото Олимпиады: "Все хотят выиграть. Просто так никто бы не поехал"

Форвард сборной России Сергей Андронов признался, что пока ничего не знает о Корее, где пройдет Олимпиада-2018. В понедельник, 5 февраля, команда Олега Знарка вылетела на Игры.

- Что знаете о Корее?

- Пока ничего. Знаю, что далеко, больше ничего (смеется).

- Оцените последний этап подготовки в России.

- Все идет хорошо - рабочий процесс. Готовимся, время есть еще.

- Доносили до вас информацию о других командах, которые тоже хотят выиграть Олимпиаду?

- Там все хотят. Просто так никто бы не поехал. Более контретно будем разбираться на месте, готовиться.

- Сообщили, что сборная везет в Корею много груза, в том числе несколько ящиков пряников. Кто их больше всего любит в команде?

- Каприз, может быть. Не знаю, если честно. Для меня это большая новость. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Напомним, Олимпийские игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Россияне на групповом этапе хоккейного турнира сыграют со Словакией (14 февраля), Словенией (16 февраля) и США (17 февраля).