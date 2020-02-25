2 года назад российские хоккеисты обыграли Германию и взяли олимпийское золото

2 года назад российские хоккеисты обыграли Германию (4:3 ОТ) на Олимпийских играх в Пхенчхане. Сборная России завоевала олимпийское золото впервые с 1992 года.

Тем не менее МОК не признал победу сборной России, так как выступала сборная Олимпийских спортсменов из России без национального флага, поэтому формально атлеты из сборной России ни разу не завоевывала олимпийское золото.