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Допинг

19 февраля 2018, 17:34

Крушельницкого в допинговом деле будут защищать швейцарские адвокаты

Никита Коновалов
Корреспондент
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Адвокаты швейцарской компании Schellenberg Wittmer Ltd будут осуществлять юридическую поддержку российского керлингиста Александра Крушельницкого, сообщает ТАСС со ссылкой на первого вице-президента Федерации керлинга России (ФКР) Андрея Созина. Ранее "СЭ" стало известно, что проба "А"" Крушельницкого, взятая на Олимпиаде-2018, дала положительный результат на мельдоний. Проба "Б" была вскрыта сегодня, результаты станут известны в ближайшее время.

- Швейцарские адвокаты, работавшие с российскими спортсменами до Игр, с удовольствием согласились нам помочь. Они уже получили доверенность на ведение дел, - цитирует ТАСС Созина. 

Инсайд"СЭ": В деле Крушельницкого возможна диверсия //
Что будет дальше с Крушельницким и Россией на Олимпиаде //
МОК не будет вести расследование о мельдонии в керлинге //
Мельдоний Крушельницкого: политика или ошибка? //
"Допинг для русских – это привычка". Соцсети – о мельдонии Крушельницкого //
Inside the Games: проба "Б" Крушельницкого дала положительный результат на мельдоний
 

Источник: http://tass.ru/sport/4972526
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