Россию вернули в еще один олимпийский вид спорта. Пятиборье — девятая доступная дисциплина

Теоретически мы уже можем выиграть на Олимпиаде 100 медалей.

В четверг днем на сайте Международного союза современного пятиборья (UIPM) появилось следующее сообщение:

— UIPM поддерживает механизм возвращения «независимых нейтральных спортсменов» с паспортами России и Белоруссии, чтобы позволить спортсменам всех национальностей соревноваться вместе в нашем виде спорта в соответствии с Олимпийской хартией и принципом недискриминации. Мы твердо убеждены в том, что спорт должен быть политически нейтральным и сейчас более чем когда-либо должен служить средством достижения мира и символом солидарности между спортсменами. UIPM будет работать над разработкой необходимых процессов независимой проверки, чтобы облегчить возвращение этих спортсменов, в консультации с МОК и Ассоциацией международных федераций Летних олимпийских игр (ASOIF), — говорится в релизе.

Что повлечет данное заявление?

Что это значит

Теперь, как утверждает организация, она «создаст независимую комиссию для рассмотрения возможности принятия спортсменов на основе критериев, которые будут установлены исполкомом [федерации] в сотрудничестве с МОК, а также сроков в соответствии с календарем спортивных соревнований UIPM». Одновременно союз сделал реверанс украинским спортсменам, пообещав делать больше для их подготовки к соревнованиям.

Любопытно, что еще несколько дней назад в федерации не было такого однозначного мнения по России. В ответе на запрос «СЭ» от 15 апреля пресс-служба союза написала следующее:

— Международный союз современного пятиборья (UIPM) принял к сведению последнее заявление МОК от 28 марта и его рекомендации касательно участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях в нейтральном статусе. UIPM внимательно рассмотрит рекомендации в контексте нашего спорта. Поскольку процесс продолжается, изменений в нынешних защитных мерах UIPM не будет, — гласило письмо, и никаких определенных перспектив из него не следовало.

Федерация современного пятиборья России

У современного пятиборья много проблем

Однако прошла неделя — и пятиборцы все же решились вернуть Россию. Не в последнюю очередь подобная неопределенность может свидетельствовать о разноголосице в самой федерации. Во-первых, виду спорта, который придумал сам Пьер де Кубертен, грозит исключение из олимпийской программы начиная с 2028 года. Во-вторых, внутри самого союза создана сильная оппозиция его руководству. Не все поняли инициативу о замене конного спорта на полосу препятствий, не все понимают, как пятиборцам удержаться на Олимпиаде под прессингом новых видов спорта. Давление брейк-данса, скалолазания, бега на роликах и других видов, которые осели на Всемирных играх, усиливается.

Организация Pentathlon United, оппонирующая федерации, утверждает, что провела опрос среди тренеров и спортсменов, и 87 процентов недовольны нововведениями. Возможно, в UIPM решили, что сейчас не время для препирательств, и лучше пойти в русле политики МОК.

Остается только гадать, как встретят пятиборцы новую инициативу о России. Не исключено, что и здесь, как в фехтовании, тоже появятся недовольные. В конце концов, в этом виде спорта традиционно очень много военнослужащих.

Федерация современного пятиборья России

Белые пятна постепенно закрываются

Пятиборье — уже девятый вид спорта, готовый принять Россию на международные соревнования. Россию не отстраняли в теннисе и велоспорте, за возвращение выступали федерации дзюдо, фехтования, борьбы, настольного тенниса, тхэквондо, скейтбординга. Однако не везде процесс происходит гладко — в фехтовании Германия и Польша уже отказались проводить этапы Кубка мира из-за допуска россиян. В настольном теннисе федерация организовала рабочую группу, которая будет проверять нейтральность россиян. Но непонятно, как долго это продлится.

По подсчетам «СЭ», на данный момент россиянам открыт доступ к 104 из 329 разыгрываемых комплектов медалей на Олимпиаде в Париже. Правда, не совсем понятно, будут ли нас допускать к командным видам в фехтовании или настольном теннисе. Очевидно и то, что далеко не во всех видах у России есть шансы на медали. Тем не менее рубеж в треть комплектов уже близко, и это приятная новость на фоне различного негатива.

Большинство федераций продолжают обсуждать санкции — среди них гимнастика, легкая атлетика, парусный спорт, лыжные виды, тяжелая атлетика, академическая гребля, стрельба из лука. Буквально сегодня от последней федерации пришло письмо «СЭ», в нем говорится размыто: «Ситуация будет обсуждаться на заседании исполнительного комитета в ближайшем будущем, и мы выпустим заявление». Такова позиция многих федераций на данный момент. Скорее всего, большинство прибегнет к механизму рабочих групп, в которых можно либо заболтать вопрос, либо ограничиться символическими возвращениями.

Однако очевидно, что далеко не во всех случаях ситуация разрешится положительно. Так, в четверг стало известно о включении в состав членов Федерации тяжелой атлетики России Херсонской области. Есть подозрения, что это не вызовет восторга в IWF. То же самое касается заявлений, которые делают некоторые из руководителей федерации. Некоторые из них сравнивают выступление в нейтральном статусе с «предательством». Навряд ли это ускоряет процесс снятия санкций.

Есть блок федераций, которые не настроены возвращать россиян даже после рекомендаций МОК (во всяком случае в обозримом будущем) — конный спорт, биатлон, санный спорт, а также два ключевых вида спорта — футбол и хоккей. Однако все равно здорово, что лед трогается и трескается. В ближайшие недели мы можем расширить свое представительство еще на несколько видов спорта. Но тут надо оговориться — решение по участию в Играх в Париже будет принимать исключительно МОК на основе своей политики — роль федераций будет по-прежнему велика, но не станет решающей.