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«Права человека здесь неуместны». Сторонников российских спортсменов продолжают травить на Западе

Сторонников российских спортсменов продолжают травить на Западе: «Права человека неуместны»
Отдел спорта «СЭ»
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Олимпийский чемпион по современному пятиборью Давид Свобода
Давид Свобода.
Фото Global Look Press
Олимпийский чемпион по современному пятиборью Давид Свобода
Фото Getty Images
Олимпийский чемпион по современному пятиборью Давид Свобода
Фото Global Look Press
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Олимпийскому чемпиону из Чехии, выступившему против бана наших спортсменов, напомнили о воинском долге.

Мир спорта постепенно привыкает к мысли о том, что тотальных санкций в отношении атлетов из России и Белоруссии больше нет. Вслед за федерациями фехтования и настольного тенниса ограничения ослабили в тхэквондо. На очереди, видимо, другие виды спорта. Многие в нашей стране считают правила допуска МОК дискриминационными, однако на Западе даже такой драконовский подход называют предательством и травят тех, кто пытается придерживаться взвешенной позиции.

Олимпийский чемпион по современному пятиборью Давид Свобода
Фото Global Look Press

На ковре у министра обороны

Показательной стала история главы комиссии спортсменов Олимпийского комитета Чехии Давида Свободы. Олимпийский чемпион по современному пятиборью 2012 года в интервью национальному телевидению поддержал рекомендации МОК о допуске россиян и белорусов, заявив, что «политика не относится к спорту с философской точки зрения». После этого у 39-летнего ветерана начались серьезные проблемы, причем не только в спортивном сообществе, но и по линии министерства обороны. Ведь Свобода работает тренером в клубе «Дукла», связанном с чешскими вооруженными силами.

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Давида ожидаемо раскритиковал бывший хоккейный вратарь Доминик Гашек, который сейчас выступает в роли одного из главных русофобов в западном спорте. Пятиборца также осудили другие члены комиссии спортсменов — гребцы Вавржинец Градилек и Лукаш Рохан. Но главное — Свободу вызвали на ковер министр обороны Яна Чернохова и глава «Дуклы» Павел Бенек. После этих бесед спортсмен бросился объяснять в соцсетях, что его неправильно поняли и что на самом деле он осуждает СВО и просит прощения за свои предыдущие комментарии.

Впрочем, это не помогло. На волне осуждения Свобода получил выговор за подрыв авторитета чешских вооруженных сил, пообещал своему руководству посетить лагерь украинских беженцев, но в итоге все равно был вынужден подать в отставку. В этом история Давида очень напоминает ситуацию с главой комиссии спортсменов НОК Норвегии Астрид Якобсен, которая в начале нынешнего года также выступала за спорт вне политики и поймала у себя на родине грандиозную волну хейта.

Олимпийский чемпион по современному пятиборью Давид Свобода
Фото Getty Images

Дискриминация полностью оправдана

Сейчас в Скандинавии заняты травлей докладчика ООН по правам человека Александры Ксантаки, выводы которой легли в основу решений МОК об отмене политики дискриминации в отношении российских спортсменов. Во время одной из видеоконференций со спортсменами Александра якобы «неуважительно» пообщалась с эстонской биатлонисткой Йоханной Талихярмв. Ранее эта малоизвестная спортсменка жаловалась на то, что ее антироссийское выступление грубо прервали модераторы собрания.

Оказывается, этому событию предшествовала перепалка Талихярмв с Ксантаки, когда профессор из Лондона поставила в пример прибалтийской спортсменке коллег из Армении, которые не требуют отстранения азербайджанских спортсменов, несмотря на десятилетия сложнейших отношений между этими странами. «Мне очень жаль, что Йоханна почувствовала себя некомфортно. Однако целью встречи являлся диалог, который продолжался более полутора часов», — прокомментировала Ксантаки информацию о том, что у Талихярмв по итогам конференции случилась паническая атака.

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Норвежские СМИ в этой ситуации полностью на стороне Йоханны, прочем приводят комментарии профессора по международному праву Университета Эрлангена-Нюрнберга Патрисии Виатер-Хельгарт. Этот ученый договорилась до того, что в отношении российских и белорусских спортсменов неправомерно использовать термин «права человека». «Дискриминация по национальному признаку неприемлема только в том случае, если для этого нет веских причин, — отметила профессор. — Сейчас же она вызвана нарушением прав украинских спортсменов и поэтому полностью оправдана».

Все это, увы, демонстрирует глубину пропасти между участниками мирового спортивного сообщества. Увы, ни доводы разума, ни материальная выгода больше не являются здесь весомыми аргументами. Политика захватила спорт намного сильнее, чем во время холодной войны. И обычных разговоров для достижения взаимопонимания уже явно недостаточно.

Доминик Гашек
Олимпиада
МОК
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