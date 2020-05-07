Канал «Матч ТВ» в субботу, 9 мая, покажет повтор финала олимпийского хоккейного турнира Игр-2018 Россия — Германия. Начало трансляции — в 13.00 по московскому времени.

Изначально планировалось показать золотой для России финал утром 9 мая в 6.30. Однако сегодня сетка вещания была изменена.

Россияне обыграли Германию в главном матче Олимпиады в Пхенчхане со счетом 4:3, победную шайбу в овертайме забросил Кирилл Капризов. При этом в концовке основного времени от поражения команду спас гол Никиты Гусева в меньшинстве.

На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане из-за отстранения Олимпийского комитета России после допингового расследования ВАДА и МОК сборная выступала без национальных символов — флага и гимна, а команда называлась как сборная олимпийских атлетов из России (ОАР).