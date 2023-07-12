Россия может отбить у МОК право участвовать в 40 дисциплинах на Олимпиаде. И вот почему

Как решение допустить наши двойки гребцов до чемпионатов мира может поменять акцент в критериях МОК.

Все еще модный в наши дни Харуки Мураками как-то написал: «Время проходит, вот в чем беда. Прошлое растет, а будущее сокращается. Все меньше шансов что-нибудь сделать — и все обиднее за то, чего не успел». Эта душная цитата с уровнем философии средней школы, тем не менее, неплохо описывает ситуацию с отбором российских спортсменов на Олимпиаду в Париже.

До Игр остается 380 дней, и стремительно сокращаются шансы что-нибудь сделать с тем, чтобы россияне там оказались. Причем решения нет как со стороны МОК, так и России. Четко объяснить, как относимся к нейтральному статусу, мы пока не можем. Внятно объяснить, что такое нейтральный статус, не могут и в МОК.

Но при всем уважении к играм БРИКС, ШОС (можно подставить любые другие буквы кириллического алфавита) Олимпиада пока остается главным мировым спортивным соревнованием, на которое будут стремиться все. На родину Мураками олимпийскую сборную России в 2021 году пустили. Сейчас ситуация куда сложнее.

Гребной прецедент

При обсуждениях условий МОК часто упирают на главное — отношение к СВО либо принадлежность к силовым структурам. Однако есть и другое, не менее важное, — запрет команд России и Белоруссии. Что это такое, тоже конкретно не объяснили. Причем, судя по действиям федераций, определиться им с тем, что такое команды, тоже трудно. Так, Международная федерация гребли перед летними чемпионатами мира в разных возрастах допустила наши двойки, но не четверки и восьмерки. По какому принципу — сказать сложно. Волюнтаристскому.

«СЭ» нашел как минимум несколько десятков дисциплин, в которых участие России зависит от трактовки слова «команда». И за это положение, может быть, как раз стоит побороться нашим спортивным властям — оно никак не затрагивает ключевые политические разногласия. Это если мы собираемся ехать на Олимпиаду, конечно.

Варвара Баранова и Кира Степанова. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Почему у России есть шансы?

Прежде всего — настроим понятийный аппарат и поймем, что мы обсуждаем. С конца февраля 2022 года международные федерации начали отстранять россиян от любых международных соревнований, свои рекомендации выпустил и МОК. Спустя год МОК выступил с новыми рекомендациями, в которых предложил международным федерациям допустить россиян, но с оговорками. Среди прочих политических была следующая — цитируем слово в слово: «Команды спортсменов с российским или белорусским паспортом не могут рассматриваться [для участия в соревнованиях]».

Очень важно — эти рекомендации не относились к Олимпийским играм. Как ни парадоксально, рекомендации МОК посвящены всему, кроме главных стартов четырехлетия. Чемпионатам и Кубкам мира, и в том числе, к сожалению, олимпийскому отбору. Но политического решения будет достаточно, чтобы дать россиянам приехать на Олимпиаду. Особенно если они будут-таки допущены до Азиатских игр.

В мае МОК выпустил статью с вопросами и ответами по своим рекомендациям. Среди прочего был вопрос: «Что такое командный спорт или командная дисциплина?» Ответ был таким: «Определение командного спорта или дисциплины определяется правилами соответствующей федерации».

Хорошо, старина Томас, ты убил еще 15 минут моего времени. Заходим в свод правил Международной федерации гребли. И действительно находим определение team sport, то есть командного спорта, — это такой вид, в котором разрешена замена. А менять в гребле можно «вплоть до половины состава». Значит, двойки — все-таки команда. И тем не менее Международная федерация гребли готова наши двойки допустить.

Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина. Фото Global Look Press

Как быть с другими видами (а их 40 штук)?

Что мы пытаемся сказать — это серая зона, в которой можно бороться и торговаться за право участвовать в олимпийских соревнованиях. Требовать невозможного мы сейчас вряд ли можем — флаг и название «Россия» вернут не скоро. Если на то есть воля и профессиональные переговорщики, надо концентрироваться на реальных задачах.

Но гребля с ее скрупулезным регламентом — скорее исключение из правил. В большинстве правил/уставов федераций определение команды не дано, оно скорее следует из контекста — больше чем один человек. Например, теннис. В правилах ITF через слеш идет перечисление: игрок/команда. При этом Россию исключили из Кубка Дэвиса, но российские и белорусские пары спокойно играют на всех соревнованиях. Получается, теннис — единственный на данный момент командный вид спорта, в котором есть Россия. А вот в пляжном волейболе, где точно так же играют пары, сразу написано — в него играют «команды, состоящие из двух человек».

Но даже если так, на Олимпийских играх действуют правила МОК, а не федераций. И в Олимпийской хартии слово «команда» в нужном нам ракурсе встречается дважды. Первое — в правиле 6: «Олимпийские игры — соревнования между спортсменами в индивидуальных и командных дисциплинах, но не между странами». По логическому закону непротиворечия все, где больше одного человека, — команда.

Но в правиле 44 есть куда более конкретная формулировка: «Для командных видов спорта количество команд не должно быть меньше 8 и больше 12». (Про футбол договаривались отдельно.) Это приводит нас к классическому списку командных видов спорта — баскетбол, волейбол, гандбол, хоккей и тому подобное. В пляжном волейболе их явно больше.

Исходя из этого, мы публикуем список олимпийских дисциплин, где, на наш взгляд, определение команды может признаваться спорным. Мы рассматриваем только парные виды. Звездочкой обозначены те, в которых есть слово «команда» в названии на официальном сайте Олимпийских игр. Идем по алфавитному порядку в официальном олимпийском списке.

1. Легкая атлетика. Спортивная ходьба на 35 км (микст)*

2. Бадминтон. Мужские пары

3. Бадминтон. Женские пары

4. Бадминтон. Смешанные пары

5. Гребля на байдарках и каноэ. Каноэ-двойки 500 м (мужчины)

6. Гребля на байдарках и каноэ. Каноэ-двойки 500 м (женщины)

7. Гребля на байдарках и каноэ. Байдарки-двойки 500 м (мужчины)

8. Гребля на байдарках и каноэ. Байдарки-двойки 500 м (женщины)

9. Велоспорт. Мэдисон (мужчины)

10. Велоспорт. Мэдисон (женщины)

11. Академическая гребля. Двойки без рулевого (мужчины)

12. Академическая гребля. Двойки без рулевого (женщины)

13. Академическая гребля. Парные двойки (мужчины)

14. Академическая гребля. Парные двойки (женщины)

15. Академическая гребля. Парные двойки, легкий вес (мужчины)

16. Академическая гребля. Парные двойки, легкий вес (женщины)

17. Парусный спорт. 470 (смешанный класс)

18. Парусный спорт. Накра 17 (смешанный класс)

19. Парусный спорт. 49-й (мужчины)

20. Парусный спорт. 49-й (женщины)

21. Стрельба. Пневматическая винтовка 10 м (микст)*

22. Стрельба. Пневматический пистолет 10 м (микст)*

23. Стрельба. Скит (микст)*

24. Настольный теннис. Пары (мужчины)

25. Настольный теннис. Пары (женщины)

26. Настольный теннис. Смешанные пары

27. Теннис. Пары (мужчины)

28. Теннис. Пары (женщины)

29. Теннис. Смешанные пары

30. Пляжный волейбол. Мужчины

31. Пляжный волейбол. Женщины

32. Прыжки в воду. Синхронный трамплин 3 м (мужчины)

33. Прыжки в воду. Синхронный трамплин 3 м (женщины)

34. Прыжки в воду. Синхронная вышка 10 м (мужчины)

35. Прыжки в воду. Синхронная вышка 10 (женщины)

36. Синхронное плавание. Дуэты

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